Spalletti, Conte e la fiducia di Carnevali: "Non lo deluderò, ma non sono stupido dalle voci, bisogna accettarle"

"Carnevali è un uomo di calcio, esperto ed equilibrato e sa bene cosa fare, ovvero trasferire serenità all'ambiente. Sono di meno di ciò che ha detto, ma non lo deluderò e diventerò ciò che vuole, migliorerò.

Le voci su Conte? Ognuno fa le locandine che vuole. È una cosa che bisogna accettare, non sono stupito. Ho una squadra forte, continuo con le mie convinzioni e i criteri con cui ho iniziato. Dobbiamo far vedere che siamo la Juventus".