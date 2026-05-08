Spalletti prima di Lecce-Juventus: "Non si può stravolgere una squadra e molti resteranno, non carichiamo Vlahovic di troppe responsabilità"

Solo vincere. La Juventus è obbligata a tornare con i tre punti da Lecce dopo l'inatteso pareggio casalingo contro il Verona.
Il vantaggio sulla Roma si è ridotto ad un solo punto e anche il Como ha approfittato del mezzo passo falso dei bianconeri portandosi a -3.
La formazione salentina però ha già fermato i bianconeri nella gara d'andata allo 'Stadium', inoltre ha a sua volta bisogno di fare risultato nella corsa salvezza con la Cremonese.
Alla vigilia di Lecce-Juventus è intervenuto in conferenza stampa Luciano Spalletti: di seguito le sue parole prima del match.