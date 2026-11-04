Spalletti parla degli esoneri alla Juventus: "Negli ultimi anni i giocatori sono abituati, bisogna prendersi delle responsabilità"

Il tecnico ha fornito indicazioni sullo schieramento della Juventus, in particolare sull'attacco dove dovrebbe esserci spazio ancora per Randal Kolo Muani.

"Lì davanti abbiamo diverse possibilità per sostituire qualcuno e gestire la fatica, perché dopo sessanta minuti si recupera abbastanza bene. Quando invece giochi novantacinque o cento minuti, sono soprattutto gli ultimi venti o trenta a pesare, perché hai già accumulato fatica nelle gambe e devi continuare a fare scatti. Per questo cercheremo di alternare un po' i giocatori. Kolo Muani probabilmente partirà dall'inizio, perché avendo risparmiato quei trenta minuti finali sarà più fresco. E' talmente una bella persona che se gioca un compagno è felice per lui. Io sono sempre sul suo carro" ha dichiarato Spalletti.