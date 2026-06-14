Un grosso sospiro di sollievo: alla vigilia dell'esordio ai Mondiali, il ct de la Fuente ha dato l'annuncio che tutta la Spagna aspettava. Lamine Yamal è recuperato, è pronto a recitare un ruolo da protagonista con la Nazionale iberica sin dalla gara contro Capo Verde, in programma lunedi alle ore 18:00 ad Atlanta.
Spagna-Capo Verde, Lamine Yamal partirà dalla panchina: "È in perfette condizioni, ma non giocherà dall'inizio". Ferran Torres e Baena nel tridente con Oyarzabal
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"YAMAL È IN PERFETTE CONDIZIONI"
"Lamine è in perfette condizioni ed è arrivato a questo punto esattamente quando lo volevamo - ha spiegato de la Fuente in conferenza stampa - Abbiamo seguito il parere dello staff medico del Barça e il nostro. Hanno indicato che è in grado di giocare domani senza problemi. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Non è pronto per giocare i 90 minuti, ma è pronto per un po', non so per quanto. È perfettamente in grado di giocare qualche minuto e i medici sono d'accordo con questa decisione".
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"NON GIOCHERÀ DAL PRIMO MINUTO"
Il minutaggio di Yamal, così come quello degli altri due giocatori che avevano saltato le amichevoli di preparazione, Nico Williams e Victor Munoz, verrà gestito con attenzione.
"Yamal sta molto bene, come tutti gli altri che hanno avuto problemi. Sono tutti disponibili, ma loro tre (Yamal, Víctor Munoz e Nico Williams, ndr) non saranno nella formazione titolare. Vedremo come si svilupperà la partita. Nico Williams? È un processo simile. È più breve e riguarda un infortunio diverso, ma il procedimento è simile. Sono stati insieme negli ultimi giorni e sembrano contenti. L'approccio è lo stesso, proprio come quello di Víctor. Vedremo a che punto saremo quando dovremo prendere una decisione".
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SPAZIO A FERRAN TORRES E ALEX BAENA
Per la sfida contro Capo Verde de la Fuente si affiderà dunque al tridente già visto nell'ultima amichevole di avvicinamento ai Mondiali: attacco guidato dall'inamovibile Oyarzabal (reduce da 8 goal nelle sue ultime 8 presenze in Nazionale), con Ferran Torres e Alex Baena ai lati.
Undici che verrà completato da Unai Simon in porta, Porro (in vantaggio su Llorente), Cubarsì, Laporte e Cucurella in difesa e il trio Pedri-Rodri-Fabian Ruiz a centrocampo.
Probabili formazioni Spagna - Cabo Verde4-3-3page.match.formation.titleSpagnaSPA4-2-3-1Cabo VerdeCPV
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- L. de la Fuente
- Bubista