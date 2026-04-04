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roma-matias-soule(C)Getty Images
Stefano Silvestri

Soulé è la tentazione di Gasperini per Inter-Roma: dalla sorpresa del 2023 al colpaccio di un anno fa, una partita speciale

Serie A
Inter vs Roma
Inter
Roma
M. Soule

Nell'aprile del 2025, un goal dell'argentino ha mandato ko i nerazzurri e impresso una svolta significativa alla lotta Scudetto: il rientro dall'infortunio può avvenire proprio a San Siro.

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Matias Soulé è tornato e ora sfida l'Inter. Ed è una partita che, per il talento argentino della Roma, non può definirsi completamente normale.

Gian Piero Gasperini ha un'arma in più, e che arma. Andrà solo compreso se il tecnico di Grugliasco avrà intenzione di utilizzarla dal primo minuto oppure a gara in corso, e questo è naturalmente tutto un altro paio di maniche.

Intanto, però, Soulé c'è. Non era scontato, dopo tutto quel che è successo negli ultimi tempi. Un monito in più per un'Inter scossa dai recenti risultati, e con Milan e Napoli improvvisamente ricomparsi nello specchietto retrovisore.

  • RIECCOLO

    Soulé ha saltato le ultime cinque partite di campionato, più la doppia sfida degli ottavi di Europa League contro il Bologna. Ed è un'assenza che la Roma, nel frattempo crollata fuori dalla zona Champions ed eliminata dai felsinei, ha avvertito parecchio.

    Colpa della pubalgia, ostacolo infido che prima ha complicato i piani dell'ex bianconero e poi l'ha costretto a fermarsi. Dal difficoltoso secondo tempo di Napoli, di Soulé non v'è più stata traccia. E chi lo ha sostituito (Zaragoza, ad esempio) non sempre ha fatto bene.

    Ora, rieccolo. A metà settimana Soulé è tornato ad allenarsi con i compagni. L'infortunio è alle spalle, la voglia di esserci tanta. Ma, come già accennato, ora c'è un Gasperini di mezzo.

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  • LA TENTAZIONE DI GASPERINI

    Soulé contro l'Inter giocherà. Ma se lo farà dall'inizio oppure no, questo non lo sa ancora nessuno. Sembra che si vada verso la prima direzione, quella della titolarità, ma è una decisione che ancora non è venuta alla luce.

    Gasperini è ancora privo di Dybala, sempre infortunato. Non ha Koné e dovrà affidarsi a un gioco di equilibri e di posizioni tra tutti gli altri: Cristante, El Aynaoui, Pisilli, Pellegrini.

    In corsa anche Vaz e Zaragoza, con il primo che ha avuto più spazio negli ultimi tempi ed è reduce dalla grande gioia vissuta contro il Lecce. Insomma, valutazioni in corso. Con Soulé comunque in prima linea.

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  • Soule Inter RomaGetty Images

    IL COLPACCIO DI UN ANNO FA

    Mati, del resto, sa bene come si punisce l'Inter. In carriera lo ha fatto una sola volta, ma di fatto ha deciso mezzo campionato e mezza lotta Scudetto.

    Il 27 aprile di un anno fa, Inter e Roma si sono sfidate a San Siro una settimana dopo il ko nerazzurro a Bologna. La squadra di Inzaghi si trovava nel bel mezzo del duello col Napoli per il primo posto, ma con l'acqua alla gola. E quel pomeriggio si è notato chiaramente.

    Proprio Soulé ha deciso una sfida che la Roma avrebbe potuto far sua anche in maniera più ampia, perlomeno nel primo tempo: destro vincente da pochi passi dopo 22 minuti, 1-0 per i giallorossi, Inter al tappeto.

    Qualche ora più tardi, nel posticipo domenicale, il Napoli ha fatto il resto: ha battuto 2-0 il Torino grazie a una doppietta di McTominay portandosi a +3 sull'Inter. Un primo posto che avrebbe stretto con i denti fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, quella contro il Cagliari, quella del quarto Scudetto azzurro.

  • LA SOPRESA DEL 2023

    A Soulé è legato anche un altro ricordo, un po' scomparso nei meandri del recente passato ma comunque particolare: la scelta a sorpresa di Massimiliano Allegri di schierarlo titolare in un Inter-Juventus del 20 marzo 2023.

    Quella gara, tra due formazioni ormai fuori dalla lotta per uno Scudetto poi conquistato dal Napoli di Spalletti, l'ha vinta la Juventus: 1-0, a segno Kostic. In quel Meazza che gli porta così bene, Soulé ha giocato dall'inizio in appoggio a Vlahovic, rimanendo in campo per 66 minuti. Da lì in poi sarebbe stato tenuto scarsamente in considerazione dalla Juve, venendo prima prestato al Frosinone e poi ceduto a titolo definitivo alla Roma.

    Il legame con il mondo bianconero è rimasto forte anche in Ciociaria. Prima di un Inter-Frosinone del novembre 2023, Soulé dichiarava a DAZN che "io, Barrenechea e Kaio Jorge pensiamo sempre al Frosinone, ma proveremo a dare una mano anche alla Juventus".

    Per la cronaca: quella notte la missione non è riuscita e l'Inter si è imposta per 2-0. Ma Soulé si sarebbe rifatto con gli interessi un anno e mezzo circa più tardi, anche se con un'altra maglia addosso.

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