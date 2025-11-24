Spalletti alla vigilia di Bodo/Glimt-Juventus: "Il campo sintetico e il clima sono uno svantaggio per noi"

"È una partita durissima, stavamo scherzando con i calciatori appena ci siamo trovati, che avevano un po’ da iniziare la giornata: gli ho detto “non aspettatevela dura, è di più”, le parole a Sky Sport del tecnico che ha aggiunto: "Ho avuto a che fare con questi campi, effettivamente è differente l’abitudine e il respirare quest’aria così fredda e tagliata che ti batte negli occhi, a volte secondo il vento che tira non riesci nemmeno a tenerli aperti. C’è sempre il gusto della sfida in queste cose qui".

In conferenza ha aggiunto: " Il campo e il clima sono uno svantaggio, perchè io ho avuto la fortuna di lavorare all'estero, perchè l'aria che respiri è diversa. È tutta una questione di abitudine ed è differente dal nostro. La nostra voglia di fare deve sopperire a questo gap che c'è. Se io ho avuto freddo? Con me è dura, perchè io sono stato cinque anni russi. Ho fatto una figlia in Russia e a me piaceva stare li"