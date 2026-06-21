Spalletti ha chiamato Yildiz: cosa gli ha detto dopo l'eliminazione dai Mondiali con la Turchia

Ieri mattina, si legge su Tuttosport, Spalletti ha contattato Yildiz, nel tentativo di prendersi cura del suo dolore. Un abbraccio a distanza consolatorio, in cui l’ha intimato a fermarsi, a stare vicino ai propri cari e a cercare il riposo totale della mente prima ancora che dei muscoli. Nella speranza che - contemporaneamente - il tempo lontano dal campo faccia da solo il proprio dovere, alleviando i sintomi dei suoi patemi fisici. Dalle noie al polpaccio, emerse nelle ultime settimane di campionato, alla solita tendinopatia rotulea che - di tanto in tanto - lo ha costretto a fermarsi ai box. Il tecnico le ha provate tutte pur di recuperarlo. Prima, alleggerendo i carichi settimanali, fino a esimerlo del tutto dal lavoro sul campo complice le reiterate infiltrazioni al ginocchio a cui si è dovuto sottoporre al J-Medical. Ma il vero Yildiz non si è mai più visto. Nemmeno contro un Paraguay decisamente arrendevole, rimasto in dieci per metà gara e passato in vantaggio a due minuti dall’inizio.