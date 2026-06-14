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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Simone Gambino

Spagna-Capo Verde, Lamine Yamal partirà dalla panchina: "È in perfette condizioni, ma non giocherà dall'inizio". Ferran Torres e Baena nel tridente con Oyarzabal

Coppa del Mondo
Spagna
Spagna vs Cabo Verde
Cabo Verde
L. Yamal
L. de la Fuente
N. Williams
V. Munoz

Il ct della Spagna de la Fuente conferma: "Yamal sta bene, è in perfette condizioni per giocare contro Capo Verde, ma non partirà dall'inizio, così come Nico Williams e Victor Munoz". Si va verso un tridente formato da Ferran Torres, Oyarzabal e Baena.

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Un grosso sospiro di sollievo: alla vigilia dell'esordio ai Mondiali, il ct de la Fuente ha dato l'annuncio che tutta la Spagna aspettava. Lamine Yamal è recuperato, è pronto a recitare un ruolo da protagonista con la Nazionale iberica sin dalla gara contro Capo Verde, in programma lunedi alle ore 18:00 ad Atlanta.

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    "YAMAL È IN PERFETTE CONDIZIONI"

    "Lamine è in perfette condizioni ed è arrivato a questo punto esattamente quando lo volevamo - ha spiegato de la Fuente in conferenza stampa - Abbiamo seguito il parere dello staff medico del Barça e il nostro. Hanno indicato che è in grado di giocare domani senza problemi. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Non è pronto per giocare i 90 minuti, ma è pronto per un po', non so per quanto. È perfettamente in grado di giocare qualche minuto e i medici sono d'accordo con questa decisione".



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  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    "NON GIOCHERÀ DAL PRIMO MINUTO"

    Il minutaggio di Yamal, così come quello degli altri due giocatori che avevano saltato le amichevoli di preparazione, Nico Williams e Victor Munoz, verrà gestito con attenzione.

    "Yamal sta molto bene, come tutti gli altri che hanno avuto problemi. Sono tutti disponibili, ma loro tre (Yamal, Víctor Munoz e Nico Williams, ndr) non saranno nella formazione titolare. Vedremo come si svilupperà la partita. Nico Williams? È un processo simile. È più breve e riguarda un infortunio diverso, ma il procedimento è simile. Sono stati insieme negli ultimi giorni e sembrano contenti. L'approccio è lo stesso, proprio come quello di Víctor. Vedremo a che punto saremo quando dovremo prendere una decisione".


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    SPAZIO A FERRAN TORRES E ALEX BAENA

    Per la sfida contro Capo Verde de la Fuente si affiderà dunque al tridente già visto nell'ultima amichevole di avvicinamento ai Mondiali: attacco guidato dall'inamovibile Oyarzabal (reduce da 8 goal nelle sue ultime 8 presenze in Nazionale), con Ferran Torres e Alex Baena ai lati.

    Undici che verrà completato da Unai Simon in porta, Porro (in vantaggio su Llorente), Cubarsì, Laporte e Cucurella in difesa e il trio Pedri-Rodri-Fabian Ruiz a centrocampo.


    Probabili formazioni Spagna - Cabo Verde

    4-3-3
    Spagna crest
    Spagna
    SPA
    page.match.formation.title
    Cabo Verde crest
    Cabo Verde
    CPV
    4-2-3-1
    23U. Simon22P. Cubarsi12P. Porro14A. Laporte24M. Cucurella8F. Ruiz20Pedri16Rodri15A. Baena21M. Oyarzabal7F. Torres1Vozinha5L. Costa4R. Lopes22S. Moreira8J. Paulo16Y. Semedo7J. Cabral10J. Monteiro20R. Mendes24W. Pina19D. Rocha Livramento
    Cabo Verde crest
    Cabo Verde
    CPV
    4-3-3
    Spagna

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    Cabo Verde

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    • L. de la Fuente
    • Bubista


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