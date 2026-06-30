Sprint Inter su Khalaili: offerta pronta, i nerazzurri vogliono vincere la concorrenza del Napoli

L’Inter accelera per Anan Khalaili. Il club nerazzurro ha deciso di puntare con forza sull’esterno di nazionalità israeliana classe 2004. È lui il nome preferito per la corsia lasciata vacante dall’addio di Denzel Dumfries e, di conseguenza, Marotta e Ausilio vogliono concludere l’affare prima possibile, per evitare un altro mancato arrivo stile Marco Palestra.
Infatti, per quanto riguarda Khalaili, infatti, c’è da battere l’interesse del Napoli, che prima ancora che l’Inter si fiondasse su di lui, aveva pensato a un quinquennale da 1,5 milioni di euro all’ex Maccabi Haifa.