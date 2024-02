Cambio record in Slovenia: il portiere del Rogaska sostituito dopo 20 secondi per aggirare il regolamento

In Olimpia-Rogaska Lorber inizia titolare, ma cede subito il posto a Mulacic: un modo per ingannare le regole.

Di sostituzioni veloci il calcio ne ha conosciute molte: succede, per un infortunio o per una scelta forzata. Per tattica, pure.

Per aggirare il regolamento no, però: ed è proprio quello che è avvenuto in Slovenia, nella sfida tra Olimpia Lubiana e il Rogaska.

Nella formazione iniziale degli ospiti figura Zan Lorber: un portiere classe 2006, di 17 anni, che alla prima uscita del pallone è costretto a lasciare il posto a Ajdin Mulalic, ma non per infortunio, né per scelta forzata o tattica. Proprio per aggirare le norme.