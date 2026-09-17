Spalletti e Amorim già sotto processo, Conte si rivede in tribuna a 'San Siro': Juventus e Milan possono davvero cambiare allenatore?

Ad oggi, insomma, la posizione degli attuali allenatori di Milan e Juventus non è seriamente in discussione.

Ovvio però che per allontanare definitivamente il fantasma di Antonio Conte dalle rispettive panchine sia Ruben Amorim che Luciano Spalletti abbiano un solo modo: vincere.

Lo sa bene anche il portoghese che al termine di Milan-Benfica si è detto disposto ad adattare maggiormente la sua idea di calcio alla rosa che gli è stata messa a disposizione dalla società.

"Io cambio di continuo. Quella è la mia sensazione. A volte devo cominciare con una base. Abbiamo due mesi di lavoro. Abbiamo perso oggi, però sicuramente troveremo delle soluzioni per cercare di adattarci in certe partite, perché dobbiamo creare un'idea. Sto ancora lavorando" ha sottolineato Amorim.

Poche ore prima invece Spalletti, intervenuto in conferenza prima di Juventus-NEC di Europa League, non ha fatto drammi commentando le voci su Conte: "Come ci sono rimasto? Giusto che ognuno dia forza a ciò che vuole, a ciò che gli sembra giusto dare forza. C'è serenità? In che senso c'è serenità? Per quale motivo? La pressione dal punto di vista mia è la medicina per imparare a vivere".