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Lelio Donato

Spalletti ha scelto la sua Juventus per giocarsi il quarto posto: Boga promosso, Cabal e Openda ormai fuori dal progetto, Di Gregorio ha perso il posto?

La Juventus resta in piena corsa per il quarto posto anche grazie alle scelte di Spalletti che sembra aver individuato i giocatori su cui puntare fino al termine del campionato. E ci sono bocciature clamorose.

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Pochi ma buoni. In vista del rettilineo finale Luciano Spalletti ha scelto la sua Juventus.

Il tecnico di Certaldo nei primi mesi sulla panchina bianconera ha concesso almeno un'occasione praticamente a tutti i giocatori della rosa.

Ora però è arrivato il momento di tirare le somme e prendere delle decisioni definitive, anche perché la corsa al quarto posto resta molto complicata.

Alcuni elementi dunque sembrano finiti ai margini nelle rotazioni di Spalletti, che nelle ultime partite ha fatto scelte molto chiare.

  • DI GREGORIO HA PERSO IL POSTO?

    Iniziamo dalla porta dove Michele Di Gregorio sembra aver perso il posto da titolare.

    L'ex Monza era stato sempre difeso pubblicamente da Spalletti che gli ha concesso totale fiducia schierando Di Gregorio fino alla partita casalinga contro il Como.

    Poi l'ennesimo errore sul primo goal di Vojvoda, dopo quello altrettanto grave commesso una settimana prima durante Inter-Juventus, ha convinto Spalletti a concedere qualche turno di riposo al suo portiere.

    E da allora Di Gregorio non è più tornato in campo. Nelle successive quattro partite tra campionato e Champions infatti ha sempre giocato Mattia Perin che ormai sembra diventato il portiere titolare della Juventus.

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  • Cabal SpallettiGetty Images

    CABAL PAGA LA FOLLIA DI ISTANBUL

    Un giocatore che sembra uscito dalle rotazioni di Spalletti è Juan Cabal.

    L'allenatore bianconero, in realtà, sul colombiano aveva speso parole importanti qualche settimana fa ma dopo Galatasaray-Juventus qualcosa si è rotto.

    In quell'occasione Cabal era subentrato all'inizio del secondo tempo al posto dell'ammonito Cambiaso ma si era fatto espellere prendendo due cartellini gialli in appena 22'.

    Un'ingenuità grave che di fatto è costata alla Juventus l'eliminazione dalla Champions League. E al colombiano una lunga serie di panchine.

    Nelle ultime quattro di campionato, infatti, Cabal non è mai entrato. Un segnale chiaro di come Spalletti non abbia affatto gradito quanto accaduto a Istanbul.

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  • ADZIC RESTA AI MARGINI

    Il montenegrino ha solo 19 anni e viene ritenuto un talento ancora da svezzare, ma finora con Spalletti ha trovato pochissimo spazio.

    Nell'unica presenza da titolare, sul campo del Monaco in Champions League, Adzic non ha convinto tanto che il tecnico bianconero aveva deciso di sostituirlo già all'intervallo.

    Mentre in campionato da fine gennaio ad oggi il montenegrino ha giocato appena sette minuti in otto partite, restando sempre seduto in panchina nelle ultime tre.

    Le gerarchie d'altronde a centrocampo sono chiare: Locatelli e Thuram titolari, Koopmeiners e Miretti prime alternative. 

  • OPENDA FUORI DAL PROGETTO

    E infine c'è il caso Openda, ovvero la più clamorosa e sonora bocciatura.

    L'attaccante belga è ormai di fatto fuori dal progetto tecnico di Spalletti che nelle ultime gare lo ha spesso fatto entrare solo negli ultimissimi minuti di gara.

    Spalletti non è riuscito a trovare il modo di fare accendere Openda al quale nel ruolo di prima punta ha preferito Boga, lui sì promosso a pieni voti. Ma perfino Gatti.

    Dopo la titolarità a sorpresa contro il Como, di fatto, l'ex Lipsia non ha più visto il campo o quasi: solo un minuto giocato nelle ultime tre di campionato.

    La sensazione, fortissima, è che la sua esperienza in bianconero si concluderà al termine della stagione quando la società dovrà trovargli una nuova sistemazione dopo averlo riscattato per una quarantina di milioni.

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