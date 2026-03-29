Dusan Vlahovic discute il rinnovo con la Juventus, ma c'è un'insidia per i bianconeri: il Milan.





E' quanto sostiene SportMediaset, secondo cui i rossoneri non hanno mollato la presa sul centravanti serbo e sono pronti a inserirsi nelle discussioni.





Vlahovic è un vecchio pallino del Diavolo, che in queste ore ha chiuso un altro colpo per l'attacco del futuro (Andrej Kostic, classe 2007 dal Partizan Belgrado), e la pista può riattivarsi proprio mentre sono ripresi i discorsi tra l'ex Fiorentina e la Vecchia Signora.