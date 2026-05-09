Spalletti insiste: "Questa Juve ha momenti di superficialità, si perdono concentrazione e carattere"

"Lo diciamo da tempo, anche stavolta è stato un copia-incolla di tante partite. Pezzi di gara dominanti dove sembra che il seguito sia sotto controllo, poi momenti di superficialità dove abbassi il livello di calcio che abbiamo addosso".
"Non si riesce a mantenere nel tempo quella concentrazione, determinazione e carattere. Perdiamo tranquillità, ci subentrano insidia e timore e rimettiamo la partita in bilico. Poi ci girano le scatole e la rimettiamo sui binari".
"Una partita così non può e non deve finire 1-0: ci sono state situazioni di vantaggio enormi dove c'era solo da scegliere, invece scegliamo quella che ci penalizza. siamo fatti così".
"La superficialità si elimina o no? Non è un discorso facile, il restare dentro alle partite rientra nella cazzimma e nel carattere. Dobbiamo allenarlo".