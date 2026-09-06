Soulè ha cambiato Roma-Atalanta dopo un'estate sul mercato: può essere il nuovo acquisto di Gasperini?

Il tecnico giallorosso non ha mai fatto venire meno la sua fiducia in Matias Soulè.

L'argentino nella scorsa stagione era stato schierato spesso da Gasperini, a dire la verità anche a causa dei tanti problemi fisici accusati da Dybala.

La partenza di Soulé era stata devastante: tre goal e due assist nelle prime sei giornate di campionato. Un rendimento andato calando col passare delle settimane pure a causa di una fastidiosa pubalgia.

Nel finale di stagione l'ex Frosinone era poi tornato in campo ma evidentemente lontano dalla migliore condizione fisica. E così sono iniziate a circolare le voci su una possibile cessione.

Voci che Gasperini ha sempre negato con forza: "Ha fatto una grande prima parte di stagione poi ha avuto la pubalgia. Prima del ritiro era stato parecchio fermo ed è arrivato parecchio in sovrappeso e non guarito al 100%. Durante la preparazione si è rimesso in forma ed ora è in ottima condizione, ha fatto ottime gare ed ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico che atletico".