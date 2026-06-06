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Spain vs Iraq - FriendliesGetty
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La novità della FIFA per i Mondiali, tutti i giocatori parteciperanno agli inni prepartita: il motivo

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La FIFA ha annunciato una modifica al protocollo: tutti i membri delle squadre dovranno partecipare all’esecuzione degli inni nazionali prima delle partite dei prossimi Mondiali. A differenza della tradizione, sia i titolari sia le riserve si riuniranno in campo prima del calcio d’inizio.

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  • MODIFICATO IL RITUALE PREPARTITA

    In passato i titolari si schieravano sul campo, rivolti alle panchine, per ascoltare gli inni. Nel nuovo format del torneo nordamericano, tutti i giocatori, titolari e riserve, si riuniranno attorno al cerchio di centrocampo. Questo cambiamento è il cuore di un'iniziativa che vuole rinnovare l'esperienza allo stadio delle partite tra Nazionali.

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  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    LA VISIONE DI INFANTINO

    L'UEFA ha difeso la modifica come un passo verso la modernizzazione, che valorizza la partecipazione collettiva più dei ruoli individuali.

    "Man mano che i Mondiali crescono, innoviamo il modo di vivere il calcio - ha spiegato il presidente Gianni Infantino su Instagram - Le cerimonie prepartita del 2026 non saranno da meno.

    Avere tutti i giocatori e gli arbitri uno di fronte all'altro nel cerchio centrale durante gli inni nazionali creerà un momento di unità, orgoglio ed emozione che appartiene alle squadre e a tutti gli spettatori presenti.

    La nuova cerimonia a 360° coinvolgerà ogni spettatore con striscioni delle bandiere nazionali e elementi sul campo che offriranno un’esperienza unica da ogni posto. Archi d’ingresso e bandierine aumenteranno il senso di attesa, con effetti speciali per alcune partite.

    I Mondiali riguardano ogni giocatore e ogni tifoso, e questa nuova cerimonia prepartita lo riflette".



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  • UNA NUOVA ESPERIENZA COINVOLGENTE

    La nuova coreografia, definita dagli organizzatori a 360 gradi, prevede che gigantesche bandiere nazionali si dispieghino contemporaneamente sui lati opposti del campo. Nonostante queste novità visive, le procedure sportive restano invariate: i titolari si stringeranno ancora la mano e i capitani lanceranno la moneta subito dopo la fine della musica. Gli organizzatori vogliono così trasformare il campo in un palcoscenico inclusivo per spettatori allo stadio e telespettatori.

  • Mexico City StadiumGetty

    SI COMINCIA CON MESSICO-SUDAFRICA

    Le nuove linee guida sulle cerimonie saranno presentate giovedì prossimo, in occasione della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica a Città del Messico. Chi assisterà alle prime gare della fase a gironi troverà una cerimonia ben strutturata, destinata a diventare ancora più spettacolare con l’avanzare del torneo. Dagli ottavi di finale, infatti, sono previsti fumo colorato e effetti pirotecnici.

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