FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ITA-ISRAFP
Francesco Schirru

Sorteggio playoff Mondiali, come funzionano le fasce: il regolamento per Italia, Albania e Romania

Il sorteggio degli spareggi per andare al Mondiale 2026 si avvicina, con l'Italia e le altre qualificate in attesa di conoscere la prima avversaria e l'eventuale seconda.

L’Italia, per la terza volta consecutiva, sarà costretta a giocarsi l’accesso ai Mondiali ai playoff.

Gli azzurri di Gattuso, infatti, non sono riusciti ad andare oltre ad un secondo posto in un Gruppo I dominato da una Norvegia capace di chiudere il suo percorso al vincendo ogni singola partita disputata. 

Al pari dell'Italia hanno ottenuto il pass per i playoff squadre come Albania e Romania, la prima in virtù del secondo posto nel proprio girone, mentre l'altra dopo aver vinto il proprio gruppo di Nations League e aver avuto dunque una seconda occasione dopo il deludente raggruppamento delle qualificazioni.

Quattro squadre provenienti dalla Nations League, come la Romania, si sono qualificate ai playoff al pari delle otto seconde classificate dei gironi, tra cui Italia e Albania. Ma come sono suddivise le Nazionali? Vediamo il regolamento del sorteggio che determinerà le sfide, da cui arriveranno le ultime quattro qualificate europee.

  • COME SONO STATE DECISE LE FASCE?

    Le prime tre fasce per il sorteggio sono state create in base al ranking FIFA delle squadre qualificate ai playoff. 

    Per questo motivo, ad esempio, l'Italia nona in graduatoria si trova nella prima, mentre l'Albania no.

    Nella quarta fascia, invece, sono state posizionate le squadre che hanno ottenuto la qualificazione agli spareggi tramite il successo nel girone di Nations League, e non in virtù del secondo posto negli altri gruppi, quelli di qualificazione al Mondiale.

  • LE QUATTRO FASCE DEL SORTEGGIO

    PRIMA FASCIA - Italia, Turchia, Danimarca, Ucraina

    SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

    TERZA FASCIA - Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

    QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord

  • IL REGOLAMENTO PER IL SORTEGGIO

    A seconda della fascia, una squadra gioca in casa o in trasferta la gara unica che determina il passaggio in finale.

    Le squadre in prima e seconda fascia giocano in casa, quelle in terza e in quarta in trasferta: la differenza tra essere in seconda e terza fascia dunque è importantissima, considerando la possibilità di sfidare l'avversaria davanti ai propri tifosi.

    Diverso il discorso della finale: il sorteggio deciderà la sede della finale tra le due semifinali. Anche le squadre in prima fascia, dunque, potrebbero giocare in trasferta la finalissima che deciderà le qualificate per il Mondiale.

  • LE DATE DEI PLAYOFF

    Solamente nella prima settimana primaverile del 2026 andranno in scena i playoff per il Mondiale.

    A marzo, precisamente il 26 del mese, sono previste le varie semifinali, mentre il 31 andrà in scena la partita che determinerà le ultime quattro qualificate europee alla prossima Coppa del Mondo in Messico, Canada e Stati Uniti.

