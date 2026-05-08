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AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Spalletti prima di Lecce-Juventus: "Non si può stravolgere una squadra e molti resteranno, non carichiamo Vlahovic di troppe responsabilità"

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Lecce vs Juventus
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Il tecnico presenta in conferenza stampa la decisiva sfida che attende la Juventus nell'anticipo di Lecce: "Ci siamo tolti qualche alternativa, ora la strada è più chiara, dobbiamo giocare a viso aperto".

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Solo vincere. La Juventus è obbligata a tornare con i tre punti da Lecce dopo l'inatteso pareggio casalingo contro il Verona.

Il vantaggio sulla Roma si è ridotto ad un solo punto e anche il Como ha approfittato del mezzo passo falso dei bianconeri portandosi a -3.

La formazione salentina però ha già fermato i bianconeri nella gara d'andata allo 'Stadium', inoltre ha a sua volta bisogno di fare risultato nella corsa salvezza con la Cremonese.

Alla vigilia di Lecce-Juventus è intervenuto in conferenza stampa Luciano Spalletti: di seguito le sue parole prima del match.

  • COSA SERVE PER VINCERE A LECCE

    Spalletti parte sottolineando come contro il Verona sia mancato soprattutto il risultato: "Se uno stadio come l'Allianz, abituato a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra da battere, è segno che non è stato tutto da buttare via. Vogliamo riproporre cose fatte bene ma che non hanno avuto l'esito sperato.Ci siamo tolti qualche possibilità, perché prima era più larga a livello di alternative. Per certi versi, però, è anche un po' più chiara perché ce n'è solo una e non rischi di arrivarci avendo dubbi sui propri comportamenti.C'è questa porta, poi altre due e le dobbiamo aprire".

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  • VLAHOVIC GIOCA TITOLARE?

    Il serbo potrebbe partire titolare a Lecce dopo il goal contro il Verona, Spalletti non lo esclude: "Può essere,ci sono ancora delle ore ma è una considerazione giusta e vediamo se tutto procede bene fino a domani sera. Non carichiamolo troppo di responsabilità".

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  • LA SOFFERENZA

    Il tecnico ha poi dichiarato di aspettarsi una reazione: "In momenti come questi, quello di cui c'è bisogno è la responsabilità perché è la sofferenza a dartela. Questa settimana abbiamo sofferto. Quando non si vince dentro lo spogliatoio si sta male,la squadra ha un dolore e ti insegna delle cose. Ho visto bene in faccia i ragazzi: sono convinto avranno una reazione. Il carattere viene fuori quando qualcosa non ti va bene e devi ribaltarlo. Dal punto di vista della qualità espressa dalla squadra, sono molto soddisfatto del campionato fatto. Chiaramente ci sono dei momenti che fanno la differenza, quei momenti lì ogni tanto ce li siamo persi e ci sono costati molto cari".

  • "MOLTI RESTERANNO ALLA JUVE"

    Spalletti esclude una nuova rivoluzione estiva sul mercato: "Non so fare un paragone con l'Inter, loro sono costruiti in maniera corretta negli ultimi anni e noi un po' meno. Serve anche esperienza. Noi possiamo crescere a livello di squadra, ci sono potenzialità e abbiamo fatto passi importanti.Nella testa devono essere convinti che faranno parte del futuro. Non si può stravolgere completamente una squadra, ne parleremo meglio a fine anno ma tutti dobbiamo metterci di più. Quello che mi interessa che capiscano è che come squadra siamo a buon livello, ma c'è da migliorare e che molti resteranno in gruppo"

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  • PERCHÈ OPENDA NON GIOCA

    Spalletti infine risponde alla domanda sullo scarso utilizzo di Openda: "Quello è un altro degli errori che ho commesso.Devo scegliere ma qualcosa mi perdo di sicuro. Si sta impegnando bene, è micidiale per professionalità. Non l'ho fatto giocare perché ho pensato che gli altri potessero darmi risultati migliori".

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