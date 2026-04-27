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Bremer Yildiz JuventusGetty
Lelio Donato

Spalletti ha sistemato la difesa della Juventus: un solo goal subito dai bianconeri nelle ultime sette partite

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Milan vs Juventus
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Anche contro il Milan la porta bianconera è rimasta inviolata per la quarta partita consecutiva, un solo goal subito dalla Juventus nelle ultime sette. Nelle precedenti otto ne aveva incassati addirittura ventuno.

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Prima la difesa. Piaccia o meno nel campionato italiano spesso a vincere sono le squadre che subiscono di meno.

Ecco perché l'evidente crescita della Juventus, imbattuta da otto partite in Serie A, passa anche se non soprattutto dalla ritrovata solidità difensiva.

Il completo recupero di Bremer ha ovviamente inciso parecchio ma si vede pure la mano di Spalletti, che ha trovato la medicina giusta per una retroguardia che fino a un paio di mesi fa imbarcava acqua da tutte le parti.

I numeri, come sempre, aiutano a capire la clamorosa inversione di tendenza della Juventus.

  • QUARTO CLEAN SHEET CONSECUTIVO

    La trasferta di 'San Siro' era uno degli snodi più delicati del finale di stagione della Juventus, calendario alla mano.

    I bianconeri ne sono usciti indenni mantenendo la porta inviolata per la quarta partita consecutiva anche se stavolta, a differenza delle precedenti, non sono arrivati i tre punti.

    La Juventus contro il Milan non ha rischiato praticamente nulla fatta eccezione per la traversa colpita da Saelemaekers all'inizio del secondo tempo.

    Di Gregorio è rimasto dunque di fatto inoperoso, respingendo solo un tiro centrale di Rabiot nel primo tempo.


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  • SOLO UN GOAL SUBITO NELLE ULTIME SETTE

    In realtà la Juventus ha ritrovato la sua solidità difensiva ormai da quasi due mesi.

    Dopo le tre reti subite all'Olimpico contro la Roma, infatti, nelle successive sette partite i bianconeri hanno subito appena un goal.

    L'unica squadra a riuscire a bucare la difesa della Juventus è stato il Sassuolo, che ha così portato via un punto dall'Allianz Stadium pareggiando 1-1.

    Nelle altre cinque partite giocate dal 4 marzo al 19 aprile contro Pisa, Udinese, Genoa, Atalanta e Bologna invece i bianconeri hanno conquistato la vittoria sempre senza subire reti.

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  • UNA CRESCITA EVIDENTE

    La crescita della Juventus in fase difensiva è ancora più evidente se paragonata al rendimento precedente.

    I bianconeri infatti nelle otto partite ufficiali giocate prima di Juventus-Pisa del 7 marzo avevano sempre subito goal. E spesso più di una.

    Tre da Atalanta, Inter e Roma, due da Lazio e Como, addirittura sette tra andata e ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.

    Nel complesso la Juventus aveva incassato addirittura ventuno reti in otto partite. Decisamente troppe per pensare seriamente di arrivare tra le prime quattro.


  • IL RIENTRO DI BREMER E LA DIFESA A TRE

    Ma cosa è cambiato nelle ultime partite? Come ha fatto Spalletti a ridare solidità alla sua Juventus?

    Inutile girarci intorno, il rientro in pianta stabile di Bremer dopo i problemi fisici dell'ultimo anno sta facendo la differenza.

    Il brasiliano ha sempre giocato titolare nelle ultime sette gare di campionato, sbloccando peraltro anche il risultato contro il Genoa. Con lui in campo dal 1' la Juventus ha mantenuto la porta inviolata ben dodici volte su ventidue partite di Serie A.

    Dietro la svolta c'è però anche una mossa tattica di Luciano Spalletti che sembra essere definitivamente tornato al 3-4-2-1 già utilizzato da Tudor nella prima parte di questa stagione.

    Un modulo che evidentemente permette alla rosa attuale di esprimersi al meglio e mantenere le giuste distanze sul terreno di gioco.

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