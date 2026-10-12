Spalletti anche contro Stramaccioni: "Ma c'eri a vedere la partita?", cosa è successo dopo Cagliari-Juventus

"Mister, la sensazione è che la Juve anche abbia iniziato a riempire l'area di rigore da quando hai messo i due attaccanti. Ho la sensazione che Kolo Muani si senta più a suo agio con un altro attaccante vicino", questa la domanda dell’ex allenatore dell’Inter che però non è gradita da Spalletti.

“Andrea ma nel primo tempo c'eri a vedere la partita?", lo attacca. "Io al 25′ ho arretrato a centrocampo McKennie e ho messo Nico Gonzalez a fare quello che ha fatto Woltemade nel secondo tempo, ovvero ha giocato da seconda punta, è avvenuta la stessa cosa. Entrambi possono invertirsi e Kolo se si lascia libero di andare diventa anche difficilmente marcabile e in alcune cose di questo genere mi è piaciuto molto durante la partita".

Una volta salutato Spalletti, reclamato anche dalle altre tv, Stramaccioni ha aggiunto: "Io capisco la risposta del mister, è giusta, difende la sua scelta, ma è stata una roba totalmente diversa. Woltemade è altro 198 centimetri. Il goal e la traversa di Kolo lo testimoniano perché sono due azioni fotocopia in cui il francese ruota attorno all'attaccante, e ce lo ha confermato anche il giocatore. Le cose migliori Kolo Muani le ha fatte spesso in coppia, con Mbappè nelle Francia o con Goncalo Ramos ai tempi del PSG".