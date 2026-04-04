Soulé gioca titolare Inter-Roma o va in panchina? Le ultime sull'argentino e la probabile formazione di Gasperini

Soulé non solo sarà convocato ma, come sembra, scenderà anche in campo dal primo minuto nell'undici titolare di Gasperini.

L'argentino si posizionerà sulla trequarti accanto a Pellegrini, con Pisilli arretrato in mediana per sostituire l'infortunato Koné, uomo mercato seguito con forte interesse proprio dall'Inter.

"Soulé ha recuperato - le parole di Gasperini in conferenza -, ha lavorato queste due settimane con noi. La prima un po’ in difficoltà, quest'ultima sicuramente molto meglio, anche se chiaramente è un giocatore fuori da tanto tempo, però questa settimana era di nuovo lui".