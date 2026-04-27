Spalletti ha sistemato la difesa della Juventus: un solo goal subito dai bianconeri nelle ultime sette partite

Prima la difesa. Piaccia o meno nel campionato italiano spesso a vincere sono le squadre che subiscono di meno.
Ecco perché l'evidente crescita della Juventus, imbattuta da otto partite in Serie A, passa anche se non soprattutto dalla ritrovata solidità difensiva.
Il completo recupero di Bremer ha ovviamente inciso parecchio ma si vede pure la mano di Spalletti, che ha trovato la medicina giusta per una retroguardia che fino a un paio di mesi fa imbarcava acqua da tutte le parti.
I numeri, come sempre, aiutano a capire la clamorosa inversione di tendenza della Juventus.