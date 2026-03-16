Spalletti ha scelto la sua Juventus per giocarsi il quarto posto: Boga promosso, Cabal e Openda ormai fuori dal progetto, Di Gregorio ha perso il posto?

Pochi ma buoni. In vista del rettilineo finale Luciano Spalletti ha scelto la sua Juventus.
Il tecnico di Certaldo nei primi mesi sulla panchina bianconera ha concesso almeno un'occasione praticamente a tutti i giocatori della rosa.
Ora però è arrivato il momento di tirare le somme e prendere delle decisioni definitive, anche perché la corsa al quarto posto resta molto complicata.
Alcuni elementi dunque sembrano finiti ai margini nelle rotazioni di Spalletti, che nelle ultime partite ha fatto scelte molto chiare.