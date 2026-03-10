La speranza dell'Atalanta col Bayern: dalla finale di Dublino al Borussia Dortmund, i precedenti recenti contro le tedesche fanno sognare

Certo, il Bayern è il Bayern. Fa paura solo a nominarlo, figuriamoci a sfidarlo. Però l'Atalanta è in ballo e stasera ballerà. Era destinata a fare la vittima sacrificale già contro il Borussia Dortmund, e invece è andata come è andata.

"Loro sono una delle più forti al mondo, probabilmente in questo momento è la squadra più in forma dei cinque campionati europei - ha detto Palladino alla vigilia - Sappiamo la loro forza, però i sogni esistono per viverli e lo vogliamo vivere ad occhi aperti questo sogno. Vogliamo giocarcela, vogliamo cercare di essere competitivi e ripetere la prestazione come contro il Borussia, non vediamo l'ora di scendere in campo".

E poi: "Probabilmente questa è una partita da 'Mission Impossible'.Però sono belle anche da affrontare queste gare perché il livello di difficoltà è altissimo. Sarà un'impresa, ma noi vogliamo giocarcela e godercela. Ho visto i ragazzi molto concentrati ma nello stesso tempo anche tranquilli. Non vedo l'ora di scendere in campo per vedere la squadra come reagirà e come affronterà una squadra davvero molto forte".

La leggerezza di chi non ha nulla da perdere contro un avversario molto più forte: questa sarà la forza dell'Atalanta tra Bergamo e Monaco. E poi la capacità di affrontare le tedesche come pochi altri avversari. Con la finale di Dublino e la super rimonta contro il Borussia Dortmund ancora nella mente.