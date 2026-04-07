Sporting-Arsenal 0-1, pagelle e tabellino: primo round ai Gunners di Arteta, Havertz al 91' regala la vittoria all'andata

L’Arsenal espugna l’Alvalade battendo 1-0 lo Sporting nell’andata dei quarti di finale di Champions League grazie a un goal di Kai Havertz al 91’.
La sfida, equilibrata e combattuta, si apre con una grande occasione per i portoghesi, con Araújo che al 6’ colpisce la traversa, mentre i Gunners rispondono sempre nel primo tempo con un’altra traversa, quella di Madueke direttamente da calcio d’angolo.
Nella ripresa l’Arsenal cresce e trova anche il goal con Zubimendi, annullato però dal VAR per fuorigioco di Gyokeres. Nel finale lo Sporting sfiora il vantaggio, ma Raya salva i londinesi con interventi decisivi su Catamo e Goncalves.
Quando il match sembra destinato allo 0-0, in pieno recupero Martinelli serve Havertz che, inseritosi in area, batte Rui Silva e firma il successo inglese.
La vittoria permette alla squadra di Arteta di presentarsi al ritorno con un vantaggio importante: basterà un pareggio per accedere alla semifinale, mentre lo Sporting sarà costretto a vincere per ribaltare il risultato.