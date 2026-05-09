Spalletti insiste: "Questa Juve ha momenti di superficialità, si perdono concentrazione e carattere"

"Vlahovic ci è mancato come il pane: ha caratteristiche diverse e vincenti con le quali non si può giocare a calcio, a una squadra serve il terminale fisico che faccia goal, regga impatti, duelli... Con lui è un'altra cosa, perché ha connotati differenti rispetto agli altri della rosa. Se la mia Juve lo prevede? So che la società ha avuto contatti e ha fatto dei tentativi".





"Ma la squadra ha fatto una grande prestazione, però si è concesso e poi dobbiamo costruire meglio da dietro".