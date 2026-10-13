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Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Spalletti squalificato: "Atteggiamento provocatorio", non ci sarà in panchina contro la Lazio, al suo posto Domenichini

Serie A
Juventus
L. Spalletti

Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Spalletti e Pisacane dopo la lite al termine di Cagliari-Juventus.

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In seguito alla sesta giornata di Serie A, e precisamente al match Cagliari-Juventus 1-1, il Giudice Sportivo ha comminato una giornata di squalifica a Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, e a Luciano Spalletti, allenatore della Juventus. Di seguito le motivazioni.

  • LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

    PISACANE Fabio (Cagliari): per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.

    SPALLETTI Luciano (Juventus): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.



  • IN TRIBUNA CONTRO LA LAZIO

    Spalletti sarà dunque costretto a seguire Juventus-Lazio dalla tribuna dello Stadium.

    Al suo posto, sulla panchina bianconera, ci sarà il suo vice Marco Domenichini.

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