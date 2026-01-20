Pubblicità
Champions League draw ball(C)Getty Images
Stefano Silvestri

Sorteggio spareggi Champions League 2025/2026: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e quali squadre partecipano

La Fase Campionato di Champions League si avvicina alla conclusione e alle porte c'è la fase a eliminazione diretta: tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio degli spareggi.

Ci siamo quasi: la Fase Campionato è sul punto di arrivare alla conclusione e alle porte c'è già la fase a eliminazione diretta della competizione. Ovvero gli spareggi in primis, per quelle formazioni che si qualificheranno ma non direttamente agli ottavi.

Dopo la conclusione dell'ultima giornata del girone unico da 36 squadre, formato adottato all'inizio della scorsa edizione di Champions League e mantenuto con quella in corso, andrà in scena il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti degli spareggi, il cosiddetto playoff.

Quando sarà il sorteggio? Dove si potrà vedere in tv e streaming? Come funziona e chi potrebbero affrontare l'Inter, il Napoli, la Juventus e l'Atalanta in caso di qualificazione? Tutto ciò che c'è da sapere sull'evento.

  • SORTEGGIO SPAREGGI CHAMPIONS LEAGUE: DATA E ORARIO

    Il sorteggio degli spareggi della Champions League 2025/2026 andrà in scena due giorni dopo la conclusione della Fase Campionato, e in particolare venerdì 30 gennaio 2026: l'inizio dell'evento, che si svolgerà a Nyon (Svizzera), sarà alle ore 12.00.

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    Il sorteggio degli spareggi verrà trasmesso in diretta tv e streaming in Italia da Sky, NOW e Amazon Prime Video: si tratta dei tre broadcaster che anche per questa stagione detengono i diritti della Champions League.

    Per quanto riguarda Sky, il sorteggio sarà visibile su Sky Sport 24. Gli abbonati al satellite potranno seguire l'evento anche su mobile o pc grazie all'app SkyGo, utilizzabile senza costi aggiuntivi.

    Servirà un abbonamento per vedere Amazon Prime Video e NOW, da sito o app, quest'ultima scaricabile anche su un moderno televisore compatibile con il servizio.

    Un'ulteriore alternativa per seguire in diretta il sorteggio è rappresentato dai servizi offerti dall'UEFA, che lo trasmetterà gratuitamente sia su UEFA.tv che sul proprio canale YouTube.

  • QUALI SQUADRE PARTECIPANO AGLI SPAREGGI

    Il regolamento della Champions League è identico a quello del 2024/2025 per quanto riguarda le formazioni qualificate ed eliminate. Le prime otto della Fase Campionato approdano direttamente agli ottavi di finale, le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto dovranno disputare gli spareggi che porteranno agli ottavi stessi, mentre chi chiuderà il girone dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verrà eliminato da tutto senza essere nemmeno ripescato in Europa League.

  • champions league draw(C)Getty images

    COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

    A spiegare nel dettaglio il funzionamento del sorteggio, e a quali avversarie potranno essere abbinate le varie squadre che chiuderanno la Fase Campionato dal nono al ventiquattresimo posto, è stata l'UEFA attraverso il proprio sito:

    "I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

    I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18".

  • I DERBY SONO POSSIBILI?

    Agli spareggi potranno affrontarsi anche squadre che appartengono alla stessa Federazione: un derby italiano, dunque, in linea teorica è possibile. Così come è possibile un nuovo incrocio tra due squadre che si sono già sfidate durante la Fase Campionato.

  • QUANDO SI GIOCANO GLI SPAREGGI

    Gli spareggi di Champions League, che si giocheranno in gare d'andata e ritorno e decreteranno le ultime squadre qualificate agli ottavi, si giocheranno un paio di settimane circa dopo il sorteggio: l'andata è infatti in programma martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, mentre il ritorno si giocherà a campi invertiti una settimana più tardi, ovvero martedì 24 e mercoledì 25 febbraio.

