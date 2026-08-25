Squalifica fino a settembre per Diego Lopez: furioso a fine partita dopo gli episodi di Genoa-Napoli

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Il caos scoppiato durante e dopo Genoa-Napoli per gli episodi arbitrali ha avuto le sue conseguenze.
Il direttore sportivo rossoblu, Diego Lopez, è stato infatti squalificato fino a settembre dal Giudice Sportivo.