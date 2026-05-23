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AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Spalletti esclude le dimissioni e progetta il futuro della Juventus: "Mai passato per la testa, mi aspetto una prestazione degna, i miei calciatori sono uomini"

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Torino vs Juventus

L'allenatore della Juventus interviene in conferenza stampa prima del derby contro il Torino e sgombra il campo sul futuro: "Mai pensato alle dimissioni, non ho chiesto di incontrare nessuno, è tutto programmato".

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Le speranze Champions della Juve sono tenute in vita solo dalla matematica.


Già, perché il pesante tonfo di domenica scorsa allo Stadium contro la Fiorentina ha compromesso quasi del tutto la rincorsa all'Europa dei grandi di Madama, che ora è obbligata a battere il Torino nel derby e sperare che Milan e/o Roma inciampino.


Scenari complicati, qualificazione lontana, futuro da riscrivere: Luciano Spalletti, in conferenza, è intervenuto alla vigilia del match contro i granata in programma domenica sera.

  • PRESTAZIONE DEGNA

    Spalletti parte spiegando cosa si aspetta dalla sua Juventus: "Una prestazione degna di quello che è successo questa settimanae di quello che vuole l'importanza della partita, perché è un derby. Mi aspetto questa reazione corretta che ci vuole per una partita così importante. Il rammarico non sono le partite in cui abbiamo fatto la prestazione senza raggiungere il risultato, ma quelle in cui non siamo riusciti a essere noi stessi per quello che abbiamo fatto vedere durante il nostro percorso. Quelle in cui non abbiamo costruito la mole di gioco che ci ha contraddistinto per tanto tempo. La spiegazione è sempre la stessa: devo prendere le mie responsabilità in base a quello che la squadra propone in campo".

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  • IL CARATTERE DEI CALCIATORI

    Il tecnico bianconero poi guarda oltre: "Io ho sempre trattato i giocatori da uomini e non solo da esecutori perché penso che andare a toccare la testa e il cuore degli uomini può far arrivare a un livello superiore delle tue capacità. Per me non conta trovare alibi e andare a dare responsabilità agli altri, poi naturalmente devo fare delle analisi e trarre delle conclusioni. Se però presento una squadra in campo e il risultato è quello lì, la prima analisi la devo fare con me stesso.Si gioca tutto dentro la parola "carattere", quello fa sempre un po' di differenza, ma per tutto ciò che abbiamo fatto insieme non diventa tutto sbagliato per un episodio o una partita, ci sono analisi più profonde che mi permettono di programmare il futuro in maniera meno emotiva. Io sono convinto che i miei calciatori siano degli uomini. Non scarico le mie delusioni sui calciatori, non le scarico sugli altri: me le prendo e me le tengo per me. Sono il primo a criticare me stesso. Poi posso dire che è il carattere a fare la differenza: devi saper dominare te stesso dentro il caos".

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  • IL FUTURO DI SPALLETTI

    Alla Juventus non basta vincere il derby per qualificarsi alla prossima Champions, ma il futuro di Spalletti non dipenderà da quello: “Non cambia assolutamente niente un punto più o un punto meno. Vogliamo creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante che sia in Champions o no. Il traguardo non è una speranza, è una cosa concreta dentro il campo e noi abbiamo solo una soluzione che è vincere".

  • NO ALLE DIMISSIONI

    L'allenatore ha poi escluso categoricamente l'ipotesi dimissioni: "Non mi è mai passato per la testa. Io non ho chiesto di parlare con nessuno, ma è tutto programmato con la società e la dirigenza e in questo momento sarà più intenso, ci incontreremo più volte per programmare nel migliore dei modi il futuro. Il percorso che dobbiamo fare rimarrà invariato sia in una maniera che nell'altra: un episodio non può trascinarti a delle conclusioni che da un punto di vista organizzativo non stanno né in cielo né in terra. Non siamo stati nervosi in questa settimana: abbiamo analizzato la sconfitta e, oltre a essere dispiaciuti, abbiamo deciso di seguire un percorso e una strategia per farli recuperare nel migliore dei modi verso l’ultima gara stagionale. Ho passato delle notti senza vita, perché quando la mia squadra non esprime bene il lavoro fatto questo mi condiziona in generale".

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  • IL RAPPORTO CON COMOLLI

    Infine il tecnico spiega il suo rapporto con Comolli: "Stiamo insieme, parliamo come abbiamo fatto oggi a pranzo o ieri in ufficio di prima mattina. Io voglio partecipare alla creazione della prossima Juventus, ognuno dirà il proprio punto di vista nel bene del club per fare una squadra più forte. Ci sono anche confronti, ma con l’obiettivo di rendere il gruppo ancora migliore. Alla Juventus ho trovato una società che anche questa settimana ha parlato di come migliorare, dalle strutture a tutto il resto. Questo è stimolante. Aver scelto la Juventus è stata una scelta giusta".

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