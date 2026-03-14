Spalletti prima di Udinese-Juventus: "Per me è fondamentale l'amicizia della squadra, forse ho solo quello come possibilità"

"Per me diventa fondamentale avere l’amicizia della squadra, è sempre stata una mia caratteristica. Forse ho solo quello come possibilità. Vedere che oggi mi rispondono sotto quest’aspetto i calciatori, che mi vogliono bene, è la cosa che mi dà più emozione. Poi è chiaro che ci vogliono anche i risultati. I protagonisti sono loro e bisogna giocare bene, che è la strada per potersi creare più possibilità di fare risultato. Questo fatto di sentirsi dentro un divertimento, dentro un gioco che dà soddisfazioni… queste sono serate belle per chi fa questo lavoro”.