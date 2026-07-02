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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gambino

Spagna-Austria 3-0, pagelle e tabellino: Oyarzabal è un cecchino, Cucurella disegna traiettorie, Baena è indiavolato, Alaba e Danso sbandano

Coppa del Mondo
Spagna vs Austria
Spagna
Austria

Una grande Spagna vola agli ottavi di finale, superando con un netto 3-0 l'Austria: protagonista assoluto Mikel Oyarzabal, autore di una doppietta. A segno anche Pedro Porro. Prestazione da applausi per Cucurella (2 assist) e Baena (un assist e una traversa colpita).

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Alla vigilia Oyarzabal aveva parlato di un pessimismo ingiustificato, di critiche eccessive e la Spagna ha dimostrato contro l'Austria che per i Campioni d'Europa in carica la fase a gironi era stato solo una sorta di riscaldamento. Nella prima, vera gara da dentro o fuori la Nazionale di de la Fuente è tornata a brillare, a dominare, a dare l'impressione di essere, se non la squadra da battere, quanto meno una delle più autorevoli candidate alla vittoria finale.

A Los Angeles le Furie Rosse travolgono 3-0 la nazionale allenata da Rangnick, con la seconda doppietta al Mondiale proprio del capitano della Real Sociedad, che apre le marcature nel primo tempo e le chiude allo scadere. Nel mezzo la rete di Pedro Porro, che spezza definitivamente ogni speranza degli austriaci.

L'1-0 nasce da un'azione da applausi: Pedri rompe la linea, scarica sulla sinistra per Cucurella, traversone basso a trovare al centro dell'area Oyarzabal, che col sinistro gira di prima intenzione con precisione chirurgica, senza lasciare scampo a Schlager.

È una gara a senso unico e nella ripresa la Spagna allarga il vantaggio prima con Pedro Porro, che irrompe di testa sul cross di Baena, e poi ancora con Oyarzabal, che scappa dietro la linea difensiva degli austriaci e firma il tris, ancora su assist di Cucurella.

  • PAGELLE SPAGNA-AUSTRIA

    Oyarzabal (8) si conferma implacabile in Nazionale: prima finalizza una splendida azione corale, che nasce da uno spunto di Pedri (6,5) e che viene rifinito dall'ottimo Cucurella (7,5), che confeziona l'assist vincente dopo essersi visto annullare un goal pochi minuti prima. Poi nel finale concede il bis, ancora capitalizzando un passaggio eccezionale del neo terzino del Real Madrid. Tra i più in palla sicuramente Alex Baena (7,5), che colpisce una traversa clamorosa allo scadere del primo tempo e nella ripresa confeziona l'assist per il 2-0 di Pedro Porro (7).

    Lampi di Lamine Yamal (6,5), che con un paio di tunnel fa ammattire Laimer (5) e compagni.

    Nell'Austria sbanda tutta la difesa, con la coppia Danso (5)-Alaba (5) che non trasmette sicurezza. Chance sprecata per Gregoritsch (5) davanti, preferito ad Arnautovic (5,5), il cui ingresso nella ripresa non porta tuttavia grandi benefici.

    SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 6; Pedro Porro 7, Cubarsí 6,5, Laporte 6,5 (93' Pubill sv), Cucurella 7,5; Olmo 6,5 (71' Merino 6), Rodri 6,5, Pedri 6,5 (93' Fabian Ruiz sv); Lamine Yamal 6,5 (85' Gavi sv), Oyarzabal 8, Baena 7,5 (71' F. Torres 6). Ct: De la Fuente

    AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager A. 6; Posch 5 (85' Prass sv), Danso 5, Alaba 5,5, Laimer 5; Seiwald 5,5 (46' Chukwuemeka 6), Schlager X. 5,5 (46' Grillitsch 6); Schmid 5,5 (60' Kalajdzic 6), Wanner 5,5, Sabitzer 6; Gregoritsch 5 (60' Arnautovic 5,5). Ct: Rangnick

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  • TABELLINO SPAGNA-AUSTRIA

    SPAGNA-AUSTRIA 3-0

    Marcatori: 36' Oyarzabal, 66' Pedro Porro, 89' Oyarzabal

    SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 6; Pedro Porro 7, Cubarsí 6,5, Laporte 6,5 (93' Pubill sv), Cucurella 7,5; Olmo 6,5 (71' Merino 6), Rodri 6,5, Pedri 6,5 (93' Fabian Ruiz sv); Lamine Yamal 6,5 (85' Gavi sv), Oyarzabal 8, Baena 7,5 (71' F. Torres 6). Ct: De la Fuente

    AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager A. 6; Posch 5 (85' Prass sv), Danso 5, Alaba 5,5, Laimer 5; Seiwald 5,5 (46' Chukwuemeka 6), Schlager X. 5,5 (46' Grillitsch 6); Schmid 5,5 (60' Kalajdzic 6), Wanner 5,5, Sabitzer 6; Gregoritsch 5 (60' Arnautovic 5,5). Ct: Rangnick

    Arbitro: Nyberg

    Ammoniti: Posch

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