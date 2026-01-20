Sorteggio spareggi Champions League 2025/2026: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e quali squadre partecipano

A spiegare nel dettaglio il funzionamento del sorteggio, e a quali avversarie potranno essere abbinate le varie squadre che chiuderanno la Fase Campionato dal nono al ventiquattresimo posto, è stata l'UEFA attraverso il proprio sito:

"I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18".