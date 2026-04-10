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Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru e Claudio D'Amato

Spalletti si racconta dopo il rinnovo: "Al me del mio primo giorno alla Juve direi, ne è valsa la pena"

Serie A
L. Spalletti
Atalanta vs Juventus
Atalanta
Juventus

Il tecnico della Juventus tra infanzia, momenti emozionati con la Juventus e futuro del club: "Dopo l'eliminazione di Champions ci siamo sentiti tutti figli della stessa mamma".

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Dopo mesi di voci e avvicinamenti, alla fine Spalletti ha rinnovato con la Juventus. Un accordo atteso e ufficializzato nella giornata del 10 aprile, che vedrà il tecnico bianconero alla guida di Madama fino al 2028.

Subentrato al posto di Tudor a fine 2025, Spalletti potrà così lavorare da inizio stagione e puntare al massimo nel 2026/2027, così come, in teoria, nel 2027/2028. Dopo la conferma del rinnovo, il tecnico di Certaldo ha parlato ai microfoni della Juventus spaziando tra il suo passato in Toscana, le sensazioni provate una volta sbarcato in bianconero e le sue idee di calcio che i tifosi sperano possa portare la squadra alla vittoria.

"Io sono state poche volte a teatro, ma quando sono entrato allo Stadium ho avuto quella sensazione lì" confessa Spalletti. "È stato come stare al centro dell'attenzione, dove tutti ti guardano e ti ascoltano. Tutti sono disponibili a vedere le scelte che farai, c'è stata anche un po' di emozione. Entrare all'Allianz è come entrare in una storia. Se i tuoi musicisti suonano bene allora lo stadio apprezza e partecipa allora diventa tutto più facile".

Teatro, ma anche cinema:

"Il rumore della palla è come se si fosse in un film, ti crea il sottofondo della base musicale e quando quella accelera, quando il rumore si incrementa, significa che è vicino l'episodio che può far cambiare la partita. La palla non non mente mai. La palla non dice bugie, la palla racconta sempre chi sei".

  • IL RINNOVO CON LA JUVENTUS

    Rinnovo si diceva. Una questione su cui Spalletti e i suoi collaboratori non hanno mai avuto grossi dubbi:

    "Per il rinnovo hanno partecipato tutte le componenti, è stato fondamentale conoscersi e annusarsi bene in questi mesi. Abbiamo avuto la possibilità di scegliere in libertà il nostro futuro, di scegliere se era apprezzabile questo rapporto di lavoro. Calciatori, dirigenza, chi lavora dietro le quinte, il pubblico: tutto abbia indicato che questa era la soluzione più corretta, proseguire tutti insieme. Si tratta di una responsabilità importante, le persone si misurano sulle responsabilità che prendono".

    "Fin da subito si è potuto constatare, io e il mi staff, che c'era una disponibilità per lavorare. Il futuro è sempre stato progettato qui, si percepiva anche da fuori. La parte operativa ci ha convinto a sacrificarci, a lavorare per presupposti migliori e acchiappare nuove cose per il futuro"

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    IL MOMENTO CLOU

    Spalletti ha nel cuore un momento particolare della stagione, triste sì, ma utile a capire meglio quanto sia importante l'unione:

    "Se devo andare a rivedere ciò che mi ha colpito è stato forse il momento di grande amarezza, quando siamo usciti dalla Champions. Ho visto tutto lo stadio che ci ha applaudito, che ci chiamava verso la Curva per stringersi attorno a noi perchè ci vedeva così dispiaciuti. È stato il momento più forte, dove ci siamo sentiti tutti figli della stessa mamma. È stato bellissimo".

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  • LA TOSCANA DI SPALLETTI


    "Ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia bellissima, con i miei genitori e mio fratello" racconta Spalletti a proposito della sua infanzia e di Certaldo. "Loro mi hanno messo in condizione di crescere, di imparare cose nuove. Mio fratello mi portava con lui, mi insegnava sempre quello che poi avrei dovuto andare a sviluppare. Le difficoltà che avrei incontrato nella crescita, nel lavoro, nella vita. Questo mi ha creato un'apertura di enorme vantaggio".

    "Mi chiamavano il 'morino' perchè di carnagione ero molto scuro, me lo son portato fino a quando non sono diventato 'Lucio'. Ero molto affezionato a mio papà, a mio fratello. Quando vado a casa di solito devo ripassare dalla mia campagna e quando vado risento l'odore di quando mio padre tornava a casa con la tuta sporca di sudore".

    "Certaldo? Quando rivado in campagna vedo il rumore delle stagioni, non lo sento. Sento i versi dei miei animali, la bellezza della natura. Possiamo essere padroni di un pezzo di terra, ma non della bellezza che c'è sopra".


  • IL DISCORSO SUI CENTROCAMPISTI

    Tornando al calcio giocato, Spalletti racconta perché i centrocampisti siano il motore della sua Juventus:

    "I centrocampisti sono un po' avvantaggiati nel sapere cosa succede in difesa e in attacco, devono avere un bagaglio un po' più completo. Devono avere cura delle due fasi, deve avere la conoscenza dello sviluppo della partita".

    "Nel calcio moderno i centrocampisti sono quelli che possono essere usati di più, perchè riescono a sistemare un po' tutto. Riescono a percepire ciò che serve in tutte le parti del campo, i giocatori devono avere la libertà per esplorare altre zone. Se sei ordinato e fai le solite cose diventa più facile per la squadra avversaria capire le contromisure. Se tu crei improvvisazione ed effetto sorpresa allora generi un po' di difficoltà".

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  • IL RUOLO DELL'ALLENATORE

    "Quanto è importante il ruolo dell'allenatore? Ci vogliono autodisciplina, disponibilità, umiltà" ha affermato Spalletti. "La presunzione nel calcio non è allenabile, per cui ci vuole questa qualità di sentirsi persone normali e avere sempre cose da imparare e curiosità nel prendere notizie nuove da sviluppare. Ma poi la differenza la fa sempre l'esecuzione del calciatore".

    "La fucilata nella notte? Anche il suono, è bellissimo. Come mi è venuto? L'ho sentita da ragazzo quando ero in campagna, ero a contatto con quel tipo di vita lì. Le partite cambiano in un momento e sei tu a determinarlo, per cui devi essere bravo a riconoscerli e saperli creare, sono colpi a sorpresa, le cose che ti creano scompiglio e fanno la differenza. Le finestre che cambiano la partita durano pochi secondi e devi farti trovare al massimo sapendole interpretare. Vivere 3 fotogrammi prima di ciò che succede fa la differenza"

    "Si parla di tattica, tecnica, velocità, di spazi, ma nessuno parla di relazioni: è con essa che si apre la mente, si trovano idee, performances e comportamenti collettivi. Se in una squadra non c'è amicizia diventa difficile anche sviluppare il gioco, se abbiamo a cuore il compagno diventa più facile diventare un gruppo, anche se verrebbe la voglia di essere 11 elementi forti, perché poi ognuno ogni tanto viene trascinato nell'inganno del 'devo essere forte io', ma poi lo diventi ancora di più col collettivo".

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    OLTRE LA FINE

    Durante il programma Small Talks c'è anche posto per una domanda più personale. Ovvero, cosa c'è oltre la fine?

    "Mi piace immaginare che non ci sia nessuna fine in nessun posto, contesto o situazione e che ci sia sempre qualcosa al di là. Oltre la fine ci sei tu coi tuoi pensieri e col tuo vissuto, il tuo modo di reagire a tutto ciò che ti è successo"

    "Si dice spesso che quando l'arbitro fischia la fine di una partita ne inizia un'altra, per cui c'è da immaginare che c'è sempre qualcosa da portare a disposizione della squadra per vincere le partite. Non mi piace che tutto abbia un termine se vogliamo dargli uno sviluppo, un seguito e un'altra vita".

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  • LA JUVE CHE SOGNA SPALLETTI

    "Dobbiamo fare riferimento alla nostra storia, all'affetto e all'amore di chi ci vuole bene, che chi ci vuole bene sia orgoglioso di cosa proponiamo e del nostro impegno" rivela Spalletti a proposito della Juventus che sogna. "Che somigli a quello che è l'amore dei nostri tifosi che partecipano con noi alle partite, dev'essere una qualità del combattere sempre e comunque. Quando ti alzi la mattina devi scrivertelo nello specchio dove ti guardi per la prima volta il giorno dopo, perché poi la vita ti mette davanti cose di continuo e tu devi spostarle e oltrepassarle. Per cui una squadra che sia piacevole da vedere e da sentire, perché il nostro pubblico ha visto grandissimi campioni, sono intenditori di calcio, quindi ci vogliono modo, mentalità e un comportamento che metta insieme un po' tutto".

    "Mi dà fiducia la storia della società, il numero dei tifosi che partecipano alle nostre emozioni. La Juventus è un'identità e dobbiamo essere bravi noi a farne parte, sapendo emozionare tutte quelle anime che vedono le partite, ci seguono e ce le trasferiscono. Dobbiamo riportare le loro emozioni sul campo tramite giocate e scelte, è un compito difficile mettere a posto un po' tutto, ma bisogna assumersi responsabilità e far vedere chi siamo. Il pallone e le partite raccontano chi siamo come uomini e come sportivi".

    In conclusione, arriva il messaggio per un altro Spalletti, quello di fine 2025:

    "Che messaggio manderei allo Spalletti del mio primo giorno alla Juve? Ne è valsa la pena".

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