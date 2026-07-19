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Stefano Silvestri

Spagna-Argentina è stata l'ultima di Lionel Messi in un Mondiale: dalle critiche al trionfo in Qatar, ma l'epilogo è amaro

Coppa del Mondo
Argentina
Inghilterra vs Argentina
L. Messi

La finale persa contro la Spagna rappresenta l'ultimo atto del fuoriclasse dell'Argentina, alla sesta partecipazione: spesso criticato, Leo si è unanimemente meritato il paragone con Maradona.

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A un certo punto pareva non dovesse nemmeno esserci in Nord America, Lionel Messi. Alla fine non ha rinunciato all'opportunità di vivere il suo sesto e ultimo Mondiale. Però sì, adesso è finita. È finita davvero, com'era finita una decina di giorni fa per Cristiano Ronaldo.

Qualche giorno fa, una pagina social di nostalgia in salsa argentina ha sospeso per qualche ora le pubblicazioni di post relativi a giocate e goal di un tempo. Con un solo obiettivo: godersi il presente e rendere il giusto omaggio alle ultime magie di un fuoriclasse leggendario, "perché in questo momento la nostalgia può aspettare".

In un certo senso, però, Messi è egli stesso già nostalgia. Lo è dopo la sconfitta in finale contro la Spagna. Lo è dopo un Mondiale vissuto ancora una volta da protagonista.

The last dance, dunque. È davvero l'ultimo ballo. Messi, idolo del Barcellona che in Argentina un tempo divideva le masse (sì, tutto vero), ha ballato tanto anche con l'Argentina. A volte un po' fuori tempo, mica solo per colpa sua: era il contesto a non aiutare. Fino al 2022, l'anno della svolta.


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  • L'ESORDIO DA RECORD DEL 2006

    16 giugno 2006. La data, col senno di poi, diventerà storica. Perché coincide con l'esordio di Messi in una fase finale di un Mondiale. Leo non ha ancora compiuto 19 anni: lo farà otto giorni dopo. E intanto, prendendo il posto di Maxi Rodriguez contro la Serbia, diventa l'argentino più giovane di sempre a debuttare nella competizione.

    Stellina del Barcellona che ha appena vinto la Champions League di Parigi, ma ancora avvolto nell'ombra di Ronaldinho, Messi fa capire subito di essere davvero forte: contro la Serbia e Montenegro fornisce subito un assist e poi si prende addirittura il lusso di andare a segno.

    Leo parte titolare per la prima volta nello 0-0 contro l'Olanda, alla terza partita del girone. Entra nel finale dei tempi regolamentari della gara degli ottavi contro il Messico, vinta ai supplementari. E nel quarto contro la Germania, perso ai rigori, rimane in panchina per tutto il tempo. Con l'inevitabile what if di cosa sarebbe potuto accadere se il ct Pekerman lo avesse schierato.

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  • LA DELUSIONE SUDAFRICANA

    La Germania è ancora fatale nel 2010. La Germania di Thomas Müller, quello si era presentato in conferenza stampa ed era stato scambiato da uno stizzito Diego Armando Maradona per un raccattapalle.

    Maradona è il commissario tecnico, Messi il leader tecnico dell'Argentina così come lo è ormai da anni del Barcellona. Ma è un'Albiceleste piuttosto sgangherata anche per le scelte del proprio allenatore, che lascia ad esempio a casa Zanetti e Cambiasso preferendo Bolatti, peraltro decisivo in un percorso di qualificazione da brividi.

    Ricordate quando si parlava della visione controversa che gli argentini avevano di Messi? Oggi pare un'eresia, ma ai tempi è davvero così. E quel Mondiale contribuisce parecchio alla costruzione di un sentimento ambivalente.

    In Sudafrica, semplicemente, Messi non segna neppure una volta. Gioca dal primo all'ultimo minuto in tutte e quattro le partite dell'Argentina, ma colleziona appena un misero assist nella terza gara del girone contro il Messico. Crollando poi senza possibilità di replica, assieme a tutta la squadra, contro i tedeschi agli ottavi.

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  • Manuel Neuer Lionel Messi Germany ArgentinaGetty Images

    LA GLORIA SFIORATA A RIO

    Quattro anni dopo, il ct è Alejandro Sabella. In Brasile arriva un'Argentina più equilibrata, con un Messi più consapevole di sé anche in Nazionale. E i risultati si vedono tutti.

    Il fuoriclasse del Barça gioca un girone sensazionale: è decisivo all'esordio contro la Bosnia, toglie le castagne dal fuoco alla propria squadra segnando in extremis anche contro all'Iran, quindi la doppietta nel terzo match contro la Nigeria.

    Da lì, però, Messi si ferma. Perlomeno a livello realizzativo. Il suo assist per Higuain nell'ottavo contro la Svizzera è comunque determinante, suo anche uno dei rigori nella semifinale col Belgio. Ma la finale di Rio de Janeiro contro la solita bestia nera Germania è l'amarezza delle amarezze, per nulla alleviata dal premio di miglior giocatore del torneo.

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  • NUOVE DIFFICOLTÀ

    Il bel cammino brasiliano, spezzato solo dalla sfortunata finale del Maracanã, si rivela però essere un'illusione. Sia per l'Argentina che per Messi, il suo condottiero e simbolo.

    Quattro anni più tardi, nel 2018, la Selección combina un disastro in Russia sotto la guida di Jorge Sampaoli. Pareggia all'esordio contro l'Islanda, perde malamente 3-0 contro la Croazia anche per un inconcepibile errore del portiere Caballero, conquista una sudatissima qualificazione agli ottavi solo all'ultima giornata contro la Nigeria.

    Proprio questa è l'unica partita di quel torneo in cui Messi va a segno. Il suo destro incrociato vale la qualificazione e la rinascita di speranze morenti. Ma anche qui, non è che un'illusione: Leo lotta agli ottavi contro una Francia più forte, Leo sforna un paio di assist, ma l'Argentina perde 4-3 e torna a casa. La maledizione continua.

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  • Lionel Messi Argentina 2022Getty Images

    FINALMENTE IL TETTO DEL MONDO

    Che il rapporto tra l'Argentina di Messi e i Mondiali sia piuttosto complicato, sembra trovare conferma anche nel 2022. Leo segna all'esordio in Qatar, ma squadra di Lionel Scaloni parte come peggio non potrebbe, perdendo clamorosamente in rimonta contro l'Arabia Saudita.

    Ma quello è il Mondiale di Messi. Lo si capisce alla seconda partita contro il Messico, in cui è lui a trovare la chiave giusta con un goal e un assist. E lo si capisce soprattutto quando il rigore parato dal polacco Szczesny, ai tempi portiere della Juventus, non si trasforma che in una piccolissima macchia nera su uno sfondo quasi immacolato.

    Dagli ottavi di finale in poi, Messi scioglie finalmente le catene. Dagli ottavi contro l'Australia alla semifinale contro la Croazia, Leo colleziona tre reti e due assist. Oltre a un rigore decisivo nella serie finale dei quarti contro l'Olanda.

    La finale, poi, è il suo ennesimo capolavoro. Messi tramortisce la Francia una prima volta nei tempi regolamentari, su rigore, e una seconda nei supplementari. Dà vita a un sensazionale duello personale con Kylian Mbappé, che lo supera segnando tre volte. E alla fine ha ragione lui, andando a bersaglio dal dischetto anche nella serie finale del trionfo argentino.

    Il Pallone d'Oro del Mondiale è di nuovo suo. Di più: è il Mondiale a essere suo. Dopo aver portato l'Argentina sul tetto del Sudamerica un anno prima, Messi si è ripetuto sul palcoscenico più importante. Ora sì il paragone con Maradona può essere completo, non solo in Europa ma anche in patria.

  • L'ULTIMO BALLO

    Si arriva così all'ultimo ballo. Messi ci arriva in maniera un po' così, dubbioso sull'effettiva necessità di esserci, forse meno motivato rispetto a quattro anni fa. Del resto l'età è quella che è, gli acciacchi non mancano. Compreso uno, muscolare, rimediato con l'Inter Miami quasi a ridosso del torneo.

    Leo scaccia ogni perplessità, naturale verso chi è andato a giocare in MLS e durante il torneo ha compiuto 39 anni, con una serie di prestazioni sensazionali. I due rigori sbagliati contro Austria ed Egitto, come quello contro la Polonia in Qatar, sono appena macchioline. Conta il contesto, e il contesto dice che Messi è ancora una volta uno dei migliori del torneo. E del mondo.

    La tripletta contro l'Algeria nella prima partita è il messaggio migliore possibile, la doppietta all'Austria - nonostante il rigore sbagliato - una poderosa conferma. Ma Messi è decisivo anche dopo: contro la Giordania, nel sedicesimo da batticuore contro Capo Verde, nell'incredibile rimonta contro l'Egitto, e anche contro la Svizzera, pur senza segnare (assist). Fino ai due assist per Enzo Fernandez e Lautaro Martinez contro l'Inghilterra. Sempre lui, sempre e solo lui.

    In finale la stella di Leo non è però riuscita a brillare e così l'Argentina ha mancato il bis iridato. Messi si consola con un'incredibile serie di record ai Mondiali: 34 presenze, 21 goal e 12 assist. Nessuno meglio di lui. Nessuno come lui.

    Perché c'è un calcio prima e un calcio dopo. In mezzo Messi: semplicemente il più grande.

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