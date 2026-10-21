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Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

Spalletti racconta cosa è successo dopo Juventus-Lazio: "Ho fatto parlare tutti e sono rimasto in silenzio, Kolo Muani e Woltemade titolari"

Europa League
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Juventus vs Rennes
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Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia di Juventus-Rennes di Europa League, cosa ha detto Luciano Spalletti sul confronto con la squadra e le scelte di formazione.

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Il momento è delicatissimo per la Juventus, chiamata a rispondere subito dopo la pesante sconfitta subita contro la Lazio.

L'occasione è la sfida della terza giornata di Europa League che vede i bianconeri scendere in campo giovedì pomeriggio contro i francesi del Rennes.

Luciano Spalletti, come sempre, ha presentato la gara nella tradizionale conferenza stampa della vigilia durante la quale non potevano mancare le domande su quanto successo domenica sera.

  • LA DOPPIA PUNTA

    Luciano Spalletti ha confermato che contro il Rennes si vedrà la doppia punta dal primo minuto: "Kolo Muani e Woltemade? Partono titolari tutti e due".

    Una scelta dettata dalla necessità di riempire maggiormente l'area di rigore avversaria con due attaccanti e dall'assenza di Conceiçao, che si somma a quelle di Yildiz (infortunato) e Zhegrova (fuori dalla lista UEFA).

  • IL CONFRONTO CON LA SQUADRA

    Dopo la brutta sconfitta contro la Lazio c'è stato un confronto all'interno dello spogliatoio tra Spalletti e la squadra.

    "I ragazzi sono dentro i discorsi che si fanno. Nell'ultima riunione li ho fatti parlare molto per avere più informazioni possibili per aiutarli a non ridurre il loro livello durante le partite. Ho avuto conferma dell'onestà e della serietà del loro pensieri, si sono mostrati disponibili a mostrare più cose e a inserire più variabili nella partita" ha dichiarato il tecnico.

    Spalletti poi ha spiegato: "Le componenti importanti sono quelle del dialogo e del metodo, ossia dell'allenamento. Ho fatto parlare tutti e sono rimasto zitto, mi ha fatto piacere sentire quello che avevano da dire.Significa che per me è più facile proseguire il lavoro che devo fare".

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  • SEMPRE IN SVANTAGGIO

    Spalletti si è poi soffermato sui motivi per cui la Juventus è sempre passata in svantaggio nelle ultime partite: "Non c'è una ragione specifica. Ogni partita ha la sua storia e si deve essere in grado di reagire alle situazioni diverse che ogni volta l'avversario propone.

    Bisogna stare dentro le conseguenze delle proposte avversarie, sapere quando pressare o quando aspettare. Dobbiamo essere più netti quando prendiamo una scelta".

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