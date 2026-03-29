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Sportmediaset - Juventus, il Milan non rinuncia a Vlahovic: l'offerta e il piano dei rossoneri

Milan
Juventus
Calciomercato
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D. Vlahovic

I bianconeri lavorano al rinnovo del centravanti serbo, che resta sempre nel mirino dei rossoneri pronti a inserirsi nella trattativa.

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Dusan Vlahovic discute il rinnovo con la Juventus, ma c'è un'insidia per i bianconeri: il Milan.


E' quanto sostiene SportMediaset, secondo cui i rossoneri non hanno mollato la presa sul centravanti serbo e sono pronti a inserirsi nelle discussioni.


Vlahovic è un vecchio pallino del Diavolo, che in queste ore ha chiuso un altro colpo per l'attacco del futuro (Andrej Kostic, classe 2007 dal Partizan Belgrado), e la pista può riattivarsi proprio mentre sono ripresi i discorsi tra l'ex Fiorentina e la Vecchia Signora.

  • VLAHOVIC-JUVE: PROVE DI RINNOVO

    Negli scorsi giorni, Dusan Vlahovic ha ricevuto a Torino la visita del padre Milos, occasione anche per fare il punto della situazione dopo il ritorno in campo.


    Non ci sono stati contatti con Damien Comolli, lontano dall'Italia durante la visita di Vlahovic Senior, ma la Juventus sta ugualmente lavorando per prolungare del classe 2000.


    Su insistenza di Luciano Spalletti, il club ha riaperto le trattative con il procuratore Darko Ristic per rinnovare il contratto firmato nel 2022 e che consente al giocatore di guadagnare 12 milioni di euro netti in questa stagione.


    L'idea della Juventus è di mettere sul piatto un nuovo contratto non lunghissimo (due anni) con un ingaggio più asso, tra i 6,5-7 milioni di euro a stagione bonus esclusi, di poco inferiore allo stipendio di Kenan Yildiz. Da risolvere poi la questione commissioni a Ristic e collaboratori, in tempi recenti l'ostacolo più serio al prolungamento.

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  • IL PIANO DEL MILAN

    In questo scenario si inserisce il Milan, che secondo SportMediaset avrebbe già definito una strategia per convincere Vlahovic.


    I rossoneri, si legge, potrebbero pareggiare o ritoccare leggermente al rialzo l'offerta economica, mettendo però sul piatto un anno in più di contratto, un triennale al posto di un biennale.

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  • VLAHOVIC-MILAN: I FATTORI

    Ci sono alcuni fattori da considerare. L'eventuale operazione Vlahovic inciderebbe parecchio sul bilancio del Milan, che però non dovrebbe mettere mano al portafogli per il cartellino di un nuovo centravanti.


    C'è poi da considerare la situazione di Rafael Leao, che secondo SportMediaset potrebbe lasciare Milano a fine stagione con un risparmio d'ingaggio che consentirebbe di pareggiare l'offerta a Vlahovic.


    In rossonero poi Vlahovic ritroverebbe Massimiliano Allegri, suo allenatore alla Juventus per due stagioni e mezza, con cui ha vinto la Coppa Italia 2023-24.

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