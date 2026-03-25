Spalletti rientra a Torino: conto alla rovescia per il rinnovo con la Juventus, i dettagli del nuovo contratto e quando può arrivare la firma

La sensazione diffusa negli ambienti torinesi è che la sosta nazionali sarà il momento propizio per arrivare alla firma e alla stretta di mano.

L'annuncio ufficiale del rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus potrebbe infatti arrivare entro Pasqua, se non addirittura qualche giorno prima. Il conto alla rovescia è stato ufficialmente azionato: il rapporto tra la Vecchia Signora e il suo nuovo condottiero è pronto a proseguire.