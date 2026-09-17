Spalletti e Amorim già sotto processo, Conte si rivede in tribuna a 'San Siro': Juventus e Milan possono davvero cambiare allenatore?

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Siamo solo a metà settembre ma l'ombra di Antonio Conte si allunga già sulle panchine più calde della Serie A.
Normale, forse, visto che parliamo di uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni nel nostro campionato dove ha vinto con tre squadre diverse: Juventus, Inter e Napoli.
Conte peraltro viene ciclicamente accostato proprio ai bianconeri per un ritorno che molti tifosi sognano di fatto dal giorno del suo burrascoso addio nell'estate del 2017 a ritiro già iniziato.
Mercoledì sera, intanto, Conte è tornato a farsi vedere ma a qualche chilometro di distanza da Torino. Il tecnico leccese infatti ha assistito seduto in tribuna a 'San Siro' alla disfatta del Milan contro il Benfica.
E mentre Amorim usciva tra i fischi del pubblico rossonero qualcuno tra i presenti, allo stadio o davanti alla tv, forse già sognava un clamoroso ribaltone in panchina col portoghese esonerato e Conte al suo posto. Ma può succedere davvero?