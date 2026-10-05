Spalletti carica la Juventus: "Sarà una stagione da uomini forti, l'anno scorso offerto un livello altissimo"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Di seguito la seconda parte, dopo quella pubblicata nella giornata di ieri:
SULLA JUVE E I TIFOSI - "La Juve non ti dà diritti e ti misura in ciò che sei disposto a dare ogni giorno. Nel calcio puoi vincere con un solo tiro in porta, ma è impossibile conquistarsi la stima dei tifosi senza meritarla. Noi dovremo essere all'altezza, rendere la gente orgogliosa di noi: distruggiamo il campo e consumiamo il pallone, poi vedremo dove ci porterà questa attitudine".