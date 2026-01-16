Sorteggio spareggi Conference League, la Fiorentina pesca lo Jagiellonia: la data e il percorso dei Viola

Lo Jagiellonia ha chiuso la Prima Fase della Conference League al 17° posto, a pari punti con la Fiorentina, grazie a due vittorie e tre pareggi in sei partite.

Gli unici successi dei polacchi in questo torneo sono arrivati davanti al proprio pubblico: 1-0 contro gli Hamrun Spartans a ottobre e 1-0 contro i finlandesi del KuPS a fine novembre.

I Viola dovranno quindi prestare particolare attenzione alla gara d’andata, quando affronteranno lo Jagiellonia al Bialystok City Stadium, davanti a oltre 20 mila tifosi.