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Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Spalletti prima di Udinese-Juventus: "Per me è fondamentale l'amicizia della squadra, forse ho solo quello come possibilità"

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Luciano Spalletti ha parlato brevemente prima di Udinese-Juventus, terzo anticipo del sabato di Serie A in programma alle 20.45 al Bluenergy Stadium. E si è soffermato anche su un aspetto: il rapporto con i propri calciatori.

Un rapporto che è venuto alla luce anche sabato scorso, giorno in cui Spalletti ha compiuto gli anni: dopo aver segnato al Pisa, i giocatori bianconeri si sono recati verso la panchina, abbracciando il proprio allenatore e facendogli gli auguri.

Di questo e qualcos'altro ha parlato Spalletti, intervistato da DAZN a ridosso del calcio d'inizio di Udinese-Juventus.

  • "LA BELLEZZA DEL CALCIO"

    “Di partite ne rimangono poche e sono tutte fondamentali per andare a occupare le zone nobili. Questa è la partita che ti porta allo step successivo alla bellezza del calcio, dentro a quelle gare che i miei calciatori quest’anno hanno disputato e molto bene. Saranno fondamentali le scelte che faremo dentro la gara”.

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  • IL RAPPORTO CON I CALCIATORI

    "Per me diventa fondamentale avere l’amicizia della squadra, è sempre stata una mia caratteristica. Forse ho solo quello come possibilità. Vedere che oggi mi rispondono sotto quest’aspetto i calciatori, che mi vogliono bene, è la cosa che mi dà più emozione. Poi è chiaro che ci vogliono anche i risultati. I protagonisti sono loro e bisogna giocare bene, che è la strada per potersi creare più possibilità di fare risultato. Questo fatto di sentirsi dentro un divertimento, dentro un gioco che dà soddisfazioni… queste sono serate belle per chi fa questo lavoro”.

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  • SULLA PARTITA

    “Se si va a fare a spallate contro l’Udinese diventa dura. Già dal primo controllo bisogna togliere questa fisicità con la palla tra i piedi: lo andiamo a vedere già da come si stoppa la prima palla”.

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