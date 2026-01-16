Sorteggio spareggi Conference League: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e le possibili avversarie della Fiorentina

A spiegare il regolamento, peraltro già attuato nella passata stagione in Conference League ma anche in Champions League ed Europa League, è stata l'UEFA:

"Gli incontri degli spareggi della fase a eliminazione diretta sono determinati tramite un sorteggio effettuato secondo i seguenti principi:

a. Le squadre vengono abbinate in base alla posizione finale al termine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (le squadre classificate al 9° e 10° posto, 11° e 12°, 13° e 14°, 15° e 16°) e quattro coppie non teste di serie (17° e 18°, 19° e 20°, 21° e 22°, 23° e 24° posto)

b. Le squadre di ciascuna coppia di teste di serie vengono sorteggiate nel tabellone della fase a eliminazione diretta contro i club di ciascuna coppia non testa di serie: le squadre classificate al 9° o 10° posto affrontano quelle al 23° o 24°, l’11° o 12° contro il 21° o 22°, il 13° o 14° contro il 19° o 20°, e il 15° o 16° contro il 17° o 18°".