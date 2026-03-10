Goal.com
Atalanta tedescheGetty Images
Stefano Silvestri

La speranza dell'Atalanta col Bayern: dalla finale di Dublino al Borussia Dortmund, i precedenti recenti contro le tedesche fanno sognare

La leggendaria notte col Bayer Leverkusen del 2024, ma anche Francoforte e Stoccarda: la Dea si appoggia al rendimento recente contro le formazioni tedesche per andare a caccia dell'impresa.

Si può dire che l'Atalanta ha vissuto le notti più importanti del suo "nuovo" status di club da élite europea contro le tedesche? Sì, probabilmente si può dire. Ed è un dato di fatto che incoraggia parecchio, quando devi provare a realizzare un miracolo.

Questa sera arriva il Bayern alla New Balance Arena, avversario e incrocio da far tremare i polsi. La squadra di Kompany sta dominando in Bundesliga, vincerà il campionato in carrozza e va a caccia della doppietta europea dopo aver chiuso il girone al secondo posto alle spalle appena dell'Arsenal. Insomma, in teoria non ci dovrebbe essere partita. In teoria, appunto.

Nella pratica, negli ultimi anni l'Atalanta ha già dimostrato più volte di saper sovvertire i pronostici sfavorevoli. Specialmente se si ritrova ad affrontare avversari provenienti dalla Germania. Com'è il caso del Bayern, appunto.

  • LA RIMONTA COL BORUSSIA DORTMUND

    Alla mente, naturalmente, guizza subito la freschissima rimonta contro il Borussia Dortmund. Le reti di Guirassy e di Beier all'andata, un discorso che pare chiuso già nei primi 90 minuti, poi la Dea che diventa divina e scrive una delle pagine più memorabili della propria storia.

    Il 4-1 del ritorno è un concentrato di calcio e leggenda. La testa infortunata di Krstovic e l'asciugamano impregnato del suo sangue, mostrato da Palladino ai propri giocatori come simbolo di lotta e voglia di non mollare mai, diventa l'immagine di una notte da ricordare. Anche se l'eroe finale è Samardzic, autore del rigore della qualificazione agli ottavi all'ultimo secondo.

    Sei anni fa, la storia era stata ben diversa: l'Atalanta aveva perso 3-2 a Dortmund e poi pareggiato 1-1 in casa, venendo eliminata dall'Europa League. Sei anni fa, appunto. Oggi è un'altra storia.

  • LA FINALE DI EUROPA LEAGUE

    L'Atalanta, del resto, ha preso consapevolezza e dimestichezza nel corso del tempo quasi contro tutti. E in particolare contro le tedesche. Così come era tedesca l'avversaria nella notte più importante di tutte: la finale di Europa League.

    Dublino, 22 maggio 2024. Il Bayer Leverkusen non ha ancora perso una partita in tutta la stagione, ha vinto in scioltezza il campionato e si presenta all'atto decisivo da naturale favorito. Ma i 90 minuti dicono tutt'altro: Ademola Lookman segna tre volte, Xabi Alonso mastica amaro e Gasperini corona finalmente un (quasi) decennio d'ascesa con un trofeo: l'unica cosa che mancava, giusto una settimana dopo il ko in Coppa Italia contro la Juventus.

    L'Atalanta aveva superato il Leverkusen anche qualche anno prima, sempre in Europa League, nel 2021/22: 3-2 e 1-0 agli ottavi. Il tutto prima di infrangersi contro il Lipsia di Nkunku e abbandonare la competizione ai quarti di finale.

  • Lookman stoccarda atalantaGetty Images

    I COLPI DI FRANCOFORTE E STOCCARDA

    Recenti sono anche altri colpi "minori" prodotti dell'Atalanta contro avversari tedeschi. Sempre in terra avversaria, sempre nel girone unico di Champions League. Prima a Stoccarda, poi a Francoforte.

    Il 2-0 della Mercedes Benz Arena del novembre 2024 è firmato dal solito Lookman prima e da Zaniolo, autore di uno dei pochi graffi dell'avventura bergamasca, poi. Sempre Lookman, poi Ederson e De Ketelaere in 5 minuti, dal 60' al 65', rendono indimenticabile l'esordio di Palladino in Champions League col 3-0 di Francoforte di qualche mese fa.

    Da ricordare anche la doppia sfida contro il Colonia valida per gli ottavi della Coppa UEFA 1990/1991. Vinta anche questa: 1-1 all'andata in Germania, 1-0 a Bergamo al ritorno. Gli orobici sarebbero poi stati eliminati ai quarti dall'Inter, vincitrice della competizione nella doppia finale tutta italiana contro la Roma.

    Vero, la scorsa estate l'Atalanta le prese in Germania uscendo dal campo con le ossa rotte sempre contro il Colonia: 0-4. Ma si trattava solo di un'amichevole, pur indicativa delle difficoltà che i nerazzurri avrebbero incontrato sotto la guida di Ivan Juric.

  • MISSIONE POSSIBILE?

    Certo, il Bayern è il Bayern. Fa paura solo a nominarlo, figuriamoci a sfidarlo. Però l'Atalanta è in ballo e stasera ballerà. Era destinata a fare la vittima sacrificale già contro il Borussia Dortmund, e invece è andata come è andata.

    "Loro sono una delle più forti al mondo, probabilmente in questo momento è la squadra più in forma dei cinque campionati europei - ha detto Palladino alla vigilia - Sappiamo la loro forza, però i sogni esistono per viverli e lo vogliamo vivere ad occhi aperti questo sogno. Vogliamo giocarcela, vogliamo cercare di essere competitivi e ripetere la prestazione come contro il Borussia, non vediamo l'ora di scendere in campo".

    E poi: "Probabilmente questa è una partita da 'Mission Impossible'.Però sono belle anche da affrontare queste gare perché il livello di difficoltà è altissimo. Sarà un'impresa, ma noi vogliamo giocarcela e godercela. Ho visto i ragazzi molto concentrati ma nello stesso tempo anche tranquilli. Non vedo l'ora di scendere in campo per vedere la squadra come reagirà e come affronterà una squadra davvero molto forte".

    La leggerezza di chi non ha nulla da perdere contro un avversario molto più forte: questa sarà la forza dell'Atalanta tra Bergamo e Monaco. E poi la capacità di affrontare le tedesche come pochi altri avversari. Con la finale di Dublino e la super rimonta contro il Borussia Dortmund ancora nella mente.

