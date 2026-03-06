Goal.com
L'annuncio di Spalletti alla vigilia di Juventus-Pisa: "Vlahovic non ci sarà al pari di Milik. Di Gregorio o Perin? Decido domani "

Il tecnico di Certaldo ha trattato anche il tema del possibile rinnovo: "Parleremo di quello che sarà il futuro mio e della Juventus, senza nessuna pressione: magari mi trasferisco nel condominio di Chiellini o Comolli così ci vediamo più spesso".

Seppur non siano giunte vittorie, bensì la cocente eliminazione dalla Champions, le prestazioni offerte dalla Juventus contro Galatasaray e Roma hanno fornito segnali di reazione a Luciano Spalletti.

Domenica scorsa la zampata di Gatti a tempo scaduto ha tenuto vive le speranze di Europa dei grandi dei bianconeri, che ora dovranno obbligatoriamente tornare a correre e per farlo avranno bisogno di superare l'ostacolo Pisa, ultimo in classifica ed a -9 dalla zona salvezza.

Ecco cosa ha detto il tecnico di Certaldo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma sabato alle 20:45.


  • "FAREMO UN GRANDE FINALE DI STAGIONE"

    "Grande finale di stagione? Sono convinto di questo. Abbiamo fatto vedere delle cose, dentro un momento in cui ci sono successe delle difficoltà, da squadra vera. Una squadra vera si vede proprio nei momenti di difficoltà. Siccome ci sono girati contro troppi episodi tutti insieme, aver visto la loro reazione, la loro voglia di combattere, mi fa ben sperare per quello che riguarda questo finale di campionato. Ora giocheremo le partite dentro un ordine più corretto di tempistiche, stiamo recuperando un po’ di freschezza fisica, un po’ di testa e anche qualche calciatore.”

  • "VLAHOVIC NON CI SARÀ CONTRO IL PISA"

    "Situazione infortunati? Vlahovic non ci sarà contro il Pisa, si punta alla trasferta contro l’Udinese. Gatti è a disposizione, l’ho visto padrone di una personalità forte, da Juventus. Di Gregorio? La formazione la do domani ai calciatori, ma per quello che hanno fatto vedere questa settimana stanno tutti e due bene. Mi sono dispiaciute un po’ di cose che sono state dette di Di Gregorio. Inutile fare dei processi dei singoli quando ci sono delle difficoltà di collettivo. Probabilmente abbiamo messo tanto cuore, disponibilità e carattere, però poi in quei momenti quasi nessuno è brillato. Quando riesci a portare a favore il primo episodio diventa più facile mettere in evidenza ciò che abbiamo”.

  • "YILDIZ HA SUBITO UNA FORTE CONTUSIONE MA È TOSTO, VUOLE ESSERCI"

    "Yildiz? Ha un ematoma importante, ma è uno di quelli tosti dal punto di vista caratteriale. A volte si dice che se il talento non è su una base ben solida di carattere non si riesce a sfruttare. Lui le ha veramente tutte, vuole esserci. Sta facendo vedere delle cose importanti: tra le botte subite e il momento complicato della squadra, più quello che gli riserva la squadra avversaria, che gli danno sempre una attenzione in più. Probabilmente qualche cosa ti toglie tutto ciò, ma questa cosa da più libertà ai compagni. Non siamo assolutamente preoccupati di Yildiz: anche stamattina in allenamento ci ha fatto vedere che se vuole la mette la dove i calciatori normali non possono neanche pensare di metterla”

  • "QUELLA CONTRO IL PISA È UNA PARTITA DIFFICILISSIMA"

    "Pisa? È una partita difficilissima, perché tutto l’ambiente la reputa una partita abbordabile, da portare a casa. Tutti la considerano una squadra già retrocessa, mentre io sono convinto che già Gilardino faceva determinati discorsi, Hiljemark continua a farli adesso. Si trovano cose per trovare le motivazioni. Anzi, forse è più facile in quei momenti lì. Nella testa dei giocatori si scatenano determinate cose, perché tutti scrivono di partita facile. Quando un calciatore pensa che la partita è facile diventa superficiale, leggero. Ne abbiamo parlato stamattina: sono convinto che la valutazione verrà fatta in maniera corretta dai miei giocatori. Quando c’è la partita pericolosa drizzi le antenne per fare qualcosa in più ed evitare la brutta figura, quando ce n’è una meno pericolosa non è che riesci a farla diventare più abbordabile, diventi presuntuoso e superficiale. I nostri calciatori sanno qual è il modo di affrontare queste situazioni. Hanno preso giocatori nuovi che vogliono fare vedere chi sono. Io mi cibo sempre quali sono le reazioni in allenamento e si sono allenati benissimo. Faccio i complimenti ai miei per come si stanno comportando e per quello che hanno determinato in questo periodo difficile.”

  • "KOOPMEINERS MERITEREBBE DI GIOCARE DI PIÙ"

    "Koopmeiners? Bisogna andare ad analizzare tutto il contesto. Secondo me è più forte se l’azione la comincia, se è dentro la costruzione. Perché poi se lo metti a giocare di spalle alla porta ha qualche difficoltà per quelle che sono le sue caratteristiche. Poi se la cava perché è forte. Lui ha fatto vedere chi è da quando sono arrivato: non è cambiato molto il discorso ultimamente. Sa stare in una squadra forte. Io non l’ho fatto giocare con continuità, ma ogni volta che l’ho chiamato – e tanti altri come lui – si è fatto trovare pronto. Meriterebbe più spazio di quello che gli ho dato. Deve continuare così e alla fine si tirano le somme. I giocatori non vanno considerati solo tra i primi 11, ma nei 16, e lì ci troviamo sempre il nome di Koopmeiners.”

  • "DA SEMPRE LA JUVENTUS LOTTA PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI"

    "Il futuro dipende dalla Champions League? La Juventus da sempre deve raggiungere gli obiettivi. I numeri dicono che non siamo dove vorremo essere e questo dobbiamo tenerlo a mente. Però poi vediamo quanto partecipano i nostri tifosi, quanto sono vicini alla squadra. Il loro messaggio, il loro attaccamento sta arrivando forte. Per cui questa è la cosa più importante, la cosa che riesce a trascinarci. Noi dobbiamo giocare questo finale di campionato, dove ci giochiamo tantissimo. Ce lo dobbiamo dire, lo dobbiamo sapere. È nelle responsabilità che si racconta chi siamo e cosa stiamo facendo. Siamo tutti attenti e con la postura verso quella direzione: guardiamo tutti là. Poi è chiaro che si pensa al futuro e ne parleremo in settimana, ma siamo legati a tutto. Parleremo di quello che sarà il mio futuro e il futuro della Juventus, senza nessuna pressione. Conta quello che sta facendo la squadra per tutto e per tutti. Conta la voglia, contano i risultati. Ma conta anche la programmazione del futuro. Del mio contratto se n’è già parlato, perché siamo a cinque metri. Ora ci siamo imposti di lasciare sempre la porta aperta così ci si vede anche quando si passa. Ora andrò ad abitare nello stesso condominio con Chiellini o Comolli così ci si vede scendendo la mattina per parlare ancora di più. Quello che conta è fare bene, non il contratto da esibire”.

  • "MILIK NON CI SARÀ MA È FORTE E LO TENIAMO IN CONSIDERAZIONE PER QUESTO FINALE"

    "Milik? Non è a disposizione contro il Pisa. Si sta allenando con la squadra e si sta allenando bene, ma ha ancora qualche riflesso che non ci lascia tranquilli, soprattutto per quelle che sono le sue sensazioni. Lo sanno tutti nel calcio che è forte, lo so anche io. Lo teniamo in considerazione per il finale di questo campionato".

  • "BOGA STA FACENDO BENE MA DEVE FARE QUALCHE RINCORSA IN PIÙ"

    "Boga? Sta facendo bene, sta ritrovando le sue qualità e le sue caratteristiche. Sono convinto che questo goal gli abbia fatto bene per avere la conferma per il futuro. Siamo lì ad aspettare che ci dia altre sensazioni, che ci dia altre cose che ha fatto vedere in passato. Dipende dalla qualità che ci fa vedere e che ci mette a disposizione. Oltre che, ogni tanto, qualche rincorsa, se no Thuram, Miretti, Locatelli e gli altri di centrocampo non sono felicissimi".

  • "MCKENNIE È FORTISSIMO IO E LA SOCIETÀ LA PENSIAMO ALLO STESSO MODO"

    "McKennie? La Juventus sta facendo vedere quello che è la programmazione per avere un futuro corretto, perché Weston è un calciatore fortissimo. Questo fatto che lo abbiamo sbattuto una volta a destra e una volta a sinistra e porta a casa sempre il risultato ti fa capire la stoffa del giocatore. Sotto l'aspetto della qualità della persona, della costruzione del bravo ragazzo e della persona che è, ormai lo avete conosciuto tutti. A me è bastata una settimana per capirlo. Mi sarei meravigliato se fosse stato fatto un pensiero differente, poi la società ha fatto tutto quello che doveva fare senza che dovessi dire qualcosa io. Perché la società la pensa esattamente come me su McKennie".

