Spalletti chiede scusa ai tifosi della Juventus, l'allenatore bianconero è preoccupato: "Abbiamo messo poco di tutto ma non so se questi giocatori ce l'hanno"

"Intanto si chiede scusa ai tifosi per la prestazione, che è la prima cosa da fare.Poi tutto quello che si dice può risultare sbagliato e diventa anche difficile dirlo, c'è bisogno di un po' di tempo per riuscire a mettere a fuoco la situazione. Ci abbiamo messo sul nostro nei goal che abbiamo concesso a loro, ci sono capitate due palle per segnare e non siamo stati capaci.

Si fa fatica ad accettare il livello di corsa, di forza, di contrasto nelle fasi di gioco. Stasera li abbiamo persi davanti, li abbiamo persi dietro. Prima o poi questo dobbiamo capirlo, va alzato il confronto da un punto di vista fisico" ha dichiarato Spalletti a DAZN.