Soulé gioca titolare Inter-Roma o va in panchina? Le ultime sull'argentino e la probabile formazione di Gasperini

La domenica di Pasqua si chiude con un match tutt'altro che banale: al 'Meazza' va in scena il confronto tra l'Inter capolista e la Roma, a sua volta a caccia di punti per la qualificazione alla prossima Champions League.
Nella marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio, i giallorossi hanno avuto modo di riabbracciare Matias Soulé, fermato per oltre un mese da una fastidiosa pubalgia.
L'argentino sarà sicuramente convocato per la trasferta milanese: ma sarà titolare oppure partirà dalla panchina per poi subentrare?