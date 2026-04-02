Spalletti ha tutto l'attacco per la missione Champions: Vlahovic, Boga falso nove e il doppio centravanti, come cambia la Juventus

Vlahovic, Milik, David, Openda e Boga come falso 9; Spalletti ha cinque giocatori che possono ricoprire quel ruolo. Ecco perché il tecnico tra i pensieri avuti in questo periodo ha ragionato anche sulla possibilità di utilizzare due centravanti insieme.





Lo ha fatto nel finale di Juventus-Sassuolo, mettendo in campo Vlahovic e Milik. Era però una situazione particolare, con i bianconeri costretti all'assalto per vincere la partita. Strada percorribile anche dall'inizio?





Difficile che Spalletti si allontani dal 4-2-3-1 adottato ormai con continuità ma il doppio centravanti è sicuramente una soluzione reale, che può essere riproposta anche più dei 10 minuti finali.