La speranza dell'Atalanta col Bayern: dalla finale di Dublino al Borussia Dortmund, i precedenti recenti contro le tedesche fanno sognare

Si può dire che l'Atalanta ha vissuto le notti più importanti del suo "nuovo" status di club da élite europea contro le tedesche? Sì, probabilmente si può dire. Ed è un dato di fatto che incoraggia parecchio, quando devi provare a realizzare un miracolo.
Questa sera arriva il Bayern alla New Balance Arena, avversario e incrocio da far tremare i polsi. La squadra di Kompany sta dominando in Bundesliga, vincerà il campionato in carrozza e va a caccia della doppietta europea dopo aver chiuso il girone al secondo posto alle spalle appena dell'Arsenal. Insomma, in teoria non ci dovrebbe essere partita. In teoria, appunto.
Nella pratica, negli ultimi anni l'Atalanta ha già dimostrato più volte di saper sovvertire i pronostici sfavorevoli. Specialmente se si ritrova ad affrontare avversari provenienti dalla Germania. Com'è il caso del Bayern, appunto.