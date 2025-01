Sparta Praga-Inter dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sparta Praga vs Inter

L'Inter riprende il cammino in Champions League contro lo Sparta Praga: partita che può avvicinare i nerazzurri agli ottavi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Per l'Inter è arrivato il momento di portare a termine l'ottimo percorso fatto fin qui in Champions League: quattro vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta fin qui, ottenuta nell'ultima partita contro il Bayer Leverkusen.

Andamento che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di trovarsi in piena corsa per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale piazzandosi tra le prime 8 in classifica.

I nerazzurri affrontano in trasferta lo Sparta Praga, che è fermo a quota 4 punti ed è ad un passo dall'eliminazione. Con una vittoria, l'Inter si avvicinerebbe all'obiettivo. Di seguito tutte le informazioni sulla partita e le probabili formazioni.