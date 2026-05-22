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Arezzo fansGetty Images
Francesco Schirru

La nuova Serie B, mancano solo tre squadre: il campionato 2026/2027 è quasi completo

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Sudtirol vs Bari
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Catanzaro vs Monza
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Catania vs Ascoli Calcio 1898 FC
Catania
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Union Brescia vs Salernitana
Union Brescia
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Sudtirol-Bari ha confermato la 17esima squadra della prossima annata di Serie B: ora all'appello mancano solamente tre team, che arriveranno dai playoff e dall'ultima partita di Serie A.

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Il Sudtirol è la 17esima squadra certa di giocare la prossima annata di Serie B 2026/2027. Con il playout, che ha portato alla retrocessione del Bari e alla salvezza del team di Bolzano, il quadro della nuova stagione è quasi completo e verrà completato nelle prossime due settimane.

Considerando le squadre già promosse, quelle che hanno mantenuto la categoria e le retrocesse dalla Serie A, le venti squadre sono praticamente definite, con gli ultimi 'ritocchi' derivanti dal playoff di Serie B e C, di scena tra fine maggio e inizio giugno, e dall'ultima giornata del massimo campionato.

Una tra Monza e Catanzaro rimarrà in Serie B dopo aver perso la finale playoff, mentre una tra Catania, Brescia, Salernitana e Ascoli tornerà nella seconda serie dopo aver vinto i playoff di C. Infine, sarà costretta alla retrocessione una tra Lecce e Cremonese. Comunque vada, non ci sarà una novità assoluta nella nuova B 26/27, con ritorni e conferme a farla da padrone.

  • LE 3 SQUADRE DALLA SERIE A

    Una tra Lecce e Cremonese sarà costretta a convivere con la retrocessione e nella prossima stagione sarà una delle favorite per l'immediato ritorno in Serie A.

    Con la 18esima dell'attuale massimo campionato anche Pisa e Verona, entrambe retrocesse da qualche settimana e già al lavoro per farsi trovare pronte con il nuovo campionato di B, anche in virtù del ricco paracadute derivante dal ritorno in seconda serie.

    I campionati di Serie B hanno sempre seguito una linea costante: due delle retrocesse rimangono ai piani alti della graduatoria, mentre una rischia spesso e volentieri una doppia caduta, verso la C.

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  • LE CONFERMATE, ANCHE DAI PLAYOFF

    Palermo, Modena, Juve Stabia e Avellino sono state eliminate nei playoff, non riuscendo ad ottenere il ritorno in Serie A, così come una prima storica annata.

    Oltre a loro ci sarà una anche una tra Monza e Catanzaro, ovvero le finaliste playoff, oltre al Sudtirol già citato in precedenza come team salvo dopo i playout.

    La maggior parte delle squadre è invece quella che ha concluso l'annata dal nono al quindicesimo posto, dunque senza playoff o playout: saranno nella nuova Serie B anche Mantova, Padova, Cesena, Carrarese, Sampdoria, Virtus Entella ed Empoli.

    Tra quest'ultime bisognerà capire come si comporteranno soprattutto Sampdoria ed Empoli, due habituè della Serie A decise a riscattare la difficile stagione 25/26.

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  • LE PROMOSSE DALLA SERIE C

    Una tra Catania, Brescia, Ascoli e Salernitana riuscirà a ritrovare la Serie B dopo pochissimo tempo o dopo innumerevoli stagioni.

    Le quattro superstiti dei lunghi playoff, ovvero tutte le seconde classificate e una terza, saranno scremate fino a quando non rimarrà una sola promossa, la quarta.

    Questa si unirà a Vicenza, Benevento e Arezzo: quest'ultima è la squadra che da più tempo non partecipava alla B, vista l'ultima annata risalente al 2007.