La novità della FIFA per i Mondiali, tutti i giocatori parteciperanno agli inni prepartita: il motivo

Le nuove linee guida sulle cerimonie saranno presentate giovedì prossimo, in occasione della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica a Città del Messico. Chi assisterà alle prime gare della fase a gironi troverà una cerimonia ben strutturata, destinata a diventare ancora più spettacolare con l’avanzare del torneo. Dagli ottavi di finale, infatti, sono previsti fumo colorato e effetti pirotecnici.