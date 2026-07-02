Alla vigilia Oyarzabal aveva parlato di un pessimismo ingiustificato, di critiche eccessive e la Spagna ha dimostrato contro l'Austria che per i Campioni d'Europa in carica la fase a gironi era stato solo una sorta di riscaldamento. Nella prima, vera gara da dentro o fuori la Nazionale di de la Fuente è tornata a brillare, a dominare, a dare l'impressione di essere, se non la squadra da battere, quanto meno una delle più autorevoli candidate alla vittoria finale.

A Los Angeles le Furie Rosse travolgono 3-0 la nazionale allenata da Rangnick, con la seconda doppietta al Mondiale proprio del capitano della Real Sociedad, che apre le marcature nel primo tempo e le chiude allo scadere. Nel mezzo la rete di Pedro Porro, che spezza definitivamente ogni speranza degli austriaci.

L'1-0 nasce da un'azione da applausi: Pedri rompe la linea, scarica sulla sinistra per Cucurella, traversone basso a trovare al centro dell'area Oyarzabal, che col sinistro gira di prima intenzione con precisione chirurgica, senza lasciare scampo a Schlager.

È una gara a senso unico e nella ripresa la Spagna allarga il vantaggio prima con Pedro Porro, che irrompe di testa sul cross di Baena, e poi ancora con Oyarzabal, che scappa dietro la linea difensiva degli austriaci e firma il tris, ancora su assist di Cucurella.