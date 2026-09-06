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AS Roma v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Soulè ha cambiato Roma-Atalanta dopo un'estate sul mercato: può essere il nuovo acquisto di Gasperini?

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Roma vs Atalanta
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L'argentino ha passato tutta l'estate con la valigia in mano, ma non ha mai perso la fiducia di Gasperini. L'ingresso in campo di Matias Soulé è stato decisivo per ribaltare il risultato di Roma-Atalanta.

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L'ultimo regalo tanto atteso da Gasperini non è mai arrivato, ma la Roma potrebbe ritrovarsi un nuovo acquisto inatteso.

Stiamo parlando di Matias Soulè, ovvero il grande protagonista nella clamorosa rimonta giallorossa contro l'Atalanta.

L'argentino ha trascorso tutta l'estate di fatto con la valigia in mano. La società infatti era pronta a sacrificarlo, soprattutto per questioni di bilancio.

Gasperini però non ha mai aperto realmente alla sua cessione. E nelle prime giornate di campionato lo ha spesso utilizzato facendolo sentire parte del progetto.

E se ora fosse proprio Soulé il nuovo acquisto mai arrivato dal mercato?

  • L'ESTERNO MAI ARRIVATO: DA GREENWOOD A LEWELING

    Per tutta l'estate i giallorossi hanno inseguito un giocatore offensivo con caratteristiche precise.

    Se da una parte nelle idee di Gasperini la casella dietro Malen era infatti occupata da Paulo Dybala, dall'altra mancava un esterno di piede destro.

    La Roma ha trattato a lungo Greenwood, che ha preferito il Fenerbahce. Poi è stata la volta di Summerville che invece è finito in Arabia Saudita.

    A quel punto sono stati valutati tantissimi nomi: dal norvegese Nusa a Fofana del Lione, passando per Gittens del Chelsea.

    Mentre nelle ultimissime ore di mercato la Roma ha cercato di chiudere per Leweling, ma il giocatore ha preferito restare allo Stoccarda facendo saltare il colpo last minute.

    Gasperini quindi si è dovuto accontentare di Rodrigo Mora, giovanissimo talento arrivato dal Porto.

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  • L'ESTATE SUL MERCATO DI SOULE

    In realtà un esterno offensivo di assoluto valore la Roma ce l'aveva già. Ma era mancino e preferiva partire da destra, proprio come Dybala.

    Non a caso nel momento del suo acquisto, avvenuto durante l'estate 2024 dalla Juventus, l'idea del club giallorosso era quella di cedere la Joya il cui trasferimento in Arabia Saudita sembrava cosa fatta.

    Poi l'affare saltò per volontà di Dybala i due argentini, peraltro grandi amici dai tempi in bianconero, hanno spesso giocato insieme con Soulé però costretto a sacrificarsi sulla sinistra.

    Ecco perché nelle scorse settimane la Roma ha cercato acquirenti per l'ex Frosinone, la cui cessione avrebbe garantito una buona plusvalenza e risolto un problema tattico a Gasperini.

    Di offerte concrete per Soulé però non ne sono di fatto arrivate. E in ogni caso il giocatore non ha mai realmente aperto all'ipotesi di un addio, così come Gasperini.

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  • LA FIDUCIA DI GASPERINI

    Il tecnico giallorosso non ha mai fatto venire meno la sua fiducia in Matias Soulè.

    L'argentino nella scorsa stagione era stato schierato spesso da Gasperini, a dire la verità anche a causa dei tanti problemi fisici accusati da Dybala.

    La partenza di Soulé era stata devastante: tre goal e due assist nelle prime sei giornate di campionato. Un rendimento andato calando col passare delle settimane pure a causa di una fastidiosa pubalgia.

    Nel finale di stagione l'ex Frosinone era poi tornato in campo ma evidentemente lontano dalla migliore condizione fisica. E così sono iniziate a circolare le voci su una possibile cessione.

    Voci che Gasperini ha sempre negato con forza: "Ha fatto una grande prima parte di stagione poi ha avuto la pubalgia. Prima del ritiro era stato parecchio fermo ed è arrivato parecchio in sovrappeso e non guarito al 100%. Durante la preparazione si è rimesso in forma ed ora è in ottima condizione, ha fatto ottime gare ed ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico che atletico".

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  • DUE GOAL TRA LECCE E ATALANTA

    Già prima della trasferta di Lecce, nonostante le voci di mercato, Gasperini aveva fatto capire di voler puntare ancora su Matias Soulé.

    "Rispetto tutto, leggo poco ma sento tutto. Di Soulé non ho mai saputo di una singola proposta in tutta l'estate, domani probabilmente gioca. Non vado dietro alle notizie" le parole del tecnico nella conferenza della vigilia.

    Parole poi confermate dalle scelte di formazione con Soulé schierato titolare insieme a Paulo Dybala alle spalle di Malen. Risultato? 0-4 per la Roma e goal dell'ex Frosinone, che alla fine è rimasto nella Capitale proprio come voleva Gasperini.

    Contro l'Atalanta, è vero, Soulé era partito dalla panchina ma il tecnico gli ha comunque concesso più di mezzora ottenendo in cambio l'assist per il momentaneo pareggio di Hermoso e soprattutto il colpo da biliardo che ha permesso alla Roma di ottenere tre punti già pesantissimi.

    Il tutto di sinistro e dalla zona di campo solitamente occupata da Dybala. Perché le caratteristiche migliori restano quelle, ma questo Soulé può ancora servire alla Roma.

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