Spalletti prima di Juventus-Genoa esclude Vlahovic titolare e avvisa: "Dobbiamo vincerle quasi tutte, io non responsabile dell'eliminazione dell'Italia"

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Juventus si appresta a tornare in campo per affrontare il Genoa nel trentunesimo turno di Serie A.
Una sfida, quella che si giocherà lunedì all'Allianz Stadium, che metterà in palio punti pesanti per due squadre che hanno obiettivi diversi.
I bianconeri punteranno infatti a rilanciarsi nella corsa Champions, mentre i liguri andranno a caccia di quel risultato che possa consentire loro di staccare ulteriormente le rivali impegnate nella lotta per non retrocedere.
Luciano Spalletti, all'antivigilia del match, ha presentato la sfida in conferenza stampa.