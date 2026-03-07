Goal.com
Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Spalletti spiega il ballottaggio Di Gregorio-Perin prima di Juventus-Pisa: cosa sta succedendo e chi è il titolare

Il tecnico bianconero ha parlato a ridosso dell'inizio della partita, affrontando anche la questione portieri. E sul compleanno: "Ai giocatori ho chiesto una foto di loro che cantano con la curva a fine partita".

Luciano Spalletti compie 67 anni proprio oggi. E chiuderà la propria giornata di festeggiamenti in campo, guidando la Juventus in un anticipo di campionato delicatissimo contro il Pisa, fanalino di coda della Serie A.

Prima della gara dell'Allianz Stadium, l'allenatore bianconero è stato intervistato al centro del campo da Tommaso Turci e Massimo Ambrosini di DAZN. E come sempre ha toccato diversi temi: non quello del rinnovo del contratto, però.

Ebbene, uno di questi temi riguardava il nuovo ballottaggio tra i pali della Juventus tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin, con il secondo titolare anche contro il Pisa.

  • "HO CHIESTO UN REGALO AI GIOCATORI"

    “Ormai sono esperto di compleanni, ne ho passati tanti in tutti i luoghi - ha detto intanto Spalletti, parlando del proprio giorno speciale - Mi fa piacere passarlo qui assieme ai miei calciatori in questo stadio, con questa gente, con questa atmosfera. Sono felicissimo. Il regalo gliel’ho chiesto: gli ho chiesto una foto di loro che cantano con la curva a fine partita”.

  • "CI SIAMO COMPORTATI IN MANIERA CORRETTA"

    “La squadra ha fatto quello che doveva fare, si è comportata in maniera corretta. L’entusiasmo che c’è questa sera racconta il comportamento nelle partite precedenti. Pur non avendo portato a casa risultati, loro hanno mandato un segnale, hanno attirato questo entusiasmo e questa simpatia nei loro confronti. Per noi è fondamentale per giocare una bella gara. Il futuro non è parlare di due o tre partite, è come sfrutti ogni giorno a disposizione”.

  • IL DUELLO DI GREGORIO-PERIN

    Infine, ecco che Spalletti ha chiuso con l'argomento Di Gregorio-Perin: chi è il titolare tra i pali della Juventus?

    “Ci sono dei momenti in cui può fare 7-8 partite uno, due l’altro, una sola, 3-4 l’altro… Questo secondo me era un momento in cui Di Gregorio doveva rifiatare, essere tranquillo, mentalizzare alcune cose. Gli avevo già detto che gli avrei dato un periodo per esibire le sue qualità. Stiamo facendo questo. Poi dalla prossima si vedrà”.

