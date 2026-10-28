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Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Spalletti chiede scusa ai tifosi della Juventus, l'allenatore bianconero è preoccupato: "Abbiamo messo poco di tutto ma non so se questi giocatori ce l'hanno"

Serie A
Juventus
Genoa vs Juventus
Genoa

Le parole di Luciano Spalletti dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Genoa. Il tecnico chiede scusa ai tifosi bianconeri e lancia un allarme preoccupante.

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Male, anzi malissimo. La Juventus, che aveva rimesso la testa fuori dalle sabbie mobili a Lecce, affonda di nuovo a Genova.

Nella serata bianconera del 'Ferraris' non c'è niente da salvare. E domenica sera all'Allianz Stadium arriva il Napoli del grande ex Allegri, rilanciato dal 4-1 di Monza e fresco di aggancio in classifica.

Ma cosa ha detto Luciano Spalletti dopo Genoa-Juventus? Come ha spiegato il clamoroso crollo della sua squadra?

  • LE SCUSE AI TIFOSI

    "Intanto si chiede scusa ai tifosi per la prestazione, che è la prima cosa da fare.Poi tutto quello che si dice può risultare sbagliato e diventa anche difficile dirlo, c'è bisogno di un po' di tempo per riuscire a mettere a fuoco la situazione. Ci abbiamo messo sul nostro nei goal che abbiamo concesso a loro, ci sono capitate due palle per segnare e non siamo stati capaci.

    Si fa fatica ad accettare il livello di corsa, di forza, di contrasto nelle fasi di gioco. Stasera li abbiamo persi davanti, li abbiamo persi dietro. Prima o poi questo dobbiamo capirlo, va alzato il confronto da un punto di vista fisico" ha dichiarato Spalletti a DAZN.

  • L'ALLARME DI SPALLETTI

    "Sì, ci abbiamo messo poco di tutto, bisogna vedere se in questo momento questi giocatori ce l'hanno questo tutto.Se no bisognerebbe dire delle cose, tornare indietro per riuscire a trovare quella che è la situazione attuale.

    Effettivamente c'è poca roba, poca lotta. Questo è un tema che affrontiamo dall'inizio dell'anno e andare a mettercela qualcosa di più. Ammesso che ce l'abbia.

    Per ora voglio rivedere per bene e capire meglio quello che è successo. Perché nell'ultima partita per un'ora c'era stato un atteggiamento diverso" ha poi ammesso l'allenatore bianconero.

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  • JUVE-NAPOLI E L'EMERGENZA INFORTUNI

    "Juventus-Napoli? La vivrò come sempre con grande emozione, grande senso di umanità e di piacere verso un luogo a cui devo tanto, verso una città che è impossibile da non amare quando ci sta soprattutto se ci riesci a vincere un campionato. Quello che mi preoccupa è che si fa un po' fatica a fargli capire dov'è andato ora il calcio.

    Prima di tutto devi vincere questi duelli, queste pallate continue, questo assalto individuale. Il pallone è diventato questo e noi quando si tenta di riprovarlo in allenamento diventa difficile raggiungerlo questo livello qui.Ora poi il numero di giocatori è risicato, non abbiamo ricambi logici per dare equilibrio alla fatica. Questo mi preoccupa un pochettino. Ora si prova a fare anche qualcosa di differente però bisognerebbe avere il tempo e invece non ce l'hai" ha ammesso infine Spalletti.

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