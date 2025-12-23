Teun Koopmeiners è stato uno degli ‘uomini simbolo’ della nuova gestione Spalletti.

Il tecnico bianconero ha avuto l’intuizione di arretrare il suo raggio d’azione spostandolo nel terzetto di difesa e la cosa ha dato i suoi frutti.

L’olandese, che dal suo arrivo all’Atalanta ha fatto molta fatica ad imporsi all’ombra della Mole sia da centrocampista che da trequartista, proprio da centrale difensivo ha ritrovato certezze e continuità di rendimento.

Resta ora da vedere quali saranno per lui gli scenari futuri. Sarà ancora titolare o ad attenderlo ci sarà meno spazio? La Juventus è in corsa su tutti i fronti e Spalletti avrà bisogno del maggior numero di uomini a disposizione in una seconda parte di stagione che si prospetta densa di importanti impegni.

Poter contare su un jolly come Koopmeiners può rivelarsi fondamentale e solo il campo dirà se per lui i prossimi mesi saranno da alternativa o da titolare.

Quello che è certo è che, per essere protagonista, dovrà superare la concorrenza di Kalulu e Kelly, oltre che di Locatelli e Thuram: la cosa potrebbe non essere facilissima.