Sorteggio spareggi Champions League 2025/2026: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e quali squadre partecipano

Ci siamo quasi: la Fase Campionato è sul punto di arrivare alla conclusione e alle porte c'è già la fase a eliminazione diretta della competizione. Ovvero gli spareggi in primis, per quelle formazioni che si qualificheranno ma non direttamente agli ottavi.
Dopo la conclusione dell'ultima giornata del girone unico da 36 squadre, formato adottato all'inizio della scorsa edizione di Champions League e mantenuto con quella in corso, andrà in scena il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti degli spareggi, il cosiddetto playoff.
Quando sarà il sorteggio? Dove si potrà vedere in tv e streaming? Come funziona e chi potrebbero affrontare l'Inter, il Napoli, la Juventus e l'Atalanta in caso di qualificazione? Tutto ciò che c'è da sapere sull'evento.