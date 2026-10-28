Spalletti chiede scusa ai tifosi della Juventus, l'allenatore bianconero è preoccupato: "Abbiamo messo poco di tutto ma non so se questi giocatori ce l'hanno"

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Male, anzi malissimo. La Juventus, che aveva rimesso la testa fuori dalle sabbie mobili a Lecce, affonda di nuovo a Genova.
Nella serata bianconera del 'Ferraris' non c'è niente da salvare. E domenica sera all'Allianz Stadium arriva il Napoli del grande ex Allegri, rilanciato dal 4-1 di Monza e fresco di aggancio in classifica.
Ma cosa ha detto Luciano Spalletti dopo Genoa-Juventus? Come ha spiegato il clamoroso crollo della sua squadra?