Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Koopmeiners Juventus Serie AGetty Images
Leonardo Gualano

Spalletti ha trovato le giuste soluzioni, la Juventus ha ripreso a marciare: Koopmeiners deve trovare il modo per ritagliarsi il suo spazio

La Juventus ha ripreso a correre grazie ad un ritrovato equilibrio a centrocampo e difesa: resta ora da capire dove troverà spazio Koopmeiners.

Pubblicità

Tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato e la sensazione che le prospettive siano totalmente cambiate.

La Juventus si è rilanciata alla grande nel torneo e lo ha fatto mettendosi alle spalle un trittico di partite, quello che prevedeva gli scontri diretti contro Napoli, Bologna e Roma, che agli occhi di molti aveva assunto i contorni del bivio.

La compagine bianconera era chiamata ad accelerare non solo per tornare a scalare una classifica che si era fatta anonima dopo i pareggi contro Torino e Fiorentina, ma anche per dimostrare di poter tenere il passo delle prime.

Il quadro attuale parla di una vetta adesso distante solo quattro lunghezze (la Juve ha giocato una partita in più rispetto all’Inter capolista) e questo soprattutto perché Luciano Spalletti è riuscito a trovare un rinnovato equilibrio.


  • Bremer Juventus RomaGetty

    IL RIENTRO DI BREMER

    In attesa di vedere come la Juventus si muoverà in sede di calciomercato, un grande rinforzo lo ha già trovato in casa: Bremer.

    Il centrale brasiliano è stato costretto ai box da inizio ottobre a metà dicembre ed è chiaro che il suo totale recupero rappresenta per Luciano Spalletti la migliore delle notizie possibili.

    Bremer ha giocato 14’ nella sfida vinta contro il Bologna, per poi restare in campo per un’ora di gioco nel 2-1 contro la Roma. Un rientro graduale, dunque, cercando di non forzare la mano, ma ovviamente per lui presto arriveranno le partite da giocare per intero.

    La Juventus non può rinunciare al suo baluardo difensivo, all’elemento che con la sua presenza in campo modifica l’efficacia di un reparto che deve tornare ad essere impenetrabile. Il ritorno a pieno regime del brasiliano potrebbe cambiare i piani soprattutto di Koopmeiners, ovvero un elemento che, proprio arretrato nella linea dei difensori, ha sin qui offerto le migliori prestazioni in stagione.

    • Pubblicità

  • UNA LINEA DIFENSIVA SCOLPITA

    Al netto di squalifiche, infortuni e contrattempi vari, quello della Juventus sembra un terzetto difensivo ormai scolpito.

    Kalulu e Kelly, nel corso degli ultimi mesi, si sono guadagnati spazio e status di giocatori ai quali è molto complicato rinunciare e ad essi si è aggiunto nuovamente Bremer, che è chiaramente intoccabile.

    Fino a poche settimane fa si era pensato ad uno Spalletti pronto a modificare l’assetto tattico e a passare a quattro dietro per ritrovare il necessario equilibrio, ma oggi le priorità sembrano cambiate.

    La ‘KBK’ garantisce certezze e solidità e la cosa sembra destinata ad imporre a Koopmeiners un nuovo cambio di ruolo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Locatelli Juventus Udinese Coppa ItaliaGetty Images

    DIFFICILE TOCCARE QUALCOSA ANCHE A CENTROCAMPO

    La crescita della Juventus passa anche dall’equilibrio che Spalletti ha trovato dalla cintola in su.

    Se in attacco Yildiz e Conceição sono gli elementi capaci di garantire velocità, fantasia ed imprevedibilità, Cambiaso e McKennie sugli esterni compiono un lavoro importantissimo nelle due fasi e sono bravissimi ad inserirsi anche per vie centrali, andando a garantire peso nell’area avversaria o in sua prossimità.

    In mediana sono invece Locatelli e Thuram, con caratteristiche diverse, a proporre quanto serve sia in costruzione che nel fare da diga davanti alla difesa.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • QUALE RUOLO PER KOOPMEINERS?

    Teun Koopmeiners è stato uno degli ‘uomini simbolo’ della nuova gestione Spalletti.

    Il tecnico bianconero ha avuto l’intuizione di arretrare il suo raggio d’azione spostandolo nel terzetto di difesa e la cosa ha dato i suoi frutti.

    L’olandese, che dal suo arrivo all’Atalanta ha fatto molta fatica ad imporsi all’ombra della Mole sia da centrocampista che da trequartista, proprio da centrale difensivo ha ritrovato certezze e continuità di rendimento.

    Resta ora da vedere quali saranno per lui gli scenari futuri. Sarà ancora titolare o ad attenderlo ci sarà meno spazio? La Juventus è in corsa su tutti i fronti e Spalletti avrà bisogno del maggior numero di uomini a disposizione in una seconda parte di stagione che si prospetta densa di importanti impegni.

    Poter contare su un jolly come Koopmeiners può rivelarsi fondamentale e solo il campo dirà se per lui i prossimi mesi saranno da alternativa o da titolare.

    Quello che è certo è che, per essere protagonista, dovrà superare la concorrenza di Kalulu e Kelly, oltre che di Locatelli e Thuram: la cosa potrebbe non essere facilissima.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0