FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Sorteggio spareggi Conference League: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e le possibili avversarie della Fiorentina

La squadra di Vanoli si prepara a conoscere l'avversaria che affronterà nel primo turno della fase a eliminazione diretta: una doppia sfida che i viola dovranno giocare a causa del 15° posto nel girone.

Il pareggio col Milan è il passato, il Derby dell'Appennino in casa del Bologna è alle porte. Ma in mezzo la Fiorentina si prepara anche a conoscere il nome della prossima avversaria nel cammino in Conference League.

A Nyon va infatti in scena il sorteggio degli spareggi della competizione, il cosiddetto playoff: una doppia sfida che la formazione di Paolo Vanoli sarà costretta a disputare a causa del mediocre quindicesimo posto ottenuto nella Fase Campionato.

A che ora va in scena il sorteggio? Dove si potrà vedere in diretta tv e streaming? E quali sono le possibili avversarie della Fiorentina? Tutte le informazioni utili.

  • SORTEGGIO SPAREGGI CONFERENCE LEAGUE: DATA E ORARIO

    Il sorteggio degli spareggi di Conference League, che vedrà coinvolta anche la Fiorentina, andrà in scena oggi, venerdì 16 gennaio 2025, presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, in Svizzera. L'evento prenderà il via alle ore 13.

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    In diretta tv, il sorteggio sarà visibile su Sky, ovvero l'emittente che detiene i diritti delle partite della Conference League: il canale di riferimento per seguirlo in diretta è Sky Sport 24.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, si potrà vedere il sorteggio degli spareggi di Conference su NOW: app scaricabile su un moderno televisore compatibile, così come su un pc, un tablet o un cellulare.

    Anche l'UEFA, tramite il proprio sito e il proprio account YouTube, trasmetterà in diretta streaming l'evento.

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA FIORENTINA

    Per quanto riguarda le possibili avversarie della Fiorentina, la scelta si restringe a due formazioni: la squadra di Vanoli affronterà o i polacchi dello Jagiellonia, oppure i ciprioti dell'Omonia Nicosia.

    Secondo il regolamento della Conference League, infatti, chi chiude il girone al quindicesimo posto - caso appunto della Fiorentina - affronterà o la diciassettesima o la diciottesima: dunque, rispettivamente o lo Jagiellonia o l'Omonia.

  • COME FUNZIONA IL REGOLAMENTO

    A spiegare il regolamento, peraltro già attuato nella passata stagione in Conference League ma anche in Champions League ed Europa League, è stata l'UEFA:

    "Gli incontri degli spareggi della fase a eliminazione diretta sono determinati tramite un sorteggio effettuato secondo i seguenti principi:

    a. Le squadre vengono abbinate in base alla posizione finale al termine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (le squadre classificate al 9° e 10° posto, 11° e 12°, 13° e 14°, 15° e 16°) e quattro coppie non teste di serie (17° e 18°, 19° e 20°, 21° e 22°, 23° e 24° posto)

    b. Le squadre di ciascuna coppia di teste di serie vengono sorteggiate nel tabellone della fase a eliminazione diretta contro i club di ciascuna coppia non testa di serie: le squadre classificate al 9° o 10° posto affrontano quelle al 23° o 24°, l’11° o 12° contro il 21° o 22°, il 13° o 14° contro il 19° o 20°, e il 15° o 16° contro il 17° o 18°".

  • QUANDO SI GIOCANO GLI SPAREGGI

    Le due partite degli spareggi di Conference League, doppia sfida che porterà agli ottavi di finale, si giocheranno nel mese di febbraio: giovedì 19 è in programma la gara d'andata e una settimana più tardi, giovedì 26, quella di ritorno.

    In quanto testa di serie A, la Fiorentina disputerà la partita d'andata o in Polonia o a Cipro e poi quella decisiva per la qualificazione a Firenze.

