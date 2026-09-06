Soulè ha cambiato Roma-Atalanta dopo un'estate sul mercato: può essere il nuovo acquisto di Gasperini?

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L'ultimo regalo tanto atteso da Gasperini non è mai arrivato, ma la Roma potrebbe ritrovarsi un nuovo acquisto inatteso.
Stiamo parlando di Matias Soulè, ovvero il grande protagonista nella clamorosa rimonta giallorossa contro l'Atalanta.
L'argentino ha trascorso tutta l'estate di fatto con la valigia in mano. La società infatti era pronta a sacrificarlo, soprattutto per questioni di bilancio.
Gasperini però non ha mai aperto realmente alla sua cessione. E nelle prime giornate di campionato lo ha spesso utilizzato facendolo sentire parte del progetto.
E se ora fosse proprio Soulé il nuovo acquisto mai arrivato dal mercato?