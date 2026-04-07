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Lelio Donato

Sporting-Arsenal 0-1, pagelle e tabellino: primo round ai Gunners di Arteta, Havertz al 91' regala la vittoria all'andata

Champions League
Sporting CP vs Arsenal
Sporting CP
Arsenal

Un goal nel recupero decide l’andata dei quarti di Champions: ai Gunners basta un pari al ritorno per volare in semifinale.

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L’Arsenal espugna l’Alvalade battendo 1-0 lo Sporting nell’andata dei quarti di finale di Champions League grazie a un goal di Kai Havertz al 91’.

La sfida, equilibrata e combattuta, si apre con una grande occasione per i portoghesi, con Araújo che al 6’ colpisce la traversa, mentre i Gunners rispondono sempre nel primo tempo con un’altra traversa, quella di Madueke direttamente da calcio d’angolo.

Nella ripresa l’Arsenal cresce e trova anche il goal con Zubimendi, annullato però dal VAR per fuorigioco di Gyokeres. Nel finale lo Sporting sfiora il vantaggio, ma Raya salva i londinesi con interventi decisivi su Catamo e Goncalves.

Quando il match sembra destinato allo 0-0, in pieno recupero Martinelli serve Havertz che, inseritosi in area, batte Rui Silva e firma il successo inglese.

La vittoria permette alla squadra di Arteta di presentarsi al ritorno con un vantaggio importante: basterà un pareggio per accedere alla semifinale, mentre lo Sporting sarà costretto a vincere per ribaltare il risultato.

  • PAGELLE SPORTING

    La prova super di Catamo non basta per evitare la sconfitta di misura nell'andata dei quarti. Bene anche Diomande e Araujo, mentre non brilla Suarez in avanti.

    SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva 6; Fresneda 6, Diomande 7, Inacio 5,5, Araujo 7; Simoes 6 (62' Braganca 6), Morita 6; Catamo 7,5, Trincao 6,5, Pedro Goncalves 6 (79' Nel sv); Suarez 5. All. Rui Borges

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  • PAGELLE ARSENAL

    Arteta la vince con i cambi: Martinelli serve l'assist ad Havertz nell'azione che decide la gara d'andata. Prima è provvidenziale l'intervento di Raya, che nega il goal allo Sporting.

    ARSENAL (4-3-3): Raya 6,5; White 6, Saliba 5,5, Gabriel 6, Calafiori 6; Odegaard 6,5 (70' Havertz 7,5), Zubimendi 6,5, Rice 8; Madueke 7 (76' Dowman 6,5), Gyokeres 6,5, Trossard 5,5 (76' Martinelli 7). All. Arteta

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  • TABELLINO SPORTING ARSENAL

    Marcatori: 91' Havertz (A)

    SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva 6; Fresneda 6, Diomande 7, Inacio 5,5, Araujo 7; Simoes 6 (62' Braganca 6), Morita 6; Catamo 7,5, Trincao 6,5, Pedro Goncalves 6 (79' Nel sv); Suarez 6. All. Rui Borges

    ARSENAL (4-3-3): Raya 6,5; White 6, Saliba 5,5, Gabriel 6, Calafiori 6; Odegaard 6,5 (70' Havertz 7,5), Zubimendi 6,5, Rice 8; Madueke 7 (76' Dowman 6,5), Gyokeres 6,5, Trossard 5,5 (76' Martinelli 7). All. Arteta

    Arbitro: Siebert

    Ammoniti: Morita (S)

    Espulsi: nessuno

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