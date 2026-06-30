Sprint Inter su Khalaili: offerta pronta, i nerazzurri vogliono vincere la concorrenza del Napoli

Adesso, però, è l’Inter in prima linea sul giocatore. Sicuramente il giocatore ha aperto alla destinazione, in maniera praticamente istantanea: per quanto riguarda il suo ingaggio, non ci si dovrebbe discostare dalla proposta che a suo tempo il Napoli aveva avanzato da un milione e mezzo. Per quanto riguarda il cartellino, la richiesta dell’Union è di 25 milioni: la speranza della società belga è che si scateni un’asta.