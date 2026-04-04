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Soule esultanza roma pisa 2026GettyImages
Vittorio Rotondaro

Soulé gioca titolare Inter-Roma o va in panchina? Le ultime sull'argentino e la probabile formazione di Gasperini

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Inter vs Roma
M. Soule
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Soulé è tornato ad allenarsi in gruppo in vista di Inter-Roma: sarà titolare al 'Meazza' o si accomoderà inizialmente in panchina?

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La domenica di Pasqua si chiude con un match tutt'altro che banale: al 'Meazza' va in scena il confronto tra l'Inter capolista e la Roma, a sua volta a caccia di punti per la qualificazione alla prossima Champions League.

Nella marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio, i giallorossi hanno avuto modo di riabbracciare Matias Soulé, fermato per oltre un mese da una fastidiosa pubalgia.

L'argentino sarà sicuramente convocato per la trasferta milanese: ma sarà titolare oppure partirà dalla panchina per poi subentrare?

  • DI NUOVO IN GRUPPO

    Gasperini ha riaccolto Soulé lo scorso 24 marzo, quando l'ex Juventus è tornato ad allenarsi col gruppo dopo il tanto lavoro personalizzato svolto per recuperare dalla pubalgia.

    Risparmiato dal c.t. Scaloni che non lo ha incluso tra i convocati dell'Argentina, Soulé è rimasto a Trigoria dove ha potuto rimettersi in pari coi compagni per quanto riguarda la condizione fisica.

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  • DECISIVO UN ANNO FA

    Proprio Soulé fu l'autore del goal che il 27 aprile 2025 frenò in maniera decisiva la corsa Scudetto dell'Inter, superata dal Napoli nell'appassionante testa a testa durato fino all'ultima giornata.

    Una sfida contrassegnata dalle feroci polemiche arbitrali per il mancato intervento del VAR sul rigore negato nel finale a Bisseck, trattenuto vistosamente da Ndicka in area.

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  • SOULÉ GIOCA TITOLARE INTER-ROMA O VA IN PANCHINA?

    Soulé non solo sarà convocato ma, come sembra, scenderà anche in campo dal primo minuto nell'undici titolare di Gasperini.

    L'argentino si posizionerà sulla trequarti accanto a Pellegrini, con Pisilli arretrato in mediana per sostituire l'infortunato Koné, uomo mercato seguito con forte interesse proprio dall'Inter.

    "Soulé ha recuperato - le parole di Gasperini in conferenza -, ha lavorato queste due settimane con noi. La prima un po’ in difficoltà, quest'ultima sicuramente molto meglio, anche se chiaramente è un giocatore fuori da tanto tempo, però questa settimana era di nuovo lui".

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

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