Spalletti parla degli esoneri alla Juventus: "Negli ultimi anni i giocatori sono abituati, bisogna prendersi delle responsabilità"

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La Juventus torna subito in campo dopo la vittoria contro il Napoli, stavolta in Europa League.
I bianconeri sono impegnati giovedì sera sul campo dell'AZ Alkmaar dove cercano punti pesanti in chiave qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara fornendo anche alcune indicazioni sulla formazione della Juventus.