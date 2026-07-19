Spagna-Argentina è stata l'ultima di Lionel Messi in un Mondiale: dalle critiche al trionfo in Qatar, ma l'epilogo è amaro

A un certo punto pareva non dovesse nemmeno esserci in Nord America, Lionel Messi. Alla fine non ha rinunciato all'opportunità di vivere il suo sesto e ultimo Mondiale. Però sì, adesso è finita. È finita davvero, com'era finita una decina di giorni fa per Cristiano Ronaldo.

Qualche giorno fa, una pagina social di nostalgia in salsa argentina ha sospeso per qualche ora le pubblicazioni di post relativi a giocate e goal di un tempo. Con un solo obiettivo: godersi il presente e rendere il giusto omaggio alle ultime magie di un fuoriclasse leggendario, "perché in questo momento la nostalgia può aspettare".

In un certo senso, però, Messi è egli stesso già nostalgia. Lo è dopo la sconfitta in finale contro la Spagna. Lo è dopo un Mondiale vissuto ancora una volta da protagonista.

The last dance, dunque. È davvero l'ultimo ballo. Messi, idolo del Barcellona che in Argentina un tempo divideva le masse (sì, tutto vero), ha ballato tanto anche con l'Argentina. A volte un po' fuori tempo, mica solo per colpa sua: era il contesto a non aiutare. Fino al 2022, l'anno della svolta.







