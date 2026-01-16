Sorteggio spareggi Conference League, la Fiorentina pesca lo Jagiellonia: la data e il percorso dei Viola

Al secondo anno di questo nuovo formato, la Fiorentina dovrà affrontare per la prima volta i playoff di Conference League per accedere agli ottavi di finale.
I Viola hanno infatti chiuso la maxi-classifica al 15° posto, tre punti in meno rispetto alle prime otto posizioni che garantiscono l’accesso diretto al turno successivo.
La squadra di Paolo Vanoli sarà quindi chiamata a superare un turno extra per confermare la sua presenza agli ottavi di finale della competizione, obiettivo sempre centrato nelle scorse stagioni.