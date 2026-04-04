Soulé è la tentazione di Gasperini per Inter-Roma: dalla sorpresa del 2023 al colpaccio di un anno fa, una partita speciale

Matias Soulé è tornato e ora sfida l'Inter. Ed è una partita che, per il talento argentino della Roma, non può definirsi completamente normale.

Gian Piero Gasperini ha un'arma in più, e che arma. Andrà solo compreso se il tecnico di Grugliasco avrà intenzione di utilizzarla dal primo minuto oppure a gara in corso, e questo è naturalmente tutto un altro paio di maniche.

Intanto, però, Soulé c'è. Non era scontato, dopo tutto quel che è successo negli ultimi tempi. Un monito in più per un'Inter scossa dai recenti risultati, e con Milan e Napoli improvvisamente ricomparsi nello specchietto retrovisore.