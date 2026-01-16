Sorteggio spareggi Conference League: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e le possibili avversarie della Fiorentina

Il pareggio col Milan è il passato, il Derby dell'Appennino in casa del Bologna è alle porte. Ma in mezzo la Fiorentina si prepara anche a conoscere il nome della prossima avversaria nel cammino in Conference League.
A Nyon va infatti in scena il sorteggio degli spareggi della competizione, il cosiddetto playoff: una doppia sfida che la formazione di Paolo Vanoli sarà costretta a disputare a causa del mediocre quindicesimo posto ottenuto nella Fase Campionato.
A che ora va in scena il sorteggio? Dove si potrà vedere in diretta tv e streaming? E quali sono le possibili avversarie della Fiorentina? Tutte le informazioni utili.