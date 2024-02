Ottavi di Conference League ed Europa League in diretta tv e streaming in chiaro: come vedere il sorteggio di Fiorentina, Atalanta, Milan e Roma.

Alle 12:00 di venerdì 23 febbraio i sorteggi degli ottavi di Europa League, alle 13:00 quelli di Conference. Atalanta, Fiorentina, Milan e Roma pronte a conoscere la nuova avversaria del proprio cammino europeo. Ma dove vedere i sorteggi live e in diretta dalle 12:00? Diverse le possibilità per guardare il sorteggio in diretta tv e streaming, anche in chiaro. L'articolo prosegue qui sotto