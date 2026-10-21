Spalletti racconta cosa è successo dopo Juventus-Lazio: "Ho fatto parlare tutti e sono rimasto in silenzio, Kolo Muani e Woltemade titolari"

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Il momento è delicatissimo per la Juventus, chiamata a rispondere subito dopo la pesante sconfitta subita contro la Lazio.
L'occasione è la sfida della terza giornata di Europa League che vede i bianconeri scendere in campo giovedì pomeriggio contro i francesi del Rennes.
Luciano Spalletti, come sempre, ha presentato la gara nella tradizionale conferenza stampa della vigilia durante la quale non potevano mancare le domande su quanto successo domenica sera.