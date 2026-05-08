Spalletti prima di Lecce-Juventus: "Non si può stravolgere una squadra e molti resteranno, non carichiamo Vlahovic di troppe responsabilità"

Il tecnico ha poi dichiarato di aspettarsi una reazione: "In momenti come questi, quello di cui c'è bisogno è la responsabilità perché è la sofferenza a dartela. Questa settimana abbiamo sofferto. Quando non si vince dentro lo spogliatoio si sta male,la squadra ha un dolore e ti insegna delle cose. Ho visto bene in faccia i ragazzi: sono convinto avranno una reazione. Il carattere viene fuori quando qualcosa non ti va bene e devi ribaltarlo. Dal punto di vista della qualità espressa dalla squadra, sono molto soddisfatto del campionato fatto. Chiaramente ci sono dei momenti che fanno la differenza, quei momenti lì ogni tanto ce li siamo persi e ci sono costati molto cari".