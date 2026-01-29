Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Europa League drawGetty
Vittorio Rotondaro

Sorteggio playoff Europa League 2025/2026: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e quali squadre partecipano

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio che decreterà gli abbinamenti per i playoff di Europa League: chi partecipa e dove seguirlo in diretta tv e streaming.

Pubblicità

Europa League pronta a regalare nuove emozioni: dopo la League Phase è il turno della fase a eliminazione diretta, nello specifico i playoff per la qualificazione agli ottavi.

È tempo, insomma, di pensare al sorteggio che determinerà gli accoppiamenti tra le squadre costrette a disputare un turno aggiuntivo per strappare il passaggio tra le migliori sedici del torneo.

Ma quando ci sarà il sorteggio? E dove si potrà vedere in diretta tv e streaming? Come funziona e chi potrebbero affrontare la Roma e il Bologna? Tutto quello che serve sapere per non farsi trovare impreparati.

  • SORTEGGIO PLAYOFF EUROPA LEAGUE: DATA E ORARIO

    Il sorteggio dei playoff di Europa League si terrà venerdì 30 gennaio a Nyon (in Svizzera), sede dell'UEFA: orario d'inizio alle 13:00, subito dopo l'evento riservato alla Champions League.

    • Pubblicità

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN DIRETTA TV E STREAMING

    A trasmettere il sorteggio dei playoff di Europa League saranno Sky e NOW, ovvero i due broadcaster che detengono i diritti della seconda competizione continentale per importanza.

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

    Per ciò che concerne Sky, l'evento sarà visibile sul canale Sky Sport 24. Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming grazie all'app di Sky Go, il servizio a loro riservato e fruibile senza costi ulteriori rispetto all'abbonamento.

    Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

    L'altra opzione è l'acquisto del 'Pass Sport' presente sulla piattaforma NOW, dove è possibile trovare tutti i canali sportivi di Sky.

    Sorteggio che, infine, sarà trasmesso gratuitamente dall'UEFA sul proprio sito ufficiale (UEFA.tv) e sul suo canale YouTube.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUALI SQUADRE PARTECIPANO AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE

    Il regolamento dell'Europa League è identico a quello adottato in Champions: le prime otto della League Phase si qualificano direttamente per gli ottavi di finale, mentre le squadre posizionatesi tra il 9° e il 24° posto sono costrette a disputare i playoff intermedi. I club dal 25° al 36°, invece, sono irrimediabilmente eliminati.

  • europa league drawGetty Images

    COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

    La spiegazione del funzionamento del sorteggio dei playoff di Europa League arriva direttamente dal sito ufficiale dell'UEFA:

    "Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta vengono determinati tramite sorteggio secondo i seguenti principi:

    a. I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

    b. I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I DERBY SONO POSSIBILI?

    Due squadre appartenenti alla stessa federazione possono affrontarsi nella fase a eliminazione diretta e, di conseguenza, anche all'interno dei playoff: saranno così possibili dei derby. Possono sfidarsi anche squadre che si sono già affrontate durante la precedente fase campionato.

  • QUANDO SI GIOCANO I PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE

    I playoff di Europa League verranno disputati in match di andata e ritorno: primo atto in programma giovedì 19 febbraio, il secondo andrà in scena a campi invertiti una settimana esatta più tardi, ovvero il 26 febbraio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Europa League
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Roma crest
Roma
ROM
Europa League
Maccabi Tel Aviv crest
Maccabi Tel Aviv
MTA
Bologna crest
Bologna
BOL
0