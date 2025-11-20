Sorteggio playoff Mondiali, come funzionano le fasce: il regolamento per Italia, Albania e Romania

L’Italia, per la terza volta consecutiva, sarà costretta a giocarsi l’accesso ai Mondiali ai playoff.

Gli azzurri di Gattuso, infatti, non sono riusciti ad andare oltre ad un secondo posto in un Gruppo I dominato da una Norvegia capace di chiudere il suo percorso al vincendo ogni singola partita disputata.

Al pari dell'Italia hanno ottenuto il pass per i playoff squadre come Albania e Romania, la prima in virtù del secondo posto nel proprio girone, mentre l'altra dopo aver vinto il proprio gruppo di Nations League e aver avuto dunque una seconda occasione dopo il deludente raggruppamento delle qualificazioni.

Quattro squadre provenienti dalla Nations League, come la Romania, si sono qualificate ai playoff al pari delle otto seconde classificate dei gironi, tra cui Italia e Albania. Ma come sono suddivise le Nazionali? Vediamo il regolamento del sorteggio che determinerà le sfide, da cui arriveranno le ultime quattro qualificate europee.