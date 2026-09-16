Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il NEC Nijmegen, valevole per la prima giornata della fase a campionato di Europa League, in programma domani alle 21 all'Allianz Stadium.
Spalletti, Conte e la fiducia di Carnevali: "Non lo deluderò, ma non sono stupido dalle voci, bisogna accettarle"
L'OMBRA DI CONTE
"Carnevali è un uomo di calcio, esperto ed equilibrato e sa bene cosa fare, ovvero trasferire serenità all'ambiente. Sono di meno di ciò che ha detto, ma non lo deluderò e diventerò ciò che vuole, migliorerò.
Le voci su Conte? Ognuno fa le locandine che vuole. È una cosa che bisogna accettare, non sono stupito. Ho una squadra forte, continuo con le mie convinzioni e i criteri con cui ho iniziato. Dobbiamo far vedere che siamo la Juventus".
LE CRITICHE DOPO SASSUOLO
"Non mi stupisco che dopo quattro giornate siano cambiati due allenatori, quindi nemmeno di ciò che ci accompagna giorno dopo giorno. Noi dobbiamo far vedere che siamo la Juventus, fa tutto parte della posizione in cui siamo e che ci siamo guadagnati con il passato. Finché ci verrà dato tempo e spazio, le energie vanno in quella direzione, non in far cambiare idee agli altri, ai tiratori scelti o a chi dice ciò che vuole sui social, chi vomita le sue debolezze addosso agli altri. E stiamo parlando di una sconfitta, una".
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COL NEC PARTITA SCOMODA
"Gioca un calcio riconoscibile, ci aspettiamo una proposta esclusiva come qualità di idee. Dobbiamo farci trovare pronti, altrimenti rischiamo di rimanere davvero sorpresi. Ha una media di due reti segnate a partita e la dice lunga sul calcio che vuole proporre. Nuytinck lo conosciamo perché era a Udine, ma c'è pure Tadic. Giocano con le fasce a piede invertito per creare situazioni al centro, poi ci sarà una continua pressione su cui dovremo farci trovare a giri alti a livello di testa, altrimenti può diventare una serata scomoda".
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