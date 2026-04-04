Spalletti prima di Juventus-Genoa esclude Vlahovic titolare e avvisa: "Dobbiamo vincerle quasi tutte, io non responsabile dell'eliminazione dell'Italia"

Non poteva mancare il commento dell'ex CT azzurro sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026.

"Li conosco, so quanto amore e passione ci hanno messo.Non mi sento responsabile per la mancata qualificazione e allo stesso tempo non avrei avuto meriti in caso contrario. Dal mio punto di vista c'è il dispiacere per quanto successo, ma ora è bene fare riflessioni corrette. Penso sia giusto ragionare a mente fredda e poi programmare in maniera corretta. Chiediamoci se vogliamo valorizzare davvero i nostri giocatori. In Italia ci sono molte proprietà straniere: ci fa piacere investano nel nostro calcio, però se gli si chiede di avere cura dei talenti italiani loro possono fare ragionamenti diversi. Chi non sente dolore e non soffre poi non cresce nemmeno.A me ogni tanto piace sentire la sofferenza di ciò che è successo. In questo caso ho dovuto dire ai miei ragazzi che questo doveva restare fuori. Anch'io ho partecipato a quel dispiacere perché ho vissuto la Nazionale" ha sottolineato Spalletti.