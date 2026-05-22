La nuova Serie B, mancano solo tre squadre: il campionato 2026/2027 è quasi completo

Il Sudtirol è la 17esima squadra certa di giocare la prossima annata di Serie B 2026/2027. Con il playout, che ha portato alla retrocessione del Bari e alla salvezza del team di Bolzano, il quadro della nuova stagione è quasi completo e verrà completato nelle prossime due settimane.

Considerando le squadre già promosse, quelle che hanno mantenuto la categoria e le retrocesse dalla Serie A, le venti squadre sono praticamente definite, con gli ultimi 'ritocchi' derivanti dal playoff di Serie B e C, di scena tra fine maggio e inizio giugno, e dall'ultima giornata del massimo campionato.

Una tra Monza e Catanzaro rimarrà in Serie B dopo aver perso la finale playoff, mentre una tra Catania, Brescia, Salernitana e Ascoli tornerà nella seconda serie dopo aver vinto i playoff di C. Infine, sarà costretta alla retrocessione una tra Lecce e Cremonese. Comunque vada, non ci sarà una novità assoluta nella nuova B 26/27, con ritorni e conferme a farla da padrone.