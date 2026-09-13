Spalletti dopo Sassuolo-Juventus: "Brucia perché la squadra poteva vincere, aveva meritato di ribaltare la partita"

Nel post partita Luciano Spalletti ha commentato così il ko ai microfoni di Dazn: "Brucia perché la squadra poteva vincere, aveva meritato di poter ribaltare la partita. La Juventus poteva ribaltare la partita e fare il goal del 3-2, ma ha perso gli equilibri andando in otto a recuperare un pallone. Sono stato io a stimolare i giocatori per andarla a vincere, ma forse hanno eseguito troppo alla lettera quello che avevo chiesto perché sono andati in troppi in area avversaria per provare a segnare. Se rimaniamo in tanti sopra la linea del pallone lasciamo questi spazi e la colpa è sicuramente nostra, ma nasce tutto dalla volontà di voler vincere la partita". Poi, ai microfoni di Sky ribadisce il concetto: "Sarebbe stato facile dire di rimanere lì in equilibrio per non perdere la partita, ma apprezzo la volontà della squadra di vincerla. Loro stavano pensando a difendersi, non siamo riusciti a chiudere un'azione e per questo abbiamo perso la partita".



