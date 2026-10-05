Spalletti carica la Juventus: "Sarà una stagione da uomini forti, l'anno scorso offerto un livello altissimo"

SULLA STAGIONE - "Sicuramente sarà una stagione di uomini forti. Per i destini forti ci stiamo attrezzando e lavorando, non abbiamo altre scappatoie. La zona di conforto è avere un destino di alto livello".





SU MCKENNIE - "Per McKennie abbiamo creato la "Weston zone", lui conosce ogni angolo del campo. E' una persona bella e viva, ti si mostra da solo. Lui ti dice: "Io sono fatto così". E' un grande uomo che sa fare tantissime cose. E' mediano, centrocampista, trequartista, gioca dove gli pare. Wes ha lo zaino pieno di medaglie da distribuire a chi l'ha allenato e chi lo allenerà. L'università è la nuova specializzazione nel calcio: conoscere tutto il campo è un obbligo ormai".







