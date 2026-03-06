L'annuncio di Spalletti alla vigilia di Juventus-Pisa: "Vlahovic non ci sarà al pari di Milik. Di Gregorio o Perin? Decido domani "

"Il futuro dipende dalla Champions League? La Juventus da sempre deve raggiungere gli obiettivi. I numeri dicono che non siamo dove vorremo essere e questo dobbiamo tenerlo a mente. Però poi vediamo quanto partecipano i nostri tifosi, quanto sono vicini alla squadra. Il loro messaggio, il loro attaccamento sta arrivando forte. Per cui questa è la cosa più importante, la cosa che riesce a trascinarci. Noi dobbiamo giocare questo finale di campionato, dove ci giochiamo tantissimo. Ce lo dobbiamo dire, lo dobbiamo sapere. È nelle responsabilità che si racconta chi siamo e cosa stiamo facendo. Siamo tutti attenti e con la postura verso quella direzione: guardiamo tutti là. Poi è chiaro che si pensa al futuro e ne parleremo in settimana, ma siamo legati a tutto. Parleremo di quello che sarà il mio futuro e il futuro della Juventus, senza nessuna pressione. Conta quello che sta facendo la squadra per tutto e per tutti. Conta la voglia, contano i risultati. Ma conta anche la programmazione del futuro. Del mio contratto se n’è già parlato, perché siamo a cinque metri. Ora ci siamo imposti di lasciare sempre la porta aperta così ci si vede anche quando si passa. Ora andrò ad abitare nello stesso condominio con Chiellini o Comolli così ci si vede scendendo la mattina per parlare ancora di più. Quello che conta è fare bene, non il contratto da esibire”.