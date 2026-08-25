Squalifica fino a settembre per Diego Lopez: furioso a fine partita dopo gli episodi di Genoa-Napoli

L'episodio De Bruyne-Vasquez ha scatenato l'ira del dirigente del Genoa, sia in campo che fuori, con dichiarazioni durissime nel post gara.

"Il Genoa merita rispetto, lo merita lo stadio, i giocatori, lo staff, l'allenatore. La squadra ha disputato una partita seria contro un grande avversario e le cose andavano secondo il nostro piano di gioco, e quanto accaduto lo giudichiamo come non normale. Lo spogliatoio l'ha presa con frustrazione perchè abbiamo visto tutto dal campo, dal vivo, ed è difficile dire una cosa diversa.

Tra qualche giorno la sensazione rimarrà di orgoglio per la prestazione, ma adesso non ci sono altre parole. La dinamica dell'azione è chiara, ovvero un nostro difensore si frappone tra palla e avversario. Valuteremo internamente come agire rispetto a questa situazione. Di Bello? Non ci ha fornito nessuna spiegazione, come accaduto a Roma. Volevamo trasmettere la sensazione che abbiamo e riassumere quanto accaduto con lui nelle ultime partite. Abbiamo cercato di mandare lontano i giocatori per evitare casino. Il genoa crede nella giustizia arbitrale e ciò non cambia la nostra idea sugli arbitri".