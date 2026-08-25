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De Rossi Genoa Serie AGetty Images
Marco Trombetta

Squalifica fino a settembre per Diego Lopez: furioso a fine partita dopo gli episodi di Genoa-Napoli

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Genoa

Il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, è stato squalificato dal Giudice Sportivo fino all'8 settembre.

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Il caos scoppiato durante e dopo Genoa-Napoli per gli episodi arbitrali ha avuto le sue conseguenze.

Il direttore sportivo rossoblu, Diego Lopez, è stato infatti squalificato fino a settembre dal Giudice Sportivo.

  • LA FURIA DI DIEGO LOPEZ

    L'episodio De Bruyne-Vasquez ha scatenato l'ira del dirigente del Genoa, sia in campo che fuori, con dichiarazioni durissime nel post gara.

    "Il Genoa merita rispetto, lo merita lo stadio, i giocatori, lo staff, l'allenatore. La squadra ha disputato una partita seria contro un grande avversario e le cose andavano secondo il nostro piano di gioco, e quanto accaduto lo giudichiamo come non normale. Lo spogliatoio l'ha presa con frustrazione perchè abbiamo visto tutto dal campo, dal vivo, ed è difficile dire una cosa diversa.

    Tra qualche giorno la sensazione rimarrà di orgoglio per la prestazione, ma adesso non ci sono altre parole. La dinamica dell'azione è chiara, ovvero un nostro difensore si frappone tra palla e avversario. Valuteremo internamente come agire rispetto a questa situazione. Di Bello? Non ci ha fornito nessuna spiegazione, come accaduto a Roma. Volevamo trasmettere la sensazione che abbiamo e riassumere  quanto accaduto con lui nelle ultime partite. Abbiamo cercato di mandare lontano i giocatori per evitare casino. Il genoa crede nella giustizia arbitrale e ciò non cambia la nostra idea sugli arbitri".

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  • "HA IMPEDITO ALL'ARBITRO DI CHIUDERE LA PORTA"

    Nel comunicato del Giudice Sportivo si leggono le motivazioni della squalifica per il ds del Grifone.

    "Per avere, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di giuoco non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi ed impedendo al Direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti"

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  • SQUALIFICA FINO ALL'8 SETTEMBRE

    Per Diego Lopez è arrivata dunque, come previsto, una squalifica 'a tutto' fino all'8 settembre.

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