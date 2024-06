Spagna-Georgia 4-1, pagelle e tabellino: questa Roja è troppo per tutti, poker e accesso ai quarti

La Spagna vince contro un'ottima Georgia: Rodri, Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo lanciano la sfida alla Germania.

Eppure, i georgiani erano stati capaci di costruirsi un sogno: piccoli, silenzioso, in punta di piedi. Ed escono a testa altissima: ma questa Spagna sì, è troppo per tutti, finora.

Una formazione che ha dominato il Girone B di Euro 2024, vincendole tutte, e che alla riprova dello svantaggio ha saputo reagire confermando le attese. Al vantaggio della Georgia, caratterizzato dall'autogoal di Le Normand, ha risposto Rodri al 39'. Una botta col mancino secca, precisa.

Come preciso è il cross di Lamine Yamal per la testa di Fabian Ruiz: un cioccolatino che, in apertura di ripresa, permette all'ex Napoli di portare avanti la Spagna. Con merito: perché la Roja ha dominato anche a Colonia e, dopo i sigilli di Nico Williams e Dani Olmo (per il 4-1), procede la sua marcia verso un confronto con la Germania che, ai Quarti, sa di finale anticipata.