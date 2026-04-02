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Vlahovic Boga DavidGetty Images
Andrea Ajello

Spalletti ha tutto l'attacco per la missione Champions: Vlahovic, Boga falso nove e il doppio centravanti, come cambia la Juventus

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Per la prima volta in stagione la Juventus si ritrova con il reparto offensivo a completa disposizione: le gerarchie per il finale di campionato.

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Ad aprile, quando mancano solamente nove giornate dalla fine del campionato, Luciano Spalletti può contare per la prima volta sul 100% del proprio attacco. Contro il Genoa, nel prossimo match della Juventus all'Allianz Stadium in programma lunedì, tutti i giocatori offensivi saranno convocati e a disposizione per giocare.


Un lusso per il tecnico visto il numero di soluzioni che a questo punto avrà, pensando soprattutto al fatto che la Juventus non avrà altri impegni se non quelli in campionato, dove si gioca la qualificazione in Champions League.

Dal ritorno di Dusan Vlahovic alla soluzione adottata nelle ultime giornate con Jeremie Boga da falso nove ma anche Arek Milik, a sorpresa chiamato in causa dopo una lunghissima assenza e le due delusioni stagionali, ovvero Jonathan David e Lois Openda.

  • VLAHOVIC MIGLIORA, PRESTO TITOLARE

    Vlahovic ha riassaporato l'odore dell'erba dell'Allianz Stadium nella partita prima della sosta, entrando nel finale contro il Sassuolo. La pausa per le Nazionali ha aiutato il serbo, rimasto a Torino, a migliorare la propria condizione fisica che non può ancora essere al 100% dopo essere stato out per oltre tre mesi.


    Il prossimo step per Vlahovic è chiaro, mettere nelle gambe un minutaggio tale che possa convincere Spalletti a schierarlo dal primo minuto. Già contro il Genoa lunedì? I prossimi allenamenti indicheranno se già il serbo sarà pronto per giocare titolare a Pasquetta o dovrà ancora aspettare.


    Con un Vlahovic in buone condizioni però le gerarchie per il finale di campionato sono chiare; prima Dusan e poi gli altri.

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  • BASTA AL TRIDENTE LEGGERO?

    Nelle ultime due partite, prima a Udine e poi con il Sassuolo, Spalletti ha optato per un cambiamento non banale in attacco, ovvero il tridente leggero composto da Yildiz, Boga e Conceicao.


    E ad eccezione dei primi minuti con l'Udinese, a coprire il ruolo di numero 9, ovviamente con caratteristiche diverse dal centravanti tradizionale, è stato Boga. L'ex Nizza ha segnato nella prima gara convincendo mentre ha fatto più fatica nell'ultima uscita.


    A Spalletti l'attacco leggero piace e per questo valuta di riproporlo, almeno fino a quando Vlahovic non darà abbastanza garanzie per giocare titolare.

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  • DAVID E OPENDA: CHANCE FINITE

    Nove partite ancora, anche per chi in questa stagione non ha reso come alla Continassa si aspettavano. E il pensiero non può che andare soprattutto a David e Openda, i due attaccanti acquistati in estate.


    Ma avranno l'opportunità di riscattarsi? Scenario tutt'altro che scontato, anzi. A meno di sorprese, lo spazio per David e Openda in questo ultimo tratto di campionato potrebbe essere ridotto al minimo.


    Openda già da tempo è ai margini e ultima soluzione per Spalletti; nelle ultime partite lo stesso è successo per David. Il rientro di Vlahovic a pieno regime (oltre alla presenza di Milik), non può che rendere più difficile l'opzione riscatto per i due attaccanti, destinati a guardare da fuori i compagni.

  • DOPPIO CENTRAVANTI: L'IDEA DI SPALLETTI

    Vlahovic, Milik, David, Openda e Boga come falso 9; Spalletti ha cinque giocatori che possono ricoprire quel ruolo. Ecco perché il tecnico tra i pensieri avuti in questo periodo ha ragionato anche sulla possibilità di utilizzare due centravanti insieme.


    Lo ha fatto nel finale di Juventus-Sassuolo, mettendo in campo Vlahovic e Milik. Era però una situazione particolare, con i bianconeri costretti all'assalto per vincere la partita. Strada percorribile anche dall'inizio?


    Difficile che Spalletti si allontani dal 4-2-3-1 adottato ormai con continuità ma il doppio centravanti è sicuramente una soluzione reale, che può essere riproposta anche più dei 10 minuti finali.

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