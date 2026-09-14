Spalletti problema o soluzione per la Juventus? Il centrocampo senza Locatelli non funziona: deve trovare un'alternativa tattica

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La sconfitta contro il Sassuolo ha ufficialmente aperto il dibattito sulla nuova Juventus, che in realtà somiglia in modo tremendamente sinistro a quella vecchia.
I problemi della squadra di Luciano Spalletti, infatti, sembrano gli stessi: gli attaccanti non segnano, la difesa non è impenetrabile ma soprattutto il centrocampo. Nel reparto di mezzo bianconero manca un po' tutto. Qualità, intensità, fisico e testa.
Problemi che la contemporanea assenza per infortunio di Locatelli e Khephren Thuram, ovvero i due giocatori che sulla carta dovevano essere i titolari nel ruolo, ha inevitabilmente acuito.
Forse durante il mercato sarebbe stato meglio prestare maggiore attenzione al centrocampo. Ma a cose ferme bisogna trovare una soluzione per sopperire alle evidenti carenze palesate in modo drammatico contro il Sassuolo. La palla, quindi, passa a Spalletti.