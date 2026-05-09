Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Spalletti Lecce Juventus 09052026Getty Images
Claudio D'Amato

Spalletti insiste: "Questa Juve ha momenti di superficialità, si perdono concentrazione e carattere"

Serie A
Juventus
Lecce vs Juventus

Luciano Spalletti rimarca i nei della sua Juventus: "Quando sembriamo sotto controllo abbassiamo il livello". Preannuncia le intenzioni in chiave mercato: ("In molti resteranno, cambiarne tanti è dura") ed esalta Vlahovic: "Con lui è un'altra cosa, tentativi del club per tenerlo".

Pubblicità

La Juve espugna Lecce e si avvicina alla Champions.


L'acuto flash di Dusan Vlahovic può rappresentare un'istantanea pesante come un macigno nella rincorsa all'Europa dei grandi, con Luciano Spalletti e i suoi che intravedono un traguardo ad un certo punto della stagione divenuto lontano.


Ecco cosa ha detto l'allenatore bianconero, intervenuto a Sky e DAZN dopo il match del Via del Mare.

  • "MOMENTI DI SUPERFICIALITA' DOVE ABBASSIAMO IL LIVELLO"

    "Lo diciamo da tempo, anche stavolta è stato un copia-incolla di tante partite. Pezzi di gara dominanti dove sembra che il seguito sia sotto controllo, poi momenti di superficialità dove abbassi il livello di calcio che abbiamo addosso".


    "Non si riesce a mantenere nel tempo quella concentrazione, determinazione e carattere. Perdiamo tranquillità, ci subentrano insidia e timore e rimettiamo la partita in bilico. Poi ci girano le scatole e la rimettiamo sui binari".


    "Una partita così non può e non deve finire 1-0: ci sono state situazioni di vantaggio enormi dove c'era solo da scegliere, invece scegliamo quella che ci penalizza. siamo fatti così".


    "La superficialità si elimina o no? Non è un discorso facile, il restare dentro alle partite rientra nella cazzimma e nel carattere. Dobbiamo allenarlo".

    • Pubblicità

  • "MOLTI DI QUESTI CALCIATORI RESTERANNO"

    "Sembra che si cambieranno 18... Questo progetto prevede molti di questi calciatori, perché cambiarne tantissimi è dura. Poi la Juve negli ultimi mercati di soldi ne ha spesi, quindi non è facile rimettere mano in profondità, vanno fatte le cose in maniera corretta. Per crescere nel calcio bisogna integrare, ma la crescita dobbiamo farla noi. Molti di questi devono sapere che rimarranno".


    "Quello che gioca un po' di più nell'angusto e traduca il passaggio da dietro in situazione offensiva qualitativa ci viene a mancare, ma non possiamo cambiarli tutti".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "VLAHOVIC UNICO, TENTATIVI DEL CLUB PER TENERLO"

    "Vlahovic ci è mancato come il pane: ha caratteristiche diverse e vincenti con le quali non si può giocare a calcio, a una squadra serve il terminale fisico che faccia goal, regga impatti, duelli... Con lui è un'altra cosa, perché ha connotati differenti rispetto agli altri della rosa. Se la mia Juve lo prevede? So che la società ha avuto contatti e ha fatto dei tentativi".


    "Ma la squadra ha fatto una grande prestazione, però si è concesso e poi dobbiamo costruire meglio da dietro".

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO