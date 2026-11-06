Spence o Diouf, finalmente il ballottaggio: e ora chi è il titolare sulla fascia destra dell'Inter?

Spence non aveva lasciato impressioni particolarmente positive nelle sue prime uscite. Specialmente contro lo Shakhtar, gara in cui erano piovute insufficienze nei suoi confronti.

Ma ultimamente qualcosa è cambiato. L'ex jolly del Tottenham ha visto la propria condizione crescere, il minutaggio aumentare. Nel derby è stato uno dei migliori, specialmente nel primo tempo, con tanto di miracolo di Maignan su un suo guizzo ravvicinato. E poi, ecco la notte da MVP di Rotterdam.

Contro il Feyenoord, Spence ha dato prova di quel che è capace. Ancora una volta non ha mantenuto il livello per tutta la partita, ma quello del primo tempo e della prima fase della ripresa è stato eccellente. Tra guizzi, scatti, strappi, scambi coi compagni. E due assist, sfruttati prima da Bisseck e poi da Esposito.

Per la prima volta, insomma, Spence ha fatto... il Dumfries. Anche se non è Dumfries. Al De Kuip, però, si sono visti certi tratti del giocatore che l'inglese ha l'ingrato compito di sostituire.