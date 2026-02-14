Spalletti ritrova l'Inter da avversario: a Milano due stagioni sulle montagne russe, tra qualificazioni alla Champions e il caso Icardi

Inter-Juventus chiude il programma del sabato del 25° turno di Serie A: una sfida sentitissima da entrambe le tifoserie, non banale nemmeno per Luciano Spalletti.
Il tecnico di Certaldo è a tutti gli effetti un ex per il periodo trascorso alla guida dei nerazzurri tra il 2017 e il 2019, biennio che vide Icardi e compagni qualificarsi per due volte consecutive alla Champions League dopo sei anni di assenza.
Proprio l'attaccante argentino caratterizzò, suo malgrado, l'ultimo periodo di Spalletti da allenatore interista: un vero e proprio caso di spogliatoio che rischiò di rovinare il finale del soggiorno milanese dell'allenatore toscano.