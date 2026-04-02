Spalletti ha tutto l'attacco per la missione Champions: Vlahovic, Boga falso nove e il doppio centravanti, come cambia la Juventus

Ad aprile, quando mancano solamente nove giornate dalla fine del campionato, Luciano Spalletti può contare per la prima volta sul 100% del proprio attacco. Contro il Genoa, nel prossimo match della Juventus all'Allianz Stadium in programma lunedì, tutti i giocatori offensivi saranno convocati e a disposizione per giocare.
Un lusso per il tecnico visto il numero di soluzioni che a questo punto avrà, pensando soprattutto al fatto che la Juventus non avrà altri impegni se non quelli in campionato, dove si gioca la qualificazione in Champions League.
Dal ritorno di Dusan Vlahovic alla soluzione adottata nelle ultime giornate con Jeremie Boga da falso nove ma anche Arek Milik, a sorpresa chiamato in causa dopo una lunghissima assenza e le due delusioni stagionali, ovvero Jonathan David e Lois Openda.