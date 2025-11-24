Lunga trasferta europea per la Juventus che domani sera affronterà in Norvegia il Bodo/Glimt nella partita valida per la quinta giornata di Champions League. I bianconeri hanno bisogno di punti per accedere ai playoff.
Spalletti alla vigilia di Bodo/Glimt-Juventus: "Il campo sintetico e il clima sono uno svantaggio per noi"
"IL FREDDO? UNO SVANTAGGIO PER NOI"
"È una partita durissima, stavamo scherzando con i calciatori appena ci siamo trovati, che avevano un po’ da iniziare la giornata: gli ho detto “non aspettatevela dura, è di più”, le parole a Sky Sport del tecnico che ha aggiunto: "Ho avuto a che fare con questi campi, effettivamente è differente l’abitudine e il respirare quest’aria così fredda e tagliata che ti batte negli occhi, a volte secondo il vento che tira non riesci nemmeno a tenerli aperti. C’è sempre il gusto della sfida in queste cose qui".
In conferenza ha aggiunto: " Il campo e il clima sono uno svantaggio, perchè io ho avuto la fortuna di lavorare all'estero, perchè l'aria che respiri è diversa. È tutta una questione di abitudine ed è differente dal nostro. La nostra voglia di fare deve sopperire a questo gap che c'è. Se io ho avuto freddo? Con me è dura, perchè io sono stato cinque anni russi. Ho fatto una figlia in Russia e a me piaceva stare li"
"NON MALE COME SEMBRA"
"Prima rispondiamo ad una cosa perchè sembra che abbiamo fatto un mezzo disastro. Però i giocatori non hanno fatto così male come si vuol far sapere. Io sono stato il primo a dire che dovevamo fare di più e noi dobbiamo tirarli fuori. A Firenze abbiamo fatto un primo tempo dove la palla girava troppo lentamente e dovevamo provare a fare delle giocate in mezzo per trovare delle soluzioni".
"CAMPO SINTETICO? PAGHEREMO QUALCOSA"
Sul campo sintetico invece: "È una difficoltà reale perchè le abitudini, i rimbalzi. Sicuramente pagheremo qualcosa per questo, ma affronteremo questo. Tutti avevamo dei timori, poi dopo averle affrontate ci siamo adattare, ma questo può darci delle soddisfazioni. Il campo ci disturba ma noi vogliamo fare la nostra prestazione".
SU YILDIZ: "MOMENTI NATURALI"
"Non possono andare sempre al massimo. Io purtroppo leggo e vedo che a volte ci sono dei momenti naturali dove si va sotto al rendimento classico. Kenan non ha fatto qualche prestazione eccezionale e il riposo fa parte del gioco. A volte ci sono delle necessità che ti tengono fuori e devi incitare i compagni per dare il meglio di te".
"CAMBIAMENTI? QUALCHE GIOCATORE"
"Si cambierà qualche giocatore. Per i numeri è una visione un po' ridotta, Perchè loro hanno questa capacità di occupare gli spazi e ti portano in giro se non sei equilibrato".