Spagna-Capo Verde, Lamine Yamal partirà dalla panchina: "È in perfette condizioni, ma non giocherà dall'inizio". Ferran Torres e Baena nel tridente con Oyarzabal

Il minutaggio di Yamal, così come quello degli altri due giocatori che avevano saltato le amichevoli di preparazione, Nico Williams e Victor Munoz, verrà gestito con attenzione.

"Yamal sta molto bene, come tutti gli altri che hanno avuto problemi. Sono tutti disponibili, ma loro tre (Yamal, Víctor Munoz e Nico Williams, ndr) non saranno nella formazione titolare. Vedremo come si svilupperà la partita. Nico Williams? È un processo simile. È più breve e riguarda un infortunio diverso, ma il procedimento è simile. Sono stati insieme negli ultimi giorni e sembrano contenti. L'approccio è lo stesso, proprio come quello di Víctor. Vedremo a che punto saremo quando dovremo prendere una decisione".



