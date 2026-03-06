L'annuncio di Spalletti alla vigilia di Juventus-Pisa: "Vlahovic non ci sarà al pari di Milik. Di Gregorio o Perin? Decido domani "

Seppur non siano giunte vittorie, bensì la cocente eliminazione dalla Champions, le prestazioni offerte dalla Juventus contro Galatasaray e Roma hanno fornito segnali di reazione a Luciano Spalletti.
Domenica scorsa la zampata di Gatti a tempo scaduto ha tenuto vive le speranze di Europa dei grandi dei bianconeri, che ora dovranno obbligatoriamente tornare a correre e per farlo avranno bisogno di superare l'ostacolo Pisa, ultimo in classifica ed a -9 dalla zona salvezza.
Ecco cosa ha detto il tecnico di Certaldo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma sabato alle 20:45.