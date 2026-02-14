Goal.com
Spalletti IcardiGetty Images
Vittorio Rotondaro

Spalletti ritrova l'Inter da avversario: a Milano due stagioni sulle montagne russe, tra qualificazioni alla Champions e il caso Icardi

Due stagioni alla guida dell'Inter per Spalletti, artefice del ritorno in Champions League dei nerazzurri e gestore di uno spogliatoio 'caldissimo'.

Inter-Juventus chiude il programma del sabato del 25° turno di Serie A: una sfida sentitissima da entrambe le tifoserie, non banale nemmeno per Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo è a tutti gli effetti un ex per il periodo trascorso alla guida dei nerazzurri tra il 2017 e il 2019, biennio che vide Icardi e compagni qualificarsi per due volte consecutive alla Champions League dopo sei anni di assenza.

Proprio l'attaccante argentino caratterizzò, suo malgrado, l'ultimo periodo di Spalletti da allenatore interista: un vero e proprio caso di spogliatoio che rischiò di rovinare il finale del soggiorno milanese dell'allenatore toscano.

  • DAL SOGNO SCUDETTO AL RITORNO IN CHAMPIONS

    Spalletti viene scelto come nuova guida dell'Inter a giugno 2017, subito dopo la fine del rapporto con la Roma di Francesco Totti, 'nemico-amico' reduce dal ritiro che per molti è da additare all'allenatore classe 1959.

    In nerazzurro Spalletti raccoglie i pezzi di una squadra andata in frantumi e senza Europa: il settimo posto della stagione precedente non è bastato per strappare quantomeno la qualificazione in Europa League, né tantomeno per la riconquista di quella Champions che manca dalla stagione 2011/12.

    L'impatto è di quelli che sanno di svolta, tanto che i meneghini si ritrovano addirittura a combattere per il primo posto con Juventus e Napoli: tra dicembre e gennaio, però, qualcosa si rompe all'interno del 'giocattolo' e nell'ambiente si fa strada la coscienza che l'obiettivo da perseguire per condurre in porto la stagione è il ritorno nell'Europa che conta.

    Traguardo centrato grazie al successo in casa della Lazio nello 'spareggio' dell'ultima giornata: all'Olimpico è il celeberrimo goal di Vecino a completare la rimonta e a consentire all'Inter di appaiare in classifica al quarto posto proprio i biancocelesti, indietro a loro volta per lo score peggiore negli scontri diretti.

  • IL CASO ICARDI

    La stagione 2018/19 parte a rilento per l'Inter e, nonostante il filotto autunnale di vittorie, è chiaro che anche stavolta lo Scudetto sarà un affare riservato a Juventus (che alla fine chiuderà davanti a tutti con largo vantaggio) e Napoli.

    In Champions arriva un'amara eliminazione alla fase a gironi, mentre il percorso in Europa League si arresta agli ottavi di finale per mano dell'Eintracht di Jovic: un doppio appuntamento a cui non prende parte Mauro Icardi, a cui il club ha tolto la fascia da capitano qualche settimana prima.

    L'argentino è escluso con costanza dall'elenco dei convocati, complice anche un problema al ginocchio che lascia più di qualche dubbio: anche alla luce dello sfogo di Spalletti alla vigilia di un match contro la Sampdoria.

    "Per noi è stata una scelta dolorosa da prendere, però per il ruolo che ho importante è essere giusti, è una questione di correttezza per l’Inter e per il gruppo. Siamo una finestra aperta verso gli sportivi, ma negli spogliatoi ci sono i portoni aperti e le cose ce le diciamo in faccia. Questa non è una decisione contro Icardi, ma è una decisione a favore dell’Inter".

    Icardi tornerà a disposizione nelle ultime settimane della stagione, prima di lasciare definitivamente l'Inter: stessa sorte occorsa a Spalletti.

  • ALTRA QUALIFICAZIONE SOFFERTA E ADDIO

    Senza Icardi l'Inter fatica e perde terreno prezioso in campionato, dove anche nel 2019 il discorso Champions si risolve soltanto all'ultima giornata: in lizza, oltre ai nerazzurri, anche Milan e Roma.

    Alla fine sarà proprio l'Inter ad avere la meglio, ma con una fatica immane: a San Siro è la rete di Nainggolan che permette di battere l'Empoli e di festeggiare la seconda qualificazione consecutiva, non senza una sofferenza propria della 'pazza' Inter.

    In un match da film, i nerazzurri si complicano la vita (proprio Icardi fallisce un rigore e si congeda nel peggiore dei modi dal suo pubblico) e vengono salvati a più riprese da Handanovic, forse con la migliore prestazione da quando difende i pali della porta dell'Inter.

    Il 2-1 finale fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi ma non basta a Spalletti per la riconferma: pochi giorni più tardi, infatti, il club annuncerà di aver affidato la panchina ad Antonio Conte.

  • LE SFIDE COL NAPOLI

    In realtà questa di stasera non sarà la prima partita di Spalletti da ex nei confronti dell'Inter, già affrontata quattro volte ai tempi del Napoli tra il 2021 e il 2023.

    Nella prima stagione in azzurro, chiusa al terzo posto in campionato, Spalletti perde a San Siro (3-2) e non va oltre il pareggio (1-1) al 'Maradona' nel match di ritorno.

    Il k.o. arriva anche nel 2022/23, ovvero la stagione del terzo Scudetto partenopeo: Osimhen e compagni superati dalla rete di Dzeko a inizio anno, per poi rifarsi nello scontro casalingo (3-1) con lo Scudetto già cucito sulle maglie.

