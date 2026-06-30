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Union Saint-Gilloise v RSC Anderlecht - Coupe de Belgique FinalGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Sprint Inter su Khalaili: offerta pronta, i nerazzurri vogliono vincere la concorrenza del Napoli

Serie A
Inter
Calciomercato
A. Khalaili

Marotta e Ausilio vogliono bruciare gli azzurri per il giocatore di proprietà dell’Union Saint Gilloise: offerta in arrivo per l’israeliano.

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L’Inter accelera per Anan Khalaili. Il club nerazzurro ha deciso di puntare con forza sull’esterno di nazionalità israeliana classe 2004. È lui il nome preferito per la corsia lasciata vacante dall’addio di Denzel Dumfries e, di conseguenza, Marotta e Ausilio vogliono concludere l’affare prima possibile, per evitare un altro mancato arrivo stile Marco Palestra. 

Infatti, per quanto riguarda Khalaili, infatti, c’è da battere l’interesse del Napoli, che prima ancora che l’Inter si fiondasse su di lui, aveva pensato a un quinquennale da 1,5 milioni di euro all’ex Maccabi Haifa.


  • INTER IN PRESSING

    Adesso, però, è l’Inter in prima linea sul giocatore. Sicuramente il giocatore ha aperto alla destinazione, in maniera praticamente istantanea: per quanto riguarda il suo ingaggio, non ci si dovrebbe discostare dalla proposta che a suo tempo il Napoli aveva avanzato da un milione e mezzo. Per quanto riguarda il cartellino, la richiesta dell’Union è di 25 milioni: la speranza della società belga è che si scateni un’asta.

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  • EVITARE UN’ALTRA BEFFA

    L’Inter, chiaramente, vorrebbe evitare di partecipare a trattative insieme ad altri club, specie se italiani: contro Chelsea (per Palestra) e Como (per Nico Paz), Marotta e Ausilio non ne sono usciti bene, come lo stesso direttore sportivo ha candidamente ammesso. Per evitare, dunque, nuovi “scivoloni” sul mercato, adesso il club milanese deve sbaragliare la concorrenza in maniera decisa.

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  • A DESTRA SERVE L’ESTERNO

    Fra i due mancati arrivi, sicuramente, quello ha maggiormente fatto “male” all’Inter è stato proprio quello di Palestra. Il famoso “due di picche” evidenziato da Ausilio, che al momento sta facendo rimanere Chivu con un incognita pesante nell’undici titolare, quella dell’esterno destro che prenderà in carico la pesante eredità di Dumfires.


  • INTER AVVANTAGGIATA: IL NAPOLI DEVE CEDERE

    Stavolta, però, l’Inter sembra avere una marcia in più della concorrenza del Napoli. Gli azzurri, infatti, prima di poter comprare devono cedere, mentre i meneghini hanno già salutato il sopracitato Dumfries. A livello cronologico, quindi, stavolta i campioni d’Italia sono attualmente in vantaggio: l’Union Saint Gilloise e Khalaili attendono l’affondo decisivo. 


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