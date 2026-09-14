Spalletti problema o soluzione per la Juventus? Il centrocampo senza Locatelli non funziona: deve trovare un'alternativa tattica

Il confronto tra la coppia di centrocampisti bianconeri e Nemanja Matic domenica sera è stato impietoso.

Nonostante l'età ormai avanzata (38 anni), infatti il serbo ha letteralmente sovrastato i diretti avversari ergendosi come assoluto dominatore in mezzo al campo. E non solo per l'illuminante assist che ha permesso a Seba Esposito di sbloccare il risultato.

Matic ha completato 61 dei 70 passaggi tentati, 27 su 32 di quelli nella metà campo avversaria. Un chiaro mix di tecnica e personalità che in questo momento manca maledettamente al centrocampo della Juventus.

Pensare che, solo qualche settimana fa, lo stesso Matic (portato al Sassuolo proprio da Giovanni Carnevali nell'estate 2025) era stato offerto ai bianconeri che però hanno preferito puntare su altri giocatori. L'obiettivo, come risaputo, era Kessié anche se alla fine è arrivato Sarr.

Oggi invece uno come Matic sembra esattamente quello che manca alla Juventus. Soprattutto in termini di leadership e in assenza di Locatelli.