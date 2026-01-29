Sorteggio playoff Europa League 2025/2026: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e quali squadre partecipano

Europa League pronta a regalare nuove emozioni: dopo la League Phase è il turno della fase a eliminazione diretta, nello specifico i playoff per la qualificazione agli ottavi.
È tempo, insomma, di pensare al sorteggio che determinerà gli accoppiamenti tra le squadre costrette a disputare un turno aggiuntivo per strappare il passaggio tra le migliori sedici del torneo.
Ma quando ci sarà il sorteggio? E dove si potrà vedere in diretta tv e streaming? Come funziona e chi potrebbero affrontare la Roma e il Bologna? Tutto quello che serve sapere per non farsi trovare impreparati.