Spalletti ha scelto la sua Juventus per giocarsi il quarto posto: Boga promosso, Cabal e Openda ormai fuori dal progetto, Di Gregorio ha perso il posto?

Il montenegrino ha solo 19 anni e viene ritenuto un talento ancora da svezzare, ma finora con Spalletti ha trovato pochissimo spazio.

Nell'unica presenza da titolare, sul campo del Monaco in Champions League, Adzic non ha convinto tanto che il tecnico bianconero aveva deciso di sostituirlo già all'intervallo.

Mentre in campionato da fine gennaio ad oggi il montenegrino ha giocato appena sette minuti in otto partite, restando sempre seduto in panchina nelle ultime tre.

Le gerarchie d'altronde a centrocampo sono chiare: Locatelli e Thuram titolari, Koopmeiners e Miretti prime alternative.