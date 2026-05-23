Spalletti esclude le dimissioni e progetta il futuro della Juventus: "Mai passato per la testa, mi aspetto una prestazione degna, i miei calciatori sono uomini"

Le speranze Champions della Juve sono tenute in vita solo dalla matematica.
Già, perché il pesante tonfo di domenica scorsa allo Stadium contro la Fiorentina ha compromesso quasi del tutto la rincorsa all'Europa dei grandi di Madama, che ora è obbligata a battere il Torino nel derby e sperare che Milan e/o Roma inciampino.
Scenari complicati, qualificazione lontana, futuro da riscrivere: Luciano Spalletti, in conferenza, è intervenuto alla vigilia del match contro i granata in programma domenica sera.