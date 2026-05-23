Spalletti esclude le dimissioni e progetta il futuro della Juventus: "Mai passato per la testa, mi aspetto una prestazione degna, i miei calciatori sono uomini"

L'allenatore ha poi escluso categoricamente l'ipotesi dimissioni: "Non mi è mai passato per la testa. Io non ho chiesto di parlare con nessuno, ma è tutto programmato con la società e la dirigenza e in questo momento sarà più intenso, ci incontreremo più volte per programmare nel migliore dei modi il futuro. Il percorso che dobbiamo fare rimarrà invariato sia in una maniera che nell'altra: un episodio non può trascinarti a delle conclusioni che da un punto di vista organizzativo non stanno né in cielo né in terra. Non siamo stati nervosi in questa settimana: abbiamo analizzato la sconfitta e, oltre a essere dispiaciuti, abbiamo deciso di seguire un percorso e una strategia per farli recuperare nel migliore dei modi verso l’ultima gara stagionale. Ho passato delle notti senza vita, perché quando la mia squadra non esprime bene il lavoro fatto questo mi condiziona in generale".