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Leonardo Gualano

Spalletti prima di Juventus-Genoa esclude Vlahovic titolare e avvisa: "Dobbiamo vincerle quasi tutte, io non responsabile dell'eliminazione dell'Italia"

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Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, presenta la sfida con il Genoa valida per il 31° turno di Serie A: "Dobbiamo vincerle quasi tutte, difficile che Vlahovic parta dall'inizio. Lui e Milik possono giocare insieme".

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Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Juventus si appresta a tornare in campo per affrontare il Genoa nel trentunesimo turno di Serie A.

Una sfida, quella che si giocherà lunedì all'Allianz Stadium, che metterà in palio punti pesanti per due squadre che hanno obiettivi diversi.

I bianconeri punteranno infatti a rilanciarsi nella corsa Champions, mentre i liguri andranno a caccia di quel risultato che possa consentire loro di staccare ulteriormente le rivali impegnate nella lotta per non retrocedere.

Luciano Spalletti, all'antivigilia del match, ha presentato la sfida in conferenza stampa.

  • VINCERLE QUASI TUTTE

    Spalletti sa bene che la sua Juventus non può più sbagliare se vuole centrare la qualificazione alla prossima Champions League: "Il rush finale è importante per noi è normale da sempre e lo sarà sempre. Faremo il massimo.Abbiamo poco margine per fare calcoli, dobbiamo vincerle quasi tutte per essere dentro.Chi ha passato i playoff mondiali è tornato con più entusiasmo, altri sono tornati dispiaciuti ma li aspetto tutti pronti per affrontare il Genoa".

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  • L'ELIMINAZIONE DELLA NAZIONALE

    Non poteva mancare il commento dell'ex CT azzurro sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026.

    "Li conosco, so quanto amore e passione ci hanno messo.Non mi sento responsabile per la mancata qualificazione e allo stesso tempo non avrei avuto meriti in caso contrario. Dal mio punto di vista c'è il dispiacere per quanto successo, ma ora è bene fare riflessioni corrette. Penso sia giusto ragionare a mente fredda e poi programmare in maniera corretta. Chiediamoci se vogliamo valorizzare davvero i nostri giocatori. In Italia ci sono molte proprietà straniere: ci fa piacere investano nel nostro calcio, però se gli si chiede di avere cura dei talenti italiani loro possono fare ragionamenti diversi. Chi non sente dolore e non soffre poi non cresce nemmeno.A me ogni tanto piace sentire la sofferenza di ciò che è successo. In questo caso ho dovuto dire ai miei ragazzi che questo doveva restare fuori. Anch'io ho partecipato a quel dispiacere perché ho vissuto la Nazionale" ha sottolineato Spalletti.

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  • IL RINNOVO

    Spalletti non ha fretta di firmare il rinnovo: "Non riesco a capire perché vi sta a cuore... Dal punto di vista dei rapporti è tutto a posto, ma le priorità vanno date alla partita col Genoa che è difficilissima. Ci sarà la possibilità nei prossimi giorni, non bisogna farlo in un'ora anche se si vuole. Deve venire in maniera naturale".

  • VLAHOVIC IN PANCHINA

    Il tecnico bianconero poi esclude che Vlahovic parta titolare contro il Genoa: "Sta bene, si è allenato bene perché in questi 15 giorni ha alternato gli allenamenti.È a disposizione, ma la vedo dura che parta dall'inizio.Potrà entrare durante la partita. Milik come Vlahovic è mancato per un lungo periodo. Devono ancora completare il loro periodo di recupero.Milik e Vlahovic possono giocare insieme: uno è più punta di sfondamento, uno è più caparbio e tecnico. Entrambi sono fisici e possono servirci".

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  • DE ROSSI "FIGLIO DEL CALCIO"

    Spalletti spende parole importanti per Daniele De Rossi, oggi allenatore del Genoa e suo giocatore ai tempi della Roma: "È sicuramente uno dei miei figli del calcio, gli voglio bene come credo me ne voglia. Penso di essergli rimasto qualche volta sulle scatole come potrebbe essere un padre. Penso che sia uno di quei allenatori che caratterizza la squadra. Ha creato il Genoa a sua misura e si vedono sue caratteristiche di quando giocava"

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