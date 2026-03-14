Spalletti prima di Udinese-Juventus: "Per me è fondamentale l'amicizia della squadra, forse ho solo quello come possibilità"

Luciano Spalletti ha parlato brevemente prima di Udinese-Juventus, terzo anticipo del sabato di Serie A in programma alle 20.45 al Bluenergy Stadium. E si è soffermato anche su un aspetto: il rapporto con i propri calciatori.
Un rapporto che è venuto alla luce anche sabato scorso, giorno in cui Spalletti ha compiuto gli anni: dopo aver segnato al Pisa, i giocatori bianconeri si sono recati verso la panchina, abbracciando il proprio allenatore e facendogli gli auguri.
Di questo e qualcos'altro ha parlato Spalletti, intervistato da DAZN a ridosso del calcio d'inizio di Udinese-Juventus.