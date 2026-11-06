Spence o Diouf, finalmente il ballottaggio: e ora chi è il titolare sulla fascia destra dell'Inter?

All'Inter c'è vita. Il derby è finito nel dimenticatoio, il 3-0 in casa del Feyenoord ha dimostrato che la squadra di Chivu c'è, è viva, ha la mentalità giusta per rialzarsi dagli inciampi.
Ma c'è vita anche sulla fascia destra dell'Inter. E questo, nelle scorse settimane, era considerato un pochino meno scontato.
Andy Diouf c'è, ma praticamente da sempre. E ora c'è anche Djed Spence. Per un ballottaggio che finalmente, e in ritardo sulla tabella di marcia, ha finalmente ragione d'esistere.
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