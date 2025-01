Spal-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Duello salvezza al Paolo Mazza: la squadra di Dossena ospita quella di Bonera, in palio punti pesanti per evitare i playout.

Spal-Milan Futuro sarà una delle gare del sabato pomeriggio di Serie C NOW. Al Paolo Mazza i biancazzurri ospiteranno i ragazzi di Bonera, reduci dal pari interno contro il Rimini.

È uno scontro diretto, quello in programma a Ferrara: sia la Spal che il Milan Futuro si trovano in zona playout e devono assolutamente vincere per provare a risalire una classifica abbastanza complicata. Sono tre, infatti, i punti che separano Antenucci e compagni dal Pontedera quindicesimo; addirittura otto, invece, il gap da colmare con la zona salvezza per il Milan Futuro.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.