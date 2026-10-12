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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Spalletti anche contro Stramaccioni: "Ma c'eri a vedere la partita?", cosa è successo dopo Cagliari-Juventus

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Dopo la lite con Pisacane, Spalletti se la prende anche con Stramaccioni nel corso delle interviste post partita.

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Serata complicata quella della Juventus che pareggia a Cagliari e di Luciano Spalletti, nervoso per tutta la gara e protagonista di un brutto episodio al fischio finale con il collega Fabio Pisacane. Nel post match, il tecnico ha provato a smorzare i toni ma si è beccato in tv con Andrea Stramaccioni su Dazn. Ecco cosa si sono detti nel loro confronto.


  • IL BOTTA E RISPOSTA CON STRAMACCIONI

    "Mister, la sensazione è che la Juve anche abbia iniziato a riempire l'area di rigore da quando hai messo i due attaccanti. Ho la sensazione che Kolo Muani si senta più a suo agio con un altro attaccante vicino", questa la domanda dell’ex allenatore dell’Inter che però non è gradita da Spalletti.

    “Andrea ma nel primo tempo c'eri a vedere la partita?", lo attacca. "Io al 25′ ho arretrato a centrocampo McKennie e ho messo Nico Gonzalez a fare quello che ha fatto Woltemade nel secondo tempo, ovvero ha giocato da seconda punta, è avvenuta la stessa cosa. Entrambi possono invertirsi e Kolo se si lascia libero di andare diventa anche difficilmente marcabile e in alcune cose di questo genere mi è piaciuto molto durante la partita".

    Una volta salutato Spalletti, reclamato anche dalle altre tv, Stramaccioni ha aggiunto: "Io capisco la risposta del mister, è giusta, difende la sua scelta, ma è stata una roba totalmente diversa. Woltemade è altro 198 centimetri. Il goal e la traversa di Kolo lo testimoniano perché sono due azioni fotocopia in cui il francese ruota attorno all'attaccante, e ce lo ha confermato anche il giocatore. Le cose migliori Kolo Muani le ha fatte spesso in coppia, con Mbappè nelle Francia o con Goncalo Ramos ai tempi del PSG".

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