Spalletti ha sistemato la difesa della Juventus: un solo goal subito dai bianconeri nelle ultime sette partite

La crescita della Juventus in fase difensiva è ancora più evidente se paragonata al rendimento precedente.

I bianconeri infatti nelle otto partite ufficiali giocate prima di Juventus-Pisa del 7 marzo avevano sempre subito goal. E spesso più di una.

Tre da Atalanta, Inter e Roma, due da Lazio e Como, addirittura sette tra andata e ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.

Nel complesso la Juventus aveva incassato addirittura ventuno reti in otto partite. Decisamente troppe per pensare seriamente di arrivare tra le prime quattro.



