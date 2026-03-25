Spalletti rientra a Torino: conto alla rovescia per il rinnovo con la Juventus, i dettagli del nuovo contratto e quando può arrivare la firma

C'è sicuramente attesa per comprendere i dettagli del contratto che Luciano Spalletti firmerà con la Juventus.
Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità relative ad un rinnovo annuale, fino al 30 giugno 2027, con opzione per estendere il rapporto per un ulteriore anno. Una sorta di 1+1 che però, a questo punto, sembra non essere più così scontato.
Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Spalletti e la Juventus starebbero ragionando sulla possibilità di porre il proverbiale nero su bianco su un accordo biennale, che blinderebbe il tecnico alla panchina bianconera fino al 30 giugno 2028.