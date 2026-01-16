Pubblicità
Albert Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Michael Baldoin

Sorteggio spareggi Conference League, la Fiorentina pesca lo Jagiellonia: la data e il percorso dei Viola

Il sorteggio di Nyon decide l'avversaria della Fiorentina per i playoff di Conference League: chi affronta la formazione di Paolo Vanoli per giocarsi l'accessi agli ottavi di finale e quando scende in campo.

Al secondo anno di questo nuovo formato, la Fiorentina dovrà affrontare per la prima volta i playoff di Conference League per accedere agli ottavi di finale.

I Viola hanno infatti chiuso la maxi-classifica al 15° posto, tre punti in meno rispetto alle prime otto posizioni che garantiscono l’accesso diretto al turno successivo.

La squadra di Paolo Vanoli sarà quindi chiamata a superare un turno extra per confermare la sua presenza agli ottavi di finale della competizione, obiettivo sempre centrato nelle scorse stagioni.

  • IL SORTEGGIO: L'AVVERSARIA DELLA FIORENTINA

    Il sorteggio di Nyon ha sorteggiato lo Jagiellonia come avversaria della Fiorentina ai playoff di Conference League.

    I Viola, dunque, affronteranno dunque la squadra polacca prima in trasferta, poi in casa.

  • IL PERCORSO FIN QUI DELLO JAGIELLONIA

    Lo Jagiellonia ha chiuso la Prima Fase della Conference League al 17° posto, a pari punti con la Fiorentina, grazie a due vittorie e tre pareggi in sei partite.

    Gli unici successi dei polacchi in questo torneo sono arrivati davanti al proprio pubblico: 1-0 contro gli Hamrun Spartans a ottobre e 1-0 contro i finlandesi del KuPS a fine novembre.

    I Viola dovranno quindi prestare particolare attenzione alla gara d’andata, quando affronteranno lo Jagiellonia al Bialystok City Stadium, davanti a oltre 20 mila tifosi.

  • GLI ALTRI ACCOPPIAMENTI: TUTTE LE GARE DEI PLAYOFF

    Sigma Olomuc (24) - Losanna (9)

    Zrinjski( 23) - Crystal Palace (10)

    KuPS (21) - Lech Poznan (11)

    Shkhendija (22) - Samsunspor (12)

    Noah (19) - AZ Alkmaar (14)

    Drita (20) - Celje(13)

    Jagiellonia (17) - FIORENTINA (15)

    Omonia (18) - Rijeka (16) 

  • LE DATE DEI PLAYOFF: QUANDO GIOCA LA FIORENTINA?

    La Fiorentina affronterà l'andata e il ritorno dei playoff di Conference League tra il 19 (in trasferta) e il 26 (al Franchi) febbraio.

    Di seguito anche le date dei turni successivi fino alla finale:

    • Ottavi di finale: 12-19 marzo
    • Quarti di finale: 9-16 aprile
    • Semifinale: 30 aprile-7 maggio
    • Finale: 27 maggio
  • CHI PUÒ AFFRONTARE LA FIORENTINA AGLI OTTAVI DI FINALE?

    In caso di passaggio del turno, la Fiorentina affronterà una tra Strasburgo o Rakow.

