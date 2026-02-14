Spalletti ritrova l'Inter da avversario: a Milano due stagioni sulle montagne russe, tra qualificazioni alla Champions e il caso Icardi

La stagione 2018/19 parte a rilento per l'Inter e, nonostante il filotto autunnale di vittorie, è chiaro che anche stavolta lo Scudetto sarà un affare riservato a Juventus (che alla fine chiuderà davanti a tutti con largo vantaggio) e Napoli.

In Champions arriva un'amara eliminazione alla fase a gironi, mentre il percorso in Europa League si arresta agli ottavi di finale per mano dell'Eintracht di Jovic: un doppio appuntamento a cui non prende parte Mauro Icardi, a cui il club ha tolto la fascia da capitano qualche settimana prima.

L'argentino è escluso con costanza dall'elenco dei convocati, complice anche un problema al ginocchio che lascia più di qualche dubbio: anche alla luce dello sfogo di Spalletti alla vigilia di un match contro la Sampdoria.

"Per noi è stata una scelta dolorosa da prendere, però per il ruolo che ho importante è essere giusti, è una questione di correttezza per l’Inter e per il gruppo. Siamo una finestra aperta verso gli sportivi, ma negli spogliatoi ci sono i portoni aperti e le cose ce le diciamo in faccia. Questa non è una decisione contro Icardi, ma è una decisione a favore dell’Inter".

Icardi tornerà a disposizione nelle ultime settimane della stagione, prima di lasciare definitivamente l'Inter: stessa sorte occorsa a Spalletti.