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Lelio Donato

Spalletti parla degli esoneri alla Juventus: "Negli ultimi anni i giocatori sono abituati, bisogna prendersi delle responsabilità"

Europa League
Juventus
Alkmaar vs Juventus
Alkmaar

Il tecnico bianconero ha ricordato i tanti allenatori cambiati dalla Juventus nelle ultime stagioni invitando nuovamente i giocatori a prendersi le loro responsabilità. Poi le indicazioni di Spalletti sulla formazione contro l'AZ Alkmaar.

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La Juventus torna subito in campo dopo la vittoria contro il Napoli, stavolta in Europa League.

I bianconeri sono impegnati giovedì sera sul campo dell'AZ Alkmaar dove cercano punti pesanti in chiave qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara fornendo anche alcune indicazioni sulla formazione della Juventus.

  • FIDUCIA E RESPONSABILITÀ

    "Fin dal suo arrivo, Carnevali è stato chiaro nel ripetermi gli stessi punti e nel mostrarmi la sua stima. Il mio comportamento rimarrà sempre lo stesso. Avere la fiducia e sentire le parole di Carnevali contribuisce molto ad avere forza nell’ambiente, soprattutto con la squadra" ha ammesso Spalletti.

    Che poi ha sottolineato: "Negli ultimi anni, i giocatori qui si sono abituati a vedere gli allenatori andarsene. Diventa essenziale prendersi le responsabilità, e nell'ultima partita si sono aiutati a vicenda".

  • IL CARRO DI KOLO MUANI

    Il tecnico ha fornito indicazioni sullo schieramento della Juventus, in particolare sull'attacco dove dovrebbe esserci spazio ancora per Randal Kolo Muani.

    "Lì davanti abbiamo diverse possibilità per sostituire qualcuno e gestire la fatica, perché dopo sessanta minuti si recupera abbastanza bene. Quando invece giochi novantacinque o cento minuti, sono soprattutto gli ultimi venti o trenta a pesare, perché hai già accumulato fatica nelle gambe e devi continuare a fare scatti. Per questo cercheremo di alternare un po' i giocatori. Kolo Muani probabilmente partirà dall'inizio, perché avendo risparmiato quei trenta minuti finali sarà più fresco. E' talmente una bella persona che se gioca un compagno è felice per lui. Io sono sempre sul suo carro" ha dichiarato Spalletti.

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  • LA CRESCITA DI ALAJBEGOVIC

    Il grande protagonista della vittoria contro il Napoli è stato Kerim Alajbegovic, Spalletti ha detto: "Ha 19 anni e la Juventus ha investito sul suo talento per l'immediato ma soprattutto per il futuro, perché è la prospettiva che fa la differenza. A causa delle tante assenze ha dovuto prendersi delle responsabilità, lui si è preso delle responsabilità importanti anche quando non è riuscito a incidere. Domani sera o prima o dopo lui dovrà giocare un bel pezzo di partita".

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  • CHI GIOCA CONTRO L'AZ ALKMAAR

    Spalletti ha annunciato anche alcune scelte di formazione per la gara contro l'AZ Alkmaar: "Si arriva bene perchè la squadra ha dato una risposta importante. Si sono resi conto che tutto dipendeva da loro e ora hanno piu fiducia. Vero è che perdere pezzi importanti come McKennie non è facile. Le scelte vengono abbastanza facili. Giocherà Kelly in difesa. Qualche cambio verrà fatto. Sarr giocherà dall'inizio. In attacco giocheranno in tre. Dobbiamo far rifiatare Douglas Luiz. Cambiaso è fresco e giocherà dal 1'. Dietro uno fra Bremer e Lucumi riposerà. Adesso l'ho detta tutta".

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