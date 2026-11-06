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Spence DioufGetty Images
Stefano Silvestri

Spence o Diouf, finalmente il ballottaggio: e ora chi è il titolare sulla fascia destra dell'Inter?

Serie A
Inter
D. Spence
A. Diouf

L'inglese ha giocato dall'inizio sia nel derby che contro il Feyenoord in Champions League, dimostrandosi in crescita. Mentre il collega a Rotterdam ha fatto panchina.

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All'Inter c'è vita. Il derby è finito nel dimenticatoio, il 3-0 in casa del Feyenoord ha dimostrato che la squadra di Chivu c'è, è viva, ha la mentalità giusta per rialzarsi dagli inciampi.

Ma c'è vita anche sulla fascia destra dell'Inter. E questo, nelle scorse settimane, era considerato un pochino meno scontato.

Andy Diouf c'è, ma praticamente da sempre. E ora c'è anche Djed Spence. Per un ballottaggio che finalmente, e in ritardo sulla tabella di marcia, ha finalmente ragione d'esistere.

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  • Spence InterGetty Images

    LA CRESCITA DI SPENCE

    Spence non aveva lasciato impressioni particolarmente positive nelle sue prime uscite. Specialmente contro lo Shakhtar, gara in cui erano piovute insufficienze nei suoi confronti.

    Ma ultimamente qualcosa è cambiato. L'ex jolly del Tottenham ha visto la propria condizione crescere, il minutaggio aumentare. Nel derby è stato uno dei migliori, specialmente nel primo tempo, con tanto di miracolo di Maignan su un suo guizzo ravvicinato. E poi, ecco la notte da MVP di Rotterdam.

    Contro il Feyenoord, Spence ha dato prova di quel che è capace. Ancora una volta non ha mantenuto il livello per tutta la partita, ma quello del primo tempo e della prima fase della ripresa è stato eccellente. Tra guizzi, scatti, strappi, scambi coi compagni. E due assist, sfruttati prima da Bisseck e poi da Esposito.

    Per la prima volta, insomma, Spence ha fatto... il Dumfries. Anche se non è Dumfries. Al De Kuip, però, si sono visti certi tratti del giocatore che l'inglese ha l'ingrato compito di sostituire.

  • DIOUF IN PANCHINA

    Sta invece "rifiatando" Diouf. Proprio mentre Spence decollava tra derby e Champions League, il francese viveva due tra le notti più dimenticabili del proprio avvio di stagione.

    Chivu, intanto, ha deciso di schierarlo in una maniera diversa contro il Milan: da trequartista in un 3-4-2-1. Non ha funzionato: Andy non ha brillato, così come altri compagni. E in Olanda è rimasto a guardare i compagni dalla panchina dall'inizio alla fine, anche perché il suo apporto in una serata così serena non è servito.

    Si tratta comunque di un inedito, o quasi. Solo una volta Diouf era stato lasciato in panchina per tutto il tempo da Chivu: alla seconda giornata contro il Cagliari. Per il resto aveva giocato dall'inizio, spesso bene, oppure era entrato a gara in corso: l'ultima volta contro lo Shakhtar.

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  • FINALMENTE IL BALLOTTAGGIO

    All'inizio di novembre, insomma, si può emettere una sentenza: l'Inter e Chivu potranno finalmente avere due elementi di fiducia sulla fascia destra del centrocampo a cinque, considerando come il deludente Luis Henrique non lo sia mai stato.

    Si tratta di una sorta di ballottaggio a scoppio ritardato. Spence era stato preso in estate proprio per rimpiazzare Dumfries, almeno nelle idee dell'allenatore e della dirigenza, ma è arrivato a Milano in condizioni precarie dopo il Mondiale e ha avuto bisogno di tempo per recuperare la forma migliore.

    Nel frattempo, Diouf ha tolto qualche castagna dal fuoco a Chivu in un ruolo non suo e non troppo amato. E si è pure guadagnato la convocazione di Zidane nella Francia, anche se nell'altrettanto inedita posizione di terzino sinistro di una retroguardia a quattro.

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  • E ORA CHI È IL TITOLARE?

    Diouf, insomma, è la certezza fuori ruolo. E Spence il "nuovo" che avanza dopo tanta naftalina. Ma ora chi è il titolare sulla fascia destra dell'Inter?

    Una risposta definitiva, naturalmente, non c'è. Semplicemente perché entrambi, a loro modo, hanno dato un determinato tipo di garanzie a Chivu: Spence facendo quel che ha spesso fatto nel corso della carriera, Diouf puntando l'uomo per disorientarlo e spesso per accentrarsi. Anche se da quella zolla di campo non l'aveva mai fatto prima dell'anno scorso.

    Già a partire da Inter-Como di domenica, insomma, il ballottaggio è apertissimo. Spence vuole la conferma, Diouf ormai è un esterno e difficilmente entrerà a far parte della batteria delle mezzali. Il favorito sembra l'inglese, ma di pochissimo. E ogni sorpasso, di uno o dell'altro, è possibile.

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