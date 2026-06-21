La Turchia è il grande flop della prima parte dei Mondiali 2026: battuta 2-0 dall'Australia e 1-0 dal Paraguay, la Nazionale di Montella ha un piede e mezzo fuori dai Mondiali dato che ai suoi avversari basterà un pareggio per estrometterla mentre gioca l'ultima gara del girone contro gli USA. Uno dei simboli di questa delusione è senza dubbio Kenan Yildiz, stella della Juventus.
Spalletti ha chiamato Yildiz: cosa gli ha detto dopo l'eliminazione dai Mondiali con la Turchia
LA CHIAMATA DI SPALLETTI
Ieri mattina, si legge su Tuttosport, Spalletti ha contattato Yildiz, nel tentativo di prendersi cura del suo dolore. Un abbraccio a distanza consolatorio, in cui l’ha intimato a fermarsi, a stare vicino ai propri cari e a cercare il riposo totale della mente prima ancora che dei muscoli. Nella speranza che - contemporaneamente - il tempo lontano dal campo faccia da solo il proprio dovere, alleviando i sintomi dei suoi patemi fisici. Dalle noie al polpaccio, emerse nelle ultime settimane di campionato, alla solita tendinopatia rotulea che - di tanto in tanto - lo ha costretto a fermarsi ai box. Il tecnico le ha provate tutte pur di recuperarlo. Prima, alleggerendo i carichi settimanali, fino a esimerlo del tutto dal lavoro sul campo complice le reiterate infiltrazioni al ginocchio a cui si è dovuto sottoporre al J-Medical. Ma il vero Yildiz non si è mai più visto. Nemmeno contro un Paraguay decisamente arrendevole, rimasto in dieci per metà gara e passato in vantaggio a due minuti dall’inizio.
NIENTE PRIMA E SECONDA AMICHEVOLE CON LA JUVE
E ora? Tre settimane lontano da tutto e tutti, con il possibile rientro alla Continassa nella seconda settimana di ripresa dei lavori. E cioè in quella del 20 luglio, a pochi giorni dalla seconda amichevole stagionale della Juventus, in programma venerdì 25 luglio con lo Standard Liegi. Ma meglio non illudersi che Kenan possa prendervi parte. Lo staff bianconero opererà per la via della cautela, centellinandone l’impiego così da averlo al meglio per la tournée tra Hong Kong e Perth.
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