Tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato e la sensazione che le prospettive siano totalmente cambiate.
La Juventus si è rilanciata alla grande nel torneo e lo ha fatto mettendosi alle spalle un trittico di partite, quello che prevedeva gli scontri diretti contro Napoli, Bologna e Roma, che agli occhi di molti aveva assunto i contorni del bivio.
La compagine bianconera era chiamata ad accelerare non solo per tornare a scalare una classifica che si era fatta anonima dopo i pareggi contro Torino e Fiorentina, ma anche per dimostrare di poter tenere il passo delle prime.
Il quadro attuale parla di una vetta adesso distante solo quattro lunghezze (la Juve ha giocato una partita in più rispetto all’Inter capolista) e questo soprattutto perché Luciano Spalletti è riuscito a trovare un rinnovato equilibrio.