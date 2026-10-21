Spalletti racconta cosa è successo dopo Juventus-Lazio: "Ho fatto parlare tutti e sono rimasto in silenzio, Kolo Muani e Woltemade titolari"

Dopo la brutta sconfitta contro la Lazio c'è stato un confronto all'interno dello spogliatoio tra Spalletti e la squadra.

"I ragazzi sono dentro i discorsi che si fanno. Nell'ultima riunione li ho fatti parlare molto per avere più informazioni possibili per aiutarli a non ridurre il loro livello durante le partite. Ho avuto conferma dell'onestà e della serietà del loro pensieri, si sono mostrati disponibili a mostrare più cose e a inserire più variabili nella partita" ha dichiarato il tecnico.

Spalletti poi ha spiegato: "Le componenti importanti sono quelle del dialogo e del metodo, ossia dell'allenamento. Ho fatto parlare tutti e sono rimasto zitto, mi ha fatto piacere sentire quello che avevano da dire.Significa che per me è più facile proseguire il lavoro che devo fare".