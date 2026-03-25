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Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Spalletti rientra a Torino: conto alla rovescia per il rinnovo con la Juventus, i dettagli del nuovo contratto e quando può arrivare la firma

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Dopo qualche giorno di riposo, l'allenatore bianconero è rientrato a Torino e nei prossimi giorni arriverà la firma sul rinnovo di contratto.

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Luciano Spalletti e la Juventus, pronti a dirsi di sì e ad andare avanti insieme.

La strada è ormai tracciata e l'accordo finale sembra ormai davvero vicinissimo: il tecnico di Certaldo si appresta a porre la firma che legherà il proprio futuro a quello del club bianconero.

Di seguito tutti i dettagli.

  • SPALLETTI TORNA A TORINO

    Dopo aver sfruttato e goduto di qualche giorno di riposo, visto anche l'esodo di massa dalla Continassa per via della sosta nazionali, Luciano Spalletti ha fatto rientro a Torino, ovvero quella che anche nelle prossime stagioni sarà a tutti gli effetti la sua casa.

    Il ritorno del capoluogo piemontese ha inevitabilmente fatto partire il countdown con vista sul rinnovo di contratto: da ora, infatti, ogni momento è buono per la tanto attesa firma sul rinnovo di contratto.

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  • QUANDO ARRIVA LA FIRMA

    La sensazione diffusa negli ambienti torinesi è che la sosta nazionali sarà il momento propizio per arrivare alla firma e alla stretta di mano.

    L'annuncio ufficiale del rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus potrebbe infatti arrivare entro Pasqua, se non addirittura qualche giorno prima. Il conto alla rovescia è stato ufficialmente azionato: il rapporto tra la Vecchia Signora e il suo nuovo condottiero è pronto a proseguire.

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  • I DETTAGLI DEL RINNOVO

    C'è sicuramente attesa per comprendere i dettagli del contratto che Luciano Spalletti firmerà con la Juventus.

    Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità relative ad un rinnovo annuale, fino al 30 giugno 2027, con opzione per estendere il rapporto per un ulteriore anno. Una sorta di 1+1 che però, a questo punto, sembra non essere più così scontato.

    Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Spalletti e la Juventus starebbero ragionando sulla possibilità di porre il proverbiale nero su bianco su un accordo biennale, che blinderebbe il tecnico alla panchina bianconera fino al 30 giugno 2028.

  • L'INGAGGIO DI SPALLETTI ALLA JUVE

    Gli ultimi dettagli da limare sono proprio quelli relativi all'ingaggio - che verrà ritoccato - che Spalletti percepirà all'ombra della Mole.

    In caso di rinnovo annuale, lo stipendio del tecnico bianconero dovrebbe assestarsi attorno ai 6 milioni di euro. Tuttavia l'ipotesi di un accordo biennale starebbe prendendo sensibilmente quota, corredato da un salario sensibilmente inferiore ma di fatto 'assicurato' per due anni. In sostanza Spalletti potrebbe firma fino al 2028 a 5 milioni a stagione.

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